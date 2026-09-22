México

Sheinbaum reconoce fallas en IMSS Bienestar tras desabasto en Veracruz y muerte de cinco bebés en Durango

Durante la conferencia matutina, la mandataria reconoce que el suministro no está al 100% y señala que la contratación de médicos, consultas y cirugías aumentan en el sistema público nacional

Durante la conferencia matutina, la mandataria reconoce que el suministro no está al 100% y señala que la contratación de médicos, consultas y cirugías aumentan en el sistema público nacional
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La presidenta Claudia Sheinbaum salió este martes a defender los resultados de su política de salud, aunque el arranque de semana estuvo marcado por dos crisis simultáneas: la muerte de cinco recién nacidos en un hospital del IMSS en Durango y las denuncias de desabasto de medicamentos en hospitales de Veracruz.

“Son dos casos distintos”, afirma la mandataria

Durante la conferencia matutina, la mandataria reconoce que el suministro no está al 100% y señala que la contratación de médicos, consultas y cirugías aumentan en el sistema público nacional
Durante la conferencia matutina, la mandataria reconoce que el suministro no está al 100% y señala que la contratación de médicos, consultas y cirugías aumentan en el sistema público nacional

Durante su conferencia matutina, la presidenta separó claramente ambos temas. Sobre el fallecimiento de los cinco bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 de Durango, Sheinbaum confirmó que ya se abrió una investigación para determinar las causas y that el gobierno mantiene contacto directo con las familias afectadas.

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La mandataria informó que habló personalmente con Zoé Robledo, director general del IMSS, quien se trasladó a la entidad para supervisar el caso de cerca.

“Lamentablemente los bebés que fallecieron... se está haciendo una investigación para ver qué fue lo que lo provocó y estar en contacto con las familias. Entonces, son dos casos distintos”, señaló la presidenta.

El IMSS declaró que el 90 por ciento de los bebés prematuros atendidos alcanzan la supervivencia. Foto: (IMSS)
El IMSS declaró que el 90 por ciento de los bebés prematuros atendidos alcanzan la supervivencia. Foto: (IMSS)

Defiende el abasto de medicamentos, aunque reconoce que no es total

Al ser cuestionada por el desabasto reportado en hospitales de Veracruz, Sheinbaum reconoció que el sistema no opera al 100%, pero insistió en que ha habido avances sustanciales tanto en la disponibilidad de medicinas como en la contratación de personal médico.

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Puntos que destacó la presidenta:

  • Nadie ha dicho que estamos al 100%, pero “se ha avanzado muchísimo” en el abasto.
  • Aumento sostenido en la contratación de médicos a nivel nacional.
  • Incremento documentado en el número de consultas y cirugías realizadas por el sistema público de salud.
  • Aseguró que estos indicadores “no hubieran sido posibles” sin las mejoras implementadas.

Contexto: una semana crítica para el sector salud

Roberto Ramos Alor enfrenta críticas tras responder a residentes que reclamaban medicamentos y materiales necesarios para atender a pacientes.
Roberto Ramos Alor enfrenta críticas tras responder a residentes que reclamaban medicamentos y materiales necesarios para atender a pacientes.

El caso de Veracruz no es nuevo. Desde el 18 de septiembre, la presidenta ya había pedido evaluar el desempeño del coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, luego de videos donde médicos residentes denunciaban falta de insumos para realizar cirugías.

En paralelo, el caso de Durango generó alarma nacional. De acuerdo con el propio IMSS, los cinco decesos ocurrieron en un lapso de cinco días —tres el 15 de septiembre, uno el 18 y otro el 19—, y aunque se detectó una bacteria en la unidad neonatal, la institución aclaró que este hallazgo “no explica por sí sola los fallecimientos”, por lo que las investigaciones continúan.

Lo que sigue

La Secretaría de Salud federal envió a Durango personal especializado, incluyendo equipos de epidemiología y de Cofepris, para esclarecer lo ocurrido en el hospital. Mientras tanto, las familias de los recién nacidos exigen respuestas claras sobre las causas de los decesos, y en Veracruz persisten las denuncias de personal médico por falta de insumos.

El gobierno federal enfrenta así el reto de sostener su narrativa de avance en el sistema de salud pública, mientras gestiona dos crisis que ponen en tela de juicio la operación cotidiana de sus instituciones sanitarias.

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