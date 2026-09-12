Menor herida por la explosión en Temascalcingo es trasladada a Texas para recibir atención especializada

Traslado de menor a EU por quemaduras Temascalcingo Santa María Canchesdá Edomex (especial)

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La menor de edad de nombre Ximena, que resultó lesionada durante la explosión con pirotecnia en la comunidad de Santa María Canchesdá, en el municipio de Temascalcingo, Estado de México registrado el pasado 5 de septiembre, fue trasladada a Estados Unidos para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de las quemaduras que sufrió.

El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, informó que la menor fue llevada al Hospital Shriners para Niños de Texas, ubicado en Galveston, donde continuará con su tratamiento y proceso de rehabilitación.

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La secretaria de Salud del Estado de México, Celina Castañeda de la Lanza, explicó que el traslado tiene como objetivo que la menor reciba atención especializada para su recuperación funcional y, posiblemente, estética.

Mientras familiares de la víctima, declararon al reportero de Univisión, David Herrera que la menor de 12 años, tiene el 80 de quemaduras en su cuerpo, por ello se ha pedido el apoyo económico de la ciudadanía a través de redes sociales.

Menor fue atendida primero en Atlacomulco y después en Toluca

People hold hands as they pray, following a fireworks explosion during patron saint festivities honouring the Virgin of the Light, which left several people dead and others injured, in the community of Santa Maria Canchesda, in the Temascalcingo municipality, State of Mexico, Mexico, September 6, 2026. REUTERS/Luis Cortes

Tras el accidente con pirotecnia ocurrido en Temascalcingo, la menor recibió atención médica inicialmente en el Hospital General de Atlacomulco.

Posteriormente fue trasladada al Hospital General de Toluca “Dr. Nicolás San Juan”, donde ingresó al área especializada para la atención de pacientes con quemaduras, debido a la superficie corporal afectada.

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Después de recibir atención en territorio mexiquense, las autoridades determinaron su traslado al Hospital Shriners para Niños de Texas, uno de los centros especializados en la atención de menores con lesiones por quemaduras, el traslado fue posible gracias al apoyo de la Fundación Michou y Mau I.A.P.

La Secretaría de Salud mexiquense destacó que el objetivo es garantizar que la paciente tenga acceso a los tratamientos necesarios para enfrentar las consecuencias de las lesiones provocadas por el accidente.

Ocho personas continúan hospitalizadas

Familiar menor trasladada a EU por quemaduras Santa María Canchesdá, Temascalcingo Edomex

A seis días del accidente, la Secretaría de Salud informó que ocho personas permanecen hospitalizadas, incluida la menor trasladada a Estados Unidos.

El reporte corresponde al corte de las 15:30 horas del 11 de septiembre. En contraste, 73 personas que resultaron afectadas durante el incidente ya fueron dadas de alta.

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Los pacientes que continúan internados reciben atención en distintas unidades médicas del Estado de México y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Entre los hospitales donde permanecen personas lesionadas se encuentran el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, el Hospital General de Toluca “Dr. Nicolás San Juan” y el Hospital General de Atlacomulco.

También se reportan pacientes en el Centro Médico de Toluca, el Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), así como en el Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes” del IMSS.

Temascalcingo suspende festejo tras la explosión

Tras la explosión, se cancelaron las festividades programadas con motivo de las fiestas patrias en Temascalcingo (REUTERS/Luis Cortes)

Luego del accidente con pirotecnia que dejó personas lesionadas, la alcaldesa de Temascalcingo, Verónica Moreno Martínez informó la cancelación de las festividades programadas con motivo de las fiestas patrias.

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La decisión se tomó en medio de la atención que las autoridades mantienen sobre las personas afectadas y sus familias, así como por la gravedad de las lesiones provocadas durante el incidente.

El accidente ocurrió el 5 de septiembre y generó un amplio despliegue de servicios de emergencia y atención médica para trasladar a las personas afectadas a diferentes hospitales.

La Secretaría de Salud del Estado de México reiteró que la atención médica para las personas lesionadas se brinda de manera gratuita, mientras continúa el seguimiento de los pacientes que permanecen hospitalizados.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución médica de los ocho pacientes que permanecen bajo atención, particularmente de la menor trasladada a Texas, cuyo estado de salud es reportado como grave, pero estable.

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