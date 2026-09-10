México

Las últimas previsiones para Acapulco de Juárez: temperatura, lluvias y viento este 10 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas.

Lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este 10 de septiembre en Acapulco de Juárez.

PUBLICIDAD

El clima para este jueves 10 de septiembre en Acapulco de Juárez alcanzará los 33.0 grados, mientras que la temperatura mínima será de 26.3 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 3.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 96%, con una nubosidad del 92%, durante el día, además de una nubosidad del 83%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 9.3 kilómetros por hora en el día y los 7.4 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en el puerto más famoso de México

Acapulco de Juárez, uno de los lugares más turísticos de México ubicado en Guerrero, posee un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el planeta.

PUBLICIDAD

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso suben hasta 36 grados con percepción térmica de 41 grados.

Por el contrario, las temperaturas más bajas rondan entre los 23 grados, aunque algunas veces han llegado a caer hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de lluvias.

Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)
Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país agraciado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Acapulco de JuárezClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Puerto Vallarta este 10 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Puerto Vallarta este 10 de septiembre

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Mazatlán

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Mazatlán

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Culiacán Rosales este 10 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Culiacán Rosales este 10 de septiembre

Temperaturas en Santiago Ixcuintla: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Temperaturas en Santiago Ixcuintla: prepárate antes de salir de casa

Pronóstico del clima en Bahía de Banderas este 10 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Pronóstico del clima en Bahía de Banderas este 10 de septiembre: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Alexis Medina, alias “El Brilloso”, habría estado en el grupo de mensajería que planeó el homicidio de Carlos Manzo

Caso Carlos Manzo: Fiscalía destapa vínculo de "El Brilloso" con reconocido boxeador que extorsionaba a nombre del CJNG

Desmantelan red de extorsión en la Central de Abasto de Ecatepec: exigían cuota diaria a franeleros, pepenadores y locatarios

Secretaría de Seguridad reporta un enfrentamiento armado cerca de escuela en Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

Flor Rubio sube la polémica y desliza que Televisa busca al reemplazo de Rosa María Noguerón por fracaso de La Casa de los Famosos

Flor Rubio sube la polémica y desliza que Televisa busca al reemplazo de Rosa María Noguerón por fracaso de La Casa de los Famosos

Aldo Rendón confiesa que espera volver al set de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos hace cambios para competir con La Granja VIP y mueve el horario de nominaciones

Alfredo Adame se lanza contra La Casa de los Famosos México por “vulnerar” a Gala Montes: “¿Hasta dónde van a llegar por rating?”

Festival Contra el Silencio Todas las Voces 2026: lista de sedes con funciones gratuitas en CDMX

DEPORTES

América no logra cerrar el fichaje de Iván Tona y ya busca un reemplazo urgente

América no logra cerrar el fichaje de Iván Tona y ya busca un reemplazo urgente

Fue futbolista profesional y desde La Granja VIP compara su carrera con la de Cuauhtémoc Blanco y Miguel Layún

Rafa Márquez y Gabriel Milito compartieron vestidor en Barcelona y ahora viven emotivo reencuentro como técnicos

Quién es Imanol Alguacil, nuevo entrenador del Olympiacos y de la Hormiga González

La lucha por el ascenso llega a un juzgado: admiten amparo contra las reglas de la Liga MX