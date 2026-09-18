México

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy viernes 18 de septiembre en México?

El precio de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Guardar

"Si sube la gasolina, sube todo", es la frase popular que refleja la importancia de los valoresde los combustibles en el día a día, sin importar si tenemos auto o no.

Aunque claramente los más interesados en el valor de los combustible son los automovilistas, aquellos que están atrás del volante y lidian con el tránsito en las calles nacionales, ya sea para llegar a su empleo o porque ese es su trabajo, conducir.

PUBLICIDAD

Por todo lo anterior, es fundamental mantenerse actualizado sobre los precios de la gasolina para que sus variaciones no te tomen por sorpresa.

En consecuencia, dependencias gubernamentales como la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dan a conocer constantemente los precios actualizados de la gasolina y el diésel en estados y ciudades.

México: el precio de la gasolina por litro

La gasolina magna está en un promedio de 23.69 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.588pesos por litro.

Finalmente, el diésel se encuentra en un promedio de 27.01 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Cuartoscuro)
Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Cuartoscuro)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Nacionalesmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué es y cómo funciona el “pensionazo”, la nueva modalidad de fraude a adultos mayores

El organismo relaciona parte de esta exposición con una brecha de alfabetización digital que puede dificultar la identificación de ofertas fraudulentas

Qué es y cómo funciona el “pensionazo”, la nueva modalidad de fraude a adultos mayores

Dos estadounidenses desaparecen en Culiacán: qué se sabe de José Antonio Castro Meza y del empresario joyero Luis Mario Zúñiga Ramos

Las autoridades han desplegado operativos de búsqueda en Culiacán tras la desaparición de dos hombres en hechos distintos

Dos estadounidenses desaparecen en Culiacán: qué se sabe de José Antonio Castro Meza y del empresario joyero Luis Mario Zúñiga Ramos

SSC-CDMX alerta por fraude con supuestos billetes G5 y reventa de boletos falsos en redes sociales

Se ofrecen entradas para conciertos o eventos que pueden ser falsas, duplicadas o inexistentes

SSC-CDMX alerta por fraude con supuestos billetes G5 y reventa de boletos falsos en redes sociales

La colaboración entre OV7 y Valentín Elizalde que se canceló por su muerte

Mariana Ochoa recordó que ‘El Gallo de Oro’ ya no llegó a la cita pactada

La colaboración entre OV7 y Valentín Elizalde que se canceló por su muerte

De un chofer detenido a 59 millones de litros de combustible en Guanajuato: la ruta de la FGR hacia el mayor decomiso de huachicol en México

La Fiscalía General de la República investiga el hallazgo de más de 59 millones de litros de hidrocarburo tras tres cateos en Guanajuato

De un chofer detenido a 59 millones de litros de combustible en Guanajuato: la ruta de la FGR hacia el mayor decomiso de huachicol en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

De un chofer detenido a 59 millones de litros de combustible en Guanajuato: la ruta de la FGR hacia el mayor decomiso de huachicol en México

De un chofer detenido a 59 millones de litros de combustible en Guanajuato: la ruta de la FGR hacia el mayor decomiso de huachicol en México

Camioneta robada y con logos del Ejército aparece abandonada tras enfrentamiento en Nonoava, Chihuahua

Panter Bélico le canta a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” Zambada en evento oficial del Grito de Independencia en Chiapas

Narcobloqueos se registran en Mochitlán y Quechultenango tras operativo de seguridad en Guerrero

Ejército mexicano y CBP de EEUU inhiben dron usado para tráfico de personas en la frontera de Tijuana

ENTRETENIMIENTO

La colaboración entre OV7 y Valentín Elizalde que se canceló por su muerte

La colaboración entre OV7 y Valentín Elizalde que se canceló por su muerte

Kunno rompe el silencio sobre la paternidad de Christian Nodal en La Granja VIP

Panter Bélico le canta a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” Zambada en evento oficial del Grito de Independencia en Chiapas

Revelan que Christian Nodal habría ganado un amparo contra Universal Music

Resolución de juez contradice a Christian Nodal, asegura abogada: sí intentó frenar la Ley Cazzu

DEPORTES

América vs Chivas: SSC despliega más de 2 mil policías para blindar el Clásico Nacional en CDMX

América vs Chivas: SSC despliega más de 2 mil policías para blindar el Clásico Nacional en CDMX

Matías Almeyda señala a la afición de Rayados por exigir resultados en medio de la “crisis” del equipo

Qué partidos se transmiten este 18 de septiembre en México: Liga MX, Bundesliga y LaLiga Española

Los memes que dejó la convocatoria de Rafa Márquez con el regreso de Chucky Lozano al Tri incluido

Con globos y decoraciones personalizadas, familia de Santiago Sandoval celebró la convocatoria a Selección Mexicana