México

Predicción del clima en Guadalajara para este jueves 10 de septiembre

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Guadalajara.

La probabilidad de lluvia para este 10 de septiembre en Guadalajara es de 55% durante el día.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la nubosidad será del 47% en el transcurso del día y del 94% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 27.9 grados y un mínimo de 16.9 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 12.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22.2 kilómetros por hora en el día y los 7.4kilómetros por hora por la noche.

El clima tapatío

La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)
La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)

Una de las capitales más importantes de México, Guadalajara, goza de un clima de tipo templado subhúmedo subtropical que además está muy marcado en dos esenciales temporadas diferenciadas por la humedad o el clima seco.

PUBLICIDAD

Durante la primavera el clima es más seco y cálido, pero mayo y junio son los meses más calurosos de dicha urbe, con temperaturas que rondan máximos de 35 grados y mínimas de 13 grados.

La temporada de lluvias se hace presente durante el verano (junio a octubre), cuando por lo general se registran tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizadas que hacen que el termómetro disminuya a una temperatura de 26.5 grados. El séptimo mes del año es el más lluvioso y el que trae mayor cantidad de días nublados.

Para el otoño las precipitaciones disminuyen y aunque hay días soleados, los vientos son fríos. En el invierno el termómetro tiene una media de 5 grados con ocasionales heladas.

En cuanto a las marcas históricas, se tiene que la temperatura máxima se registró el 6 de mayo de 1994 cuando el termómetro llegó hasta los 38.7 grados; mientras que la más baja se registró el 14 de diciembre de 1997, cuando disminuyó a los -7.0 grados, lo que tuvo como consecuencia la segunda caída de nieve en la ciudad desde la primera ocurrida el 8 de febrero de 1881

¿Qué tipo de clima hay en México?

La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (CUARTOSCURO)
La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (CUARTOSCURO)

México es un país afortunado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son excesivamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a verse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de Guadalajara.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en GuadalajaraClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El certificado de nacimiento no otorga la maternidad automática en casos de vientres alquilados, define la Corte

Resolvió el Pleno que la regla del es una presunción inicial que admite prueba en contrario

El certificado de nacimiento no otorga la maternidad automática en casos de vientres alquilados, define la Corte

América no logra cerrar el fichaje de Iván Tona y ya busca un reemplazo urgente

Los azulcremas habrían desistido de ir por Tona y ya exploran más opciones a contrarreloj

América no logra cerrar el fichaje de Iván Tona y ya busca un reemplazo urgente

5 errores que cometes al preparar chiles en nogada que arruinan el sabor y consistencia de tu platillo

Sus colores verde, blanco y rojo suelen relacionarse con la bandera de México

5 errores que cometes al preparar chiles en nogada que arruinan el sabor y consistencia de tu platillo

Fue futbolista profesional y desde La Granja VIP compara su carrera con la de Cuauhtémoc Blanco y Miguel Layún

El exjugador mexicano del Club América admitió que su paso por las canchas no fue brillante durante su participación en la Granja VIP

Fue futbolista profesional y desde La Granja VIP compara su carrera con la de Cuauhtémoc Blanco y Miguel Layún

Ricardo Monreal no descarta ajustes al presupuesto del INE para el 2027: propone reducciones en diferentes rubros

El coordinador de la bancada mayoritaria Ricardo Monreal no ve viable que los recursos proyectados para el órgano electoral sean avalados

Ricardo Monreal no descarta ajustes al presupuesto del INE para el 2027: propone reducciones en diferentes rubros
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Alexis Medina, alias “El Brilloso”, habría estado en el grupo de mensajería que planeó el homicidio de Carlos Manzo

Caso Carlos Manzo: Fiscalía destapa vínculo de "El Brilloso" con reconocido boxeador que extorsionaba a nombre del CJNG

Desmantelan red de extorsión en la Central de Abasto de Ecatepec: exigían cuota diaria a franeleros, pepenadores y locatarios

Secretaría de Seguridad reporta un enfrentamiento armado cerca de escuela en Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

Aldo Rendón confiesa que espera volver al set de La Casa de los Famosos México

Aldo Rendón confiesa que espera volver al set de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos hace cambios para competir con La Granja VIP y mueve el horario de nominaciones

Alfredo Adame se lanza contra La Casa de los Famosos México por “vulnerar” a Gala Montes: “¿Hasta dónde van a llegar por rating?”

Festival Contra el Silencio Todas las Voces 2026: lista de sedes con funciones gratuitas en CDMX

Memo Ochoa le juega broma al influencer IShowSpeed en el Apple Event 2026

DEPORTES

América no logra cerrar el fichaje de Iván Tona y ya busca un reemplazo urgente

América no logra cerrar el fichaje de Iván Tona y ya busca un reemplazo urgente

Fue futbolista profesional y desde La Granja VIP compara su carrera con la de Cuauhtémoc Blanco y Miguel Layún

Rafa Márquez y Gabriel Milito compartieron vestidor en Barcelona y ahora viven emotivo reencuentro como técnicos

Quién es Imanol Alguacil, nuevo entrenador del Olympiacos y de la Hormiga González

La lucha por el ascenso llega a un juzgado: admiten amparo contra las reglas de la Liga MX