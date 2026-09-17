Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 17 de septiembre

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Al cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,69 pesos mexicanos, lo que representa una variación negativa del -0,49% respecto al precio previo de 19,78 pesos, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del -0,17%, mientras que su variación interanual se sitúa en un negativo del 7,31%.

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El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante dos días consecutivos. La volatilidad actual del 5,21% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 5,35%, lo que sugiere una ligera inestabilidad en el mercado cambiario.