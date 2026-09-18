México

Euro hoy en México: cotización de cierre del 18 de septiembre

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,79 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,07% respecto al precio de cierre anterior de 19,77 pesos mexicanos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,59%, aunque en comparación con el mismo periodo del año anterior, su valor ha disminuido un 6,44%.

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En los últimos días, el tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, manteniéndose estable durante un día consecutivo. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 3,39%, por debajo de la volatilidad de referencia de 5,33%, lo que indica un periodo de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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