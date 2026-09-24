México

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Ciudad de México

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
Guardar

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas.

Lo mejor es tomar precauciones y averiguar el pronóstico del clima para este 24 de septiembre en Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este jueves 24 de septiembre, se prevé que en Ciudad de México habrá un 60% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 25.0 centígrados y una mínima de 14.4°. La nubosidad será del 93%.

Así es el clima en la CDMX

La predicción del estado del tiempo en CDMX. (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en CDMX. (Imagen ilustrativa Infobae)

Podría pensarse que debido a su ubicación geográfica y a su extensión, la Ciudad de México tendría un clima templado-cálido homogéneo pero esto no es así, pues posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y la tundra alpina en la parte más alta del sur.

PUBLICIDAD

En general, el clima es cálido y templado en la Capital mexicanarondando entre los 22 a 27 grados; los veranos se caracterizan por tener una buena cantidad de lluvia, siendo junio, julio, agosto y septiembre los meses en los que más se registran pluviosidad.

Durante el invierno, las temperaturas suelen disminuir a los cero grados en las zonas más altas de la periferia, como el Ajusco; en contraste, demarcaciones como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y la Gustavo A. Madero suelen ser las más secas y templadas.

Entre los récords históricos se tiene que la última vez que cayó nieve en la ciudad fue en el año de 1967; mientras que la temperatura más alta se registró el 9 de mayo de 1998, cuando el termómetro subió hasta los 33.9 grados, en tanto que la mínima ha sido la de -10 grados acontecida el 10 de diciembre de 1972.

Debido al cambio climático la capital se ve muy golpeada por las constantes contingencias ambientales, por lo que actualmente la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en alianza con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) y la Iniciativa Climática de México (ICM), implementa una serie de acciones que giran en torno a la movilidad integrada y sustentable; ciudad solar; basura cero; manejo sustentable del agua y rescate de ríos; revegetación del campo y la ciudad; calidad del aire y cultura climática.

¿Cuál es el clima en México?

La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)
La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)

México es un país privilegiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Ciudad de MéxicoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mete una hoja de laurel en tu cartera antes de que acabe el mes y mira lo que pasa

Colocar una hoja de laurel en la cartera es una costumbre ligada a la prosperidad, la buena suerte y los nuevos comienzos

Mete una hoja de laurel en tu cartera antes de que acabe el mes y mira lo que pasa

Kalimba pierde demanda por daño moral contra Melissa Galindo, cantante que lo acusa de abuso sexual

Un juez desecha la contrademanda del cantante, quien buscaba una indemnización tras la denuncia de abuso sexual agravado en su contra

Kalimba pierde demanda por daño moral contra Melissa Galindo, cantante que lo acusa de abuso sexual

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre? Se restablece el servicio en Viaducto de la Línea 2 del Metrobús

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre? Se restablece el servicio en Viaducto de la Línea 2 del Metrobús

De “Lady Polanco” hasta exigir su expulsión de un reality: las polémicas de Azalia Ojeda que reabre por su paso en La Granja VIP 2

La agresión de Azalia Ojeda en ‘La Granja VIP’ desató la exigencia de su expulsión y revivió sus mayores escándalos, desde “Lady Polanco” hasta su arresto en 2021

De “Lady Polanco” hasta exigir su expulsión de un reality: las polémicas de Azalia Ojeda que reabre por su paso en La Granja VIP 2

Detienen en Michoacán a "El Kamoni", presunto jefe regional ligado al Cártel de Tepalcatepec: es buscado por EEUU

Trabajos militares en conjunto con la Interpol permitieron la detención de Edgar Valeriano N en Michoacán, a quien señalan por elaborar sustancias ilícitas y cobrar cuotas a empresarios citrícolas de la zona

Detienen en Michoacán a "El Kamoni", presunto jefe regional ligado al Cártel de Tepalcatepec: es buscado por EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

Detienen en Michoacán a "El Kamoni", presunto jefe regional ligado al Cártel de Tepalcatepec: es buscado por EEUU

“Fue el vaso que derramó el agua”: Gobernador de Oaxaca relaciona denuncia de la diseñadora de Sheinbaum con operativo en Juchitán

Esposa del edil de Juchitán pide a la presidenta Sheinbaum buscar a “los verdaderos criminales”

Bajo fuerte resguardo militar llegó a la CDMX Miguel Sánchez, alias “Quetu”, alcalde de Juchitán capturado por presunta extorsión

ENTRETENIMIENTO

Kalimba pierde demanda por daño moral contra Melissa Galindo, cantante que lo acusa de abuso sexual

Kalimba pierde demanda por daño moral contra Melissa Galindo, cantante que lo acusa de abuso sexual

De “Lady Polanco” hasta exigir su expulsión de un reality: las polémicas de Azalia Ojeda que reabre por su paso en La Granja VIP 2

Cynthia Klitbo exige frenar los ataques en redes contra su hija tras su eliminación de La Casa de los Famosos México

De qué trata “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, la docuserie mexicana nominada al Emmy Internacional 2026

Rocío Sánchez Azuara abre su corazón y honra la memoria de su hija: “Seguirás siendo mi más hermosa inspiración”

DEPORTES

Pelea de Canelo vs Mbilli podría mudarse desde Arabia a Las Vegas

Pelea de Canelo vs Mbilli podría mudarse desde Arabia a Las Vegas

Conade consigue touchdown con la NFL para impulsar al Flag Football en México

Rommel Pacheco niega que Conade tenga problemas con el Comité Olímpico Mexicano tras cambiar el nombre a la Olimpiada Nacional: “Trabajamos con todos”

Martinoli sentencia el debate por el ascenso y descenso en el Futbol Mexicano: “Por mí, que suban y bajen todos”

Checo Pérez evita revelar qué dijeron los pilotos sobre la polémica sprint de Mónaco: “Eso se queda en el grupo”