"El Chaka" se hizo pasar como policía ministerial para matar a tres sujetos en Cuautitlán Izcalli: ya fue procesado. FGJEM

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Un Juez con sede en Cuautitlán vinculó a proceso a José Saturnino “N”, alias “El Chaka”, por su probable participación en el homicidio de tres personas y homicidio calificado en grado de tentativa. La resolución judicial se dictó luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara los elementos suficientes para sostener la acusación.

Los hechos por los que se procesa al investigado ocurrieron el 25 de julio de este año, cuando un grupo de cinco sujetos se hicieron pasar por policías ministeriales para irrumpir en una vivienda de la colonia Santa María Guadalupe La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, y abrir fuego contra sus ocupantes.

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Los hechos del ataque armado

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las víctimas se encontraban en su domicilio cuando los agresores llegaron hasta las habitaciones donde estaban. Los atacantes se ostentaron como supuestos “policías ministeriales” antes de accionar sus armas de fuego.

En el domicilio se encontraban dos adultos y un menor de edad, quienes perdieron la vida, así como otra persona adulta que resultó con lesiones. Tras el ataque, los cinco responsables huyeron del sitio. El caso motivó una investigación de la Fiscalía mexiquense que hasta ahora ha derivado en al menos una vinculación a proceso confirmada, la de “El Chaka”.

La investigación y la captura del imputado

A partir de estos hechos, la Representación Social dio inicio a las indagatorias correspondientes. Mediante esas diligencias, la Fiscalía logró identificar a los probables intervinientes en el ataque y solicitó una orden de aprehensión en contra de José Saturnino “N”.

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"El Chaka" se hizo pasar como policía ministerial para matar a tres sujetos en Cuautitlán Izcalli: ya fue procesado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Fiscalía mexiquense, quienes aprehendieron al señalado. Tras su captura, “El Chaka” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Con las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, el juez determinó que existían elementos suficientes para sostener la probable responsabilidad del detenido en los hechos investigados.

Los delitos imputados y las medidas dictadas

La autoridad judicial resolvió vincular a proceso a José Saturnino “N” por dos delitos: homicidio, por haberse privado de la vida a más de dos personas en un mismo hecho delictuoso, y homicidio calificado en grado de tentativa, este último por las lesiones causadas a la víctima que sobrevivió al ataque.

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El juez estableció un plazo de dos meses y ocho días para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, la Fiscalía deberá reunir los elementos adicionales que permitan sostener la acusación en las siguientes etapas del proceso penal.

Como medida cautelar, se mantuvo la prisión preventiva justificada en contra del imputado, quien permanecerá recluido mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Otros señalados en la misma investigación

José Saturnino “N” no sería el único señalado por este ataque. Según El Universal Edomex, semanas antes había sido detenido Brandon Salvador “N”, alias “El Tepis”, quien también fue vinculado a proceso por su probable participación en los hechos de La Quebrada.

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Además, el 17 de septiembre se dio la detención de un sujeto identificado únicamente como “José ‘N’” durante un operativo de seguridad en el municipio de Tlalnepantla de Baz. Ese detenido fue asegurado en un primer momento por delitos contra la salud y por daños a una unidad policial.

"El Chaka" se hizo pasar como policía ministerial para matar a tres sujetos en Cuautitlán Izcalli: ya fue procesado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una consulta posterior en la Plataforma C5 permitió a las autoridades detectar que ese hombre contaba con una orden de aprehensión vigente, emitida el 26 de agosto en Cuautitlán y relacionada con el homicidio de La Quebrada.

Las autoridades señalaron que ese detenido del 17 de septiembre podría estar relacionado con al menos otros dos hechos de violencia registrados en la región. Los agentes ministeriales continúan las indagatorias para establecer o descartar su posible papel en esos casos adicionales.

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La Fiscalía señaló originalmente que en el ataque de julio participaron cinco sujetos, por lo que continúan las diligencias para identificar a los responsables restantes.

Diversos cuerpos de seguridad, entre ellos la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la policía estatal y elementos municipales de Cuautitlán Izcalli, participaron en el reforzamiento de la vigilancia en la zona de La Quebrada tras el ataque.