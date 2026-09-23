México

La tecnología entra en la gestión del personal de seguridad privada en México

La necesidad de contar con soluciones adaptadas surge de las características del propio sector

Un guardia sostiene una tableta digital con un menú administrativo frente a otros dos guardias en un mostrador.
Un oficial opera una plataforma digital de gestión administrativa para coordinar turnos y nóminas en el sector de la seguridad privada en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tecnología empieza a ocupar un espacio distinto dentro de la seguridad privada en México: ya no sólo está vinculada con las tareas de vigilancia, sino también con la administración de los equipos que hacen posible la operación diaria.

Uno de los desarrollos que parte de esta necesidad es la plataforma creada por Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga, enfocada en procesos como asistencia, turnos, nómina y control de accesos del personal.

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En una empresa de seguridad privada, administrar trabajadores implica coordinar diferentes horarios, jornadas y ubicaciones. A ello se suman incidencias, faltas y cambios de turno que deben quedar registrados y que pueden tener efectos en la elaboración de la nómina.

La propuesta de Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga busca concentrar parte de esta información y establecer una relación entre variables que normalmente requieren intervención administrativa. El sistema puede cruzar horarios, faltas y tabuladores salariales para realizar determinados cálculos.

El objetivo señalado por el empresario es reducir procesos manuales y hacer más accesible la información necesaria para la administración de los trabajadores.

“Construimos un motor de cálculo tecnológico que ofrece una eficiencia enorme para la gestión administrativa. Cruza horarios, faltas y tabuladores salariales de forma automática”, señala Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga.

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La plataforma incluye además herramientas para los colaboradores, como la posibilidad de consultar y descargar sus recibos de nómina y mantener comunicación con sus superiores. El planteamiento busca que la información laboral pueda ser consultada de manera más directa por quienes forman parte de la operación.

La necesidad de contar con soluciones adaptadas surge de las características del propio sector. Los elementos de seguridad pueden encontrarse en distintos puntos de servicio y trabajar bajo esquemas de turnos rotativos, lo que incrementa la cantidad de información que debe administrarse.

Para Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga, una herramienta especializada debe tomar en cuenta estas condiciones desde su diseño, en lugar de trasladar directamente sistemas administrativos desarrollados para otras actividades económicas.

El proyecto contempla servidores alojados en Silicon Valley, California, como parte de la infraestructura tecnológica prevista para la plataforma.

La incorporación de este tipo de herramientas forma parte de un proceso más amplio de digitalización de la seguridad privada en México. En este proceso, áreas como asistencia, turnos y nómina comienzan a ser consideradas dentro de las posibilidades de automatización.

Más que sustituir la operación de los equipos de seguridad, el desarrollo busca intervenir en la administración que existe detrás de ella. En el caso de Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga, el proyecto parte de una problemática específica del sector y de la necesidad de gestionar personal distribuido en diferentes servicios y horarios.

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