Difunden imágenes de Amílcar Olán, cercano a Andy López, en boda de la hija de Hernán Bermúdez

Amílcar Olán posa junto a una mujer durante la celebración del matrimonio de la hija del exfuncionario Hernán Bermúdez. (X: Vampipe)

Guardar

El empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio aparece en fotografías de la boda de una hija de Hernán Bermúdez Requena, quien en enero de 2022 era secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.

Las imágenes fueron difundidas nuevamente en redes sociales y corresponden a una publicación de la revista local S&R.

PUBLICIDAD

Exponen fotos de Amílcar Olán junto a Bermúdez Requena

Las fotografías muestran a Olán durante la celebración, acompañado de una mujer. Otras imágenes registran a Bermúdez Requena junto a su hija durante el festejo. La difusión reciente estuvo a cargo del creador de contenido Vampipe y también fue retomada por medios de comunicación.

La boda ocurrió cuando Bermúdez Requena encabezaba la Secretaría de Seguridad estatal durante la administración de Adán Augusto López Hernández. Años después, autoridades mexicanas lo señalaron como presunto líder de La Barredora. Bermúdez fue detenido en Paraguay en 2025 y posteriormente trasladado a México.

La presencia de Olán en la celebración documenta su asistencia al evento, pero las imágenes no acreditan por sí mismas alguna relación del empresario con las actividades delictivas atribuidas al exsecretario.

PUBLICIDAD

Olán ha sido identificado en investigaciones periodísticas como cercano a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán. También ha aparecido en reportes sobre negocios y contratos relacionados con obras del gobierno federal durante el sexenio de López Obrador.

La difusión reciente estuvo a cargo del creador de contenido Vampipe. (Vampipe)

FGR niega orden de aprehensión contra Amílcar Olán

El 16 de septiembre, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, negó que existiera una orden de aprehensión contra Olán. Al ser cuestionada sobre el empresario, respondió: “No, no hay nada”. También negó que la FGR investigara a Andy López Beltrán.

La precisión es relevante: la declaración de Godoy se refirió a una orden de captura contra Olán y a una investigación contra Andy. No equivale a descartar cualquier pesquisa administrativa o penal relacionada con el empresario.

PUBLICIDAD

La presidenta Claudia Sheinbaum había señalado previamente que existía información en poder de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre Olán.

De acuerdo con reportes periodísticos, el empresario promovió un amparo ante el temor de una posible detención. El recurso fue cancelado después de que un juez determinó que no existía la orden de aprehensión reclamada.

Foto: SSPC

¿Quién es Amílcar Olán y por qué se le señala de crecer económicamente durante el sexenio de AMLO?

Amílcar Olán es un empresario originario de Tabasco cuyo nombre cobró notoriedad por investigaciones periodísticas sobre su cercanía con los hijos de López Obrador y su participación como proveedor de materiales para proyectos ferroviarios.

Reportes de Latinus y MCCI han señalado operaciones relacionadas con el suministro de balasto para obras como el Tren Maya y el Tren Interoceánico. Una investigación difundida en 2026 también documentó que Olán constituyó en Texas la empresa Stone Basaltico LLC y posteriormente participó en la creación de Basalt Group LLC.

PUBLICIDAD

Diversos reportajes han examinado contratos de arrendamiento de inmuebles propiedad de Olán, utilizados por el Poder Judicial de la Federación, así como sus vínculos empresariales con personajes relacionados con el círculo político tabasqueño.

Amílcar Olán, empresario que ha ganado contratos para el Tren Maya. (Cuartoscuro/LatinUs)

Los señalamientos sobre su crecimiento económico durante el sexenio de López Obrador se basan principalmente en estas investigaciones periodísticas, contratos públicos y audios atribuidos a conversaciones de Olán con personas cercanas a los hijos del expresidente.

Estos elementos han abierto cuestionamientos sobre posibles influencias en la asignación de negocios. Hasta ahora, no existe una resolución judicial que establezca responsabilidad de Olán por esos señalamientos.