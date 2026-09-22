Disparó al aire en centro comercial y lo detienen junto seis más con drogas y armas en Valle de Chalco, Edomex

Siete personas fueron detenidas por presunta asociación delictuosa al encontrárseles presunta droga cristal y armas en Vale de Chalco, fueron identificados como Guillermo “N”, de 43 años; Francisco “N”, de 20; Jonathan “N”, de 24; Milton “N”, de 19; Alexis “N”, de 33; Jordan “N”, de 18, y Nohemí “N”, de 31 Foto: SSEM

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Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal detuvieron a siete personas, seis hombres y una mujer, tras un reporte de detonaciones de arma de fuego en la colonia Providencia, en Valle de Chalco, Estado de México, Edomex. La intervención ocurrió luego de una llamada al número de emergencias 9-1-1, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

El operativo permitió asegurar un arma corta calibre 9 milímetros, seis cartuchos útiles y 42 bolsas con material granulado con características similares a la droga conocida como cristal. También quedaron bajo resguardo cuatro vehículos y dos motocicletas.

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Los agentes ubicaron a un hombre que presuntamente había realizado disparos en la vía pública. Al notar la presencia policial, el sujeto ingresó a un establecimiento comercial; con la autorización correspondiente, los oficiales entraron al inmueble y localizaron a seis personas más.

Los detenidos fueron identificados como Guillermo “N”, de 43 años; Francisco “N”, de 20; Jonathan “N”, de 24; Milton “N”, de 19; Alexis “N”, de 33; Jordan “N”, de 18, y Nohemí “N”, de 31. Tras la lectura de sus derechos, fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Les fue asegurado un vehículo, armas y presunto cristal Foto: Especial

Los vehículos asegurados incluían uno blanco, otro azul y dos motocicletas: una roja y otra negra. La autoridad ministerial quedó a cargo de las investigaciones.

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Detuvieron a 10 por robo de vehículos

Este martes 22 de septiembre elementos de la Policía Municipal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a 10 personas durante un operativo coordinado contra el robo de vehículos en distintas zonas de la capital. En San Cristóbal Huichochitlán fueron detenidos Víctor “N”, Claudio “N”, Miriam “N”, César “N”, Luis “N”, Eric “N”, Marco “N”, Isaías “N” y una menor de edad; ahí se aseguraron tres motocicletas sin placas ni número de identificación visible, un arma de fuego corta y un motor con número esmerilado.

Mientras que en otro evento en la colonia El Seminario fue detenido Alexander “N”, quien circulaba en una motocicleta Italika y a quien se le asegurpo una navaja, cinco bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana y un objeto metálico tipo bóxer; vecinos lo señalan como presunto responsable de robos de celulares a transeúntes. Todos los detenidos e indicios quedaron a disposición del Ministerio Público.

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