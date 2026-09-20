Ganado robado en Veracruz aparece en el Edomex: 101 reses quedarán bajo resguardo del gobierno mexiquense

Roban ganado y es localizado en Otumba, Edomex (Agricultura)

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Un total de 101 cabezas de ganado bovino que permanecían bajo resguardo de autoridades mexiquenses fueron entregadas al Gobierno del Estado de México, luego de que fueran aseguradas durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Otumba, como parte de una investigación relacionada con el robo de ganado ocurrido en Veracruz.

La entrega-recepción fue realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría del Campo (SECAMPO) y el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX). La medida corresponde a una disposición anticipada determinada por el Comité Directivo para la Administración de Bienes Asegurados, Embargados, Abandonados, Decomisados o de Extinción de Dominio del Estado de México.

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Así localizaron el ganado robado en Veracruz

La investigación comenzó el 24 de agosto de 2026, cuando la Fiscalía de Veracruz solicitó la colaboración de la FGJEM para localizar un vehículo que transportaba 52 cabezas de ganado vacuno, propiedad de una empresa dedicada a la producción de cárnicos.

El cargamento había sido robado en territorio veracruzano. Una de las claves para ubicarlo fue que el ganado contaba con un sistema de localización satelital, cuya información permitió establecer que los animales se encontraban en un inmueble localizado en Otumba.

Con los datos obtenidos, la Fiscalía mexiquense solicitó y obtuvo de una autoridad judicial una orden de cateo para ingresar al predio.

Antes de ejecutar la diligencia, personal de la institución utilizó drones para confirmar que el ganado se encontraba dentro del inmueble, lo que permitió fortalecer la investigación y ubicar con precisión a los animales.

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Cateo en Otumba permitió localizar 136 reses

Ganado Otumba Edomex robo (FGJEM)

Al cumplimentar la orden judicial, las autoridades localizaron 136 cabezas de ganado bovino dentro del inmueble.

De ese total, 35 fueron reconocidas por el apoderado legal de la empresa afectada y posteriormente entregadas en calidad de depósito. Los otros 101 semovientes permanecieron bajo resguardo de las autoridades dentro del predio.

La FGJEM aclaró que el origen de la investigación estaba relacionado con las 52 cabezas de ganado reportadas como robadas en Veracruz, mientras que el cateo permitió localizar un número mayor de animales. Las fuentes consultadas no señalan que las 136 cabezas tuvieran reporte de robo.

¿Por qué entregaron las 101 reses al Gobierno del Edomex?

Ganado Otumba Edomex robo (FGJEM)

Después de permanecer bajo resguardo, las autoridades determinaron realizar una disposición anticipada mediante donación al Gobierno del Estado de México.

La decisión tomó en cuenta el elevado costo que representa mantener y alimentar a los animales, así como la necesidad de evitar su deterioro mientras continúa el procedimiento correspondiente. La entrega se realizó con participación de SECAMPO e ICAMEX.

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De acuerdo con la legislación mexiquense, los bienes asegurados vinculados con procedimientos penales son administrados por el Instituto de Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio, mientras se determina su devolución, abandono, decomiso o el destino que corresponda. La ley también establece que el Comité Directivo tiene funciones relacionadas con la administración, disposición y destino final de estos bienes.

La propia FGJEM señala que este instituto tiene entre sus funciones administrar los bienes asegurados y determinar su destino legal conforme a las disposiciones aplicables.

Un caso que involucró a autoridades de dos estados

El aseguramiento del ganado fue resultado de la coordinación entre autoridades de Veracruz y el Estado de México, a partir del reporte de robo y el rastreo satelital.

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Además de las fiscalías estatales, en el operativo participaron la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal, mientras que posteriormente se contemplaron acciones para garantizar el cuidado de los animales bajo resguardo. Reportes sobre el operativo señalaron también la participación de instancias relacionadas con protección y manejo de fauna para atender la alimentación y conservación de los ejemplares.