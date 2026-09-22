Retiran acreditación de la Casa Blanca a periodista mexicano tras 30 años de cobertura

La acreditación retirada al corresponsal de Proceso en Washington se inscribe en una serie de vetos que ya enfrenta una demanda federal, planteando interrogantes sobre los límites constitucionales del poder ejecutivo frente a la prensa

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El corresponsal mexicano J. Jesús Esquivel denunció que el gobierno de Donald Trump le retiró su credencial de prensa en la Casa Blanca el pasado 2 de septiembre, en medio de una ola de restricciones que la administración estadounidense ha impuesto a distintos medios de comunicación en las últimas semanas. La revelación se dio a conocer a través de Aristegui Noticias, plataforma para la que también colabora.

¿Quién es J. Jesús Esquivel?

Instagram: J. Jesús Esquivel

Esquivel es licenciado en Periodismo por la Escuela Carlos Septién y corresponsal en Washington desde 1988, acreditado ante la Casa Blanca, el Congreso Federal y el Departamento de Estado. Es jefe de corresponsalía de Proceso en esa ciudad y colaborador de Aristegui Noticias y El Heraldo de México. Ha cubierto siete elecciones presidenciales de Estados Unidos y es autor de varios libros sobre seguridad y narcotráfico, entre ellos La DEA en México.

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Así habría ocurrido el retiro de su credencial

La administración estadounidense limitó el acceso de un reportero al Air Force One en 2025 e impone medidas similares por la denominación del Golfo de México que la agencia rechazó adoptar. REUTERS/Kevin Lamarque

Según su propio relato, un agente del Servicio Secreto le pidió entregar su pase el 2 de septiembre, luego de que la oficina de prensa de la Casa Blanca —sin responder correos previos— le informara que su credencial había expirado.

Vinculó la medida con su ejercicio profesional como corresponsal.

Planteó que “el mundo necesita periodistas” , en defensa de la función fiscalizadora de la prensa.

Señaló, en declaraciones recogidas también por Revista Zócalo, que ante el retiro de una credencial se sentiría “reconocido” y no “apenado”, por no haber sido nunca afín a ningún gobierno o partido.

Trump defiende el veto y acusa a los medios de difundir “noticias falsas”

Después de que el presidente Donald Trump vetara a MS Now, CNN y Politico en una publicación en Truth Social, en Washington, D. C., Estados Unidos, 20 de septiembre de 2026. REUTERS/Annabelle Gordon

El caso ocurre mientras Donald Trump defendió públicamente, este lunes, su decisión de vetar de la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico. El mandatario calificó a esos medios de “payasos” y sostuvo que “solo publican cosas negativas” sobre él. En un mensaje difundido en redes sociales, acusó a esas organizaciones de violar la seguridad nacional con información atribuida a fuentes anónimas y anticipó que la Casa Blanca tendrá que recurrir el caso, al reconocer que el juez federal asignado, Timothy Kelly —nombrado por él mismo en su primer mandato—, ya falló en su contra en un litigio similar en 2018.

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Antecedente judicial y respuesta de las televisoras

REUTERS/Evan Vucci

Ese precedente al que se refirió Trump involucra al periodista de CNN Jim Acosta, a quien Kelly ordenó restituir su acceso a la Casa Blanca en 2018, luego de un altercado con personal de prensa durante una conferencia. El juez tiene ahora hasta este martes para que la administración justifique el veto vigente, y prevé una audiencia el miércoles para resolver si lo suspende de inmediato.

En paralelo, las principales cadenas de televisión estadounidenses —ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC— rechazaron cubrir las actividades de la Casa Blanca desde el sábado, en respuesta a la medida contra sus colegas. Trump, por su parte, insistió en que su triunfo electoral se dio a pesar de tener en contra a “94%” de la prensa, lo que atribuyó a una falta de credibilidad de los medios, y afirmó tener la obligación de “luchar por la seguridad” del país al decidir a quién permite el acceso a sus instalaciones.

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Parte de una ofensiva más amplia contra la prensa

El caso se suma a otras restricciones aplicadas por la Casa Blanca en 2026:

El 19 de septiembre , el Servicio Secreto desactivó y confiscó las credenciales de las corresponsales de CNN , MS NOW y Politico —Betsy Klein, Akayla Gardner y Cheyenne Haslett—, un día después de que Trump anunciara el veto por lo que calificó como “noticias falsas”.

En 2025, un reportero de The Wall Street Journal fue vetado del Air Force One tras la cobertura del diario sobre Jeffrey Epstein.

La agencia AP enfrentó restricciones similares por no adoptar el cambio de nombre del Golfo de México.