México

Ganado robado en Veracruz aparece en el Edomex: 101 reses quedarán bajo resguardo del gobierno mexiquense

Solo 35 semovientes fueron reconocidas y entregadas a la empresa afectada

Roban ganado y es localizado en Otumba, Edomex (Agricultura)
Roban ganado y es localizado en Otumba, Edomex (Agricultura)
Guardar

Un total de 101 cabezas de ganado bovino que permanecían bajo resguardo de autoridades mexiquenses fueron entregadas al Gobierno del Estado de México, luego de que fueran aseguradas durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Otumba, como parte de una investigación relacionada con el robo de ganado ocurrido en Veracruz.

La entrega-recepción fue realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría del Campo (SECAMPO) y el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX). La medida corresponde a una disposición anticipada determinada por el Comité Directivo para la Administración de Bienes Asegurados, Embargados, Abandonados, Decomisados o de Extinción de Dominio del Estado de México.

PUBLICIDAD

Así localizaron el ganado robado en Veracruz

La investigación comenzó el 24 de agosto de 2026, cuando la Fiscalía de Veracruz solicitó la colaboración de la FGJEM para localizar un vehículo que transportaba 52 cabezas de ganado vacuno, propiedad de una empresa dedicada a la producción de cárnicos.

El cargamento había sido robado en territorio veracruzano. Una de las claves para ubicarlo fue que el ganado contaba con un sistema de localización satelital, cuya información permitió establecer que los animales se encontraban en un inmueble localizado en Otumba.

Con los datos obtenidos, la Fiscalía mexiquense solicitó y obtuvo de una autoridad judicial una orden de cateo para ingresar al predio.

Antes de ejecutar la diligencia, personal de la institución utilizó drones para confirmar que el ganado se encontraba dentro del inmueble, lo que permitió fortalecer la investigación y ubicar con precisión a los animales.

PUBLICIDAD

Cateo en Otumba permitió localizar 136 reses

Ganado Otumba Edomex robo
Ganado Otumba Edomex robo (FGJEM)

Al cumplimentar la orden judicial, las autoridades localizaron 136 cabezas de ganado bovino dentro del inmueble.

De ese total, 35 fueron reconocidas por el apoderado legal de la empresa afectada y posteriormente entregadas en calidad de depósito. Los otros 101 semovientes permanecieron bajo resguardo de las autoridades dentro del predio.

La FGJEM aclaró que el origen de la investigación estaba relacionado con las 52 cabezas de ganado reportadas como robadas en Veracruz, mientras que el cateo permitió localizar un número mayor de animales. Las fuentes consultadas no señalan que las 136 cabezas tuvieran reporte de robo.

¿Por qué entregaron las 101 reses al Gobierno del Edomex?

Ganado Otumba Edomex robo FGJEM
Ganado Otumba Edomex robo (FGJEM)

Después de permanecer bajo resguardo, las autoridades determinaron realizar una disposición anticipada mediante donación al Gobierno del Estado de México.

La decisión tomó en cuenta el elevado costo que representa mantener y alimentar a los animales, así como la necesidad de evitar su deterioro mientras continúa el procedimiento correspondiente. La entrega se realizó con participación de SECAMPO e ICAMEX.

De acuerdo con la legislación mexiquense, los bienes asegurados vinculados con procedimientos penales son administrados por el Instituto de Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio, mientras se determina su devolución, abandono, decomiso o el destino que corresponda. La ley también establece que el Comité Directivo tiene funciones relacionadas con la administración, disposición y destino final de estos bienes.

La propia FGJEM señala que este instituto tiene entre sus funciones administrar los bienes asegurados y determinar su destino legal conforme a las disposiciones aplicables.

Un caso que involucró a autoridades de dos estados

El aseguramiento del ganado fue resultado de la coordinación entre autoridades de Veracruz y el Estado de México, a partir del reporte de robo y el rastreo satelital.

Además de las fiscalías estatales, en el operativo participaron la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal, mientras que posteriormente se contemplaron acciones para garantizar el cuidado de los animales bajo resguardo. Reportes sobre el operativo señalaron también la participación de instancias relacionadas con protección y manejo de fauna para atender la alimentación y conservación de los ejemplares.

Temas Relacionados

EdomexOtumbaVeracruzGanadoRoboFGJEMmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Gana Gato este 19 de septiembre

Como todos los sábado, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Gana Gato este 19 de septiembre

Automovilista invade carril del Metrobús, provoca choque contra motociclista y escapa en Insurgentes Norte

Hasta el momento no se ha detenido al conductor responsable de este accidente

Automovilista invade carril del Metrobús, provoca choque contra motociclista y escapa en Insurgentes Norte

“No me puedo parar”: Alejandra Guzmán se lesiona la cadera durante concierto en Veracruz

Horas después del accidente, la cantante confirmó que recibió atención médica

“No me puedo parar”: Alejandra Guzmán se lesiona la cadera durante concierto en Veracruz

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí los resultados de los sorteos de hoy 19 de septiembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí los resultados de los sorteos de hoy 19 de septiembre

Esteban Solari estalla contra el arbitraje en el Pumas vs Atlas y se muestra insatisfecho con el funcionamiento de su equipo

Los universitarios acumulan una racha sin triunfos, en un entorno de máxima presión por la Liguilla y reclamos en la grada hacia Luciano Herrera

Esteban Solari estalla contra el arbitraje en el Pumas vs Atlas y se muestra insatisfecho con el funcionamiento de su equipo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Restitución suma otros 56 detenidos en Edomex: 15 estarían ligados a USON, estructura investigada por despojos

Operación Restitución suma otros 56 detenidos en Edomex: 15 estarían ligados a USON, estructura investigada por despojos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: los chats que revelan la traición del “Brilloso” al alcalde de Uruapan que lo alejó del crimen

Liberan al empresario joyero Luis Mario Zúñiga tras casi 48 horas de secuestro en Culiacán

Detienen a “El Pinky”, “El Colín” y “La Chabela”, presuntos extorsionadores de comerciantes de La Merced

Yanet “N” seguirá presa: acusan a joven estadounidense de traficar armas para Los Mayos del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

“No me puedo parar”: Alejandra Guzmán se lesiona la cadera durante concierto en Veracruz

“No me puedo parar”: Alejandra Guzmán se lesiona la cadera durante concierto en Veracruz

Zezé Figueroa Ramos nos habla de “Sardinas”, la obra de teatro sobre migración que va más allá de la palabra

Joy de Jesse & Joy habla del fin de la agrupación: “La música me salvó”

Aleks Syntek sueña en grande: se ve cantando frente a la Torre Eiffel en París tras acusaciones de “brote psicótico”

Batman Day 2026: cine completamente gratis para los fans en este lugar de CDMX

DEPORTES

La atleta Catherine Mayran Oliver revela agresión en bosque de la CDMX: “Ninguna persona debería sentir miedo al practicar”

La atleta Catherine Mayran Oliver revela agresión en bosque de la CDMX: “Ninguna persona debería sentir miedo al practicar”

América y Chivas firman un empate épico en el Clásico Nacional

Esteban Solari estalla contra el arbitraje en el Pumas vs Atlas y se muestra insatisfecho con el funcionamiento de su equipo

América vs Chivas empatan 2-2 en un vibrante Clásico Nacional

Selección Mexicana anuncia baja inesperada tras la primera convocatoria de Rafa Márquez