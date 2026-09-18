México

SSC-CDMX alerta por fraude con supuestos billetes G5 y reventa de boletos falsos en redes sociales

Se ofrecen entradas para conciertos o eventos que pueden ser falsas, duplicadas o inexistentes

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Alertan por la venta de falsos “billetes G5” y la reventa fraudulenta de boletos para conciertos (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)
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La venta de supuestos “billetes G5” y la reventa fraudulenta de boletos para conciertos, festivales y otros eventos se ha convertido en una modalidad de estafa que utiliza redes sociales, grupos de mensajería y plataformas digitales para engañar a compradores.

Ante este escenario, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Unidad de Policía Cibernética, emitió una alerta para que la población extreme precauciones antes de realizar depósitos o transferencias a vendedores desconocidos.

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Así operan las estafas con supuestos “billetes G5”

De acuerdo con la alerta de la Policía Cibernética, en redes sociales pueden encontrarse publicaciones, perfiles y grupos donde se ofrecen supuestos “billetes G5”, promocionados como piezas de alta calidad o con características similares a los billetes auténticos.

Los vendedores suelen publicar fotografías y videos de los objetos, además de ofrecer paquetes de distintas cantidades y precios. Cuando una persona muestra interés, es común que la conversación pase a un chat privado.

En ese momento, el supuesto vendedor proporciona instrucciones para realizar un depósito o transferencia bancaria como condición para apartar o enviar el producto.

El fraude puede concretarse después de recibir el dinero. El vendedor deja de responder, bloquea a la víctima, elimina la publicación o proporciona información falsa sobre un supuesto envío. También puede ocurrir que el comprador reciba un producto diferente al que se ofreció.

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La SSC recordó que no se debe participar en la compra, venta, distribución o utilización de supuestos billetes falsos, aunque sean anunciados como “G5”, “réplicas” o bajo cualquier otra denominación.

Boletos falsos: otra modalidad de fraude digital

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Recomendaciones de la Policía Cibernética para evitar fraudes con billetes G5 y/0 Boletos falsos en la CDMX (@SSC_CDMX/X)

La Policía Cibernética también identificó riesgos relacionados con la reventa fraudulenta de boletos para eventos con alta demanda.

Los estafadores pueden utilizar redes sociales, grupos de aficionados y aplicaciones de mensajería para ofrecer entradas para conciertos, festivales y otros espectáculos.

Para generar confianza, pueden recurrir a fotografías de boletos reales, comprobantes de compra, perfiles aparentemente legítimos o información tomada de páginas oficiales.

Una de las estrategias consiste en señalar que el boleto debe venderse con urgencia, ofrecerlo por debajo de su precio habitual o afirmar que se cuenta con varias entradas disponibles.

Una vez establecido el contacto, el supuesto vendedor solicita un anticipo, depósito o pago completo mediante transferencia bancaria.

Después de recibir el dinero, puede bloquear al comprador o eliminar la publicación. En otros casos, envía un boleto inexistente, alterado, duplicado o que ya fue utilizado.

La SSC advirtió que un mismo boleto digital también puede venderse a varias personas. En ese escenario, solo una de ellas podrá utilizarlo para ingresar al evento.

Recomendaciones de la Policía Cibernética

Manos operan un portátil y un smartphone con pantallas que muestran sitios de venta y perfiles de redes sociales, con cajas de cartón en un almacén oscuro de fondo.
Una persona interactúa con un portátil y un smartphone mostrando múltiples plataformas de comercio electrónico y redes sociales con productos, mientras cajas de cartón sugieren actividad de distribución en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir el riesgo de convertirse en víctima de estos fraudes digitales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda:

  • No realizar depósitos, anticipos o transferencias a personas desconocidas que ofrezcan supuestos “billetes G5”, boletos u otros productos mediante redes sociales.
  • Desconfiar de precios demasiado bajos, grandes cantidades de dinero o beneficios que parezcan demasiado buenos para ser verdad.
  • No compartir datos personales, información bancaria, contraseñas, códigos de verificación ni fotografías de documentos de identidad.
  • Verificar la identidad y reputación del vendedor antes de concretar una operación.
  • Para adquirir boletos, utilizar plataformas oficiales o mecanismos de reventa autorizados.
  • No comprar, vender, distribuir ni utilizar supuestos billetes falsos, aunque sean promocionados como “G5” o “réplicas”.
  • Guardar capturas de pantalla, enlaces, perfiles, conversaciones, números telefónicos y comprobantes de pago ante una posible estafa.
  • Reportar cuentas, perfiles y publicaciones sospechosas directamente en las plataformas digitales.

¿Dónde denunciar un posible fraude?

La Unidad de Policía Cibernética de la SSC pidió a la ciudadanía reportar cualquier oferta sospechosa o posible fraude.

Para recibir orientación, se puede contactar a la Policía Cibernética en el 55 5242 5100, extensión 5086, o mediante el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

La dependencia también recomendó mantenerse atento a las alertas y recomendaciones difundidas a través de las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

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