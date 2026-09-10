México

Cómo hacer un perfume natural de gardenia en casa: huele delicioso y no necesita alcohol

Un método casero permite capturar el aroma dulce y cremoso de la gardenia sin destilar nada ni tocar una sola gota de alcohol

Un frasco de vidrio con bálsamo blanco al lado de tres gardenias blancas con hojas verdes sobre una tela clara.
Existen métodos caseros para capturar el aroma de las flores sin recurrir a solventes industriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Existe una técnica llamada enfleurage que permite hacer un perfume natural de gardenia en casa sin alcohol ni calor.

Consiste en poner pétalos frescos sobre una capa de manteca vegetal sólida sin olor durante varios días, hasta que esa manteca absorbe el aroma de la flor.

PUBLICIDAD

Lo documenta The Herbal Academy, una institución educativa especializada en herbolaria.

Cualquier persona con acceso a flores frescas de gardenia y a una grasa vegetal sin aroma puede hacerlo en casa.

Tarro de vidrio abierto con bálsamo y tapa dorada, ubicado sobre una tela clara junto a gardenias blancas con gotas de agua.
El aroma floral puede conservarse en distintos medios naturales durante semanas o meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ingredientes y materiales que se necesitan

Los materiales, según The Herbal Academy, son los siguientes:

  • Grasa vegetal sin olor, sólida a temperatura ambiente. Puede ser manteca de coco o manteca de karité. La grasa debe estar refinada para que no tenga ningún aroma propio que se mezcle con el de la flor.
  • Flores frescas de gardenia, sin rocío ni lluvia encima y ligeramente marchitas antes de usarse.
  • Un recipiente de vidrio o acero inoxidable con tapa.
  • Una espátula flexible, un cuchillo de mantequilla y unas pinzas.
  • Un frasco de vidrio con tapa hermética para guardar el producto final.
Flores de gardenia, una fuente con grasa vegetal, utensilios metálicos, un frasco y un bloque de manteca sobre una mesa de madera.
No se requieren muchos materiales y el proceso es sencillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer un perfume de gardenia natural y sin alcohol, paso a paso

El procedimiento completo, de acuerdo con The Herbal Academy, es el siguiente:

  1. Extender la grasa sin olor en el fondo del recipiente, hasta una profundidad de 1.3 centímetros.
  2. Rayar ligeramente la superficie de la grasa con el cuchillo de mantequilla. Esto aumenta el área de contacto entre la manteca y los pétalos.
  3. Colocar las flores de gardenia sobre la grasa y presionarlas con suavidad, sin que se hundan por completo.
  4. Guardar el recipiente en un lugar oscuro, fresco y seco. Cubrirlo sin cerrarlo por completo, para que no entre polvo pero sí pueda salir la humedad.
Infografía con flores de gardenia, recipientes con grasa, frascos de vidrio, un cuchillo y la demostración de una prueba en un brazo.
Según The Herbal Academy, la técnica del enfleurage capta también flores como jazmín, rosa, magnolia y lila. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Revisar las flores cada 24 a 48 horas. Retirar de inmediato cualquier pétalo que muestre moho.
  2. Cuando las flores se vuelvan transparentes o dejen de oler, quitarlas con las pinzas y poner flores frescas en su lugar.
  3. Repetir este ciclo completo entre 6 y 36 veces, según qué tan fuerte se quiera el aroma final. Entre más veces se repita, más concentrado queda el perfume.
  4. Cuando el aroma alcance la intensidad deseada, pasar la grasa aromatizada —que se llama pomada— a un frasco de vidrio con tapa hermética, usando la espátula.
Mujer con los ojos cerrados aplicando un producto en el cuello, gardenias blancas en el cabello y un frasco transparente en primer plano.
The Herbal Academy clasifica a la gardenia entre las flores "altamente fragantes" aptas para la técnica del enfleurage. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de usar el perfume terminado sobre la piel, conviene aplicar una pequeña cantidad en el antebrazo y esperar entre 24 y 48 horas.

Según DermNet NZ, portal de referencia dermatológica, los extractos florales pueden provocar dermatitis de contacto en personas sensibles a las fragancias naturales, por lo que se recomienda evitar aplicar cualquier extracto sin hacer una prueba previa.

PUBLICIDAD

Por qué este método funciona y hace que huela delicioso a flor fresca

Una revisión científica disponible en PubMed Central, plataforma de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) explica que la técnica funciona porque el aroma de la flor pasa de forma natural hacia la grasa, sin necesidad de calor ni de químicos agresivos que puedan destruir los compuestos responsables del olor.

Mujer joven con cabello rizado huele flor blanca de gardenia en maceta marrón. Se ven una cama, un espejo, muebles de madera, ventana y otras plantas.
La gardenia tiene un aroma delicado y dulce natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según esa revisión, en pruebas hechas con jazmín, rosa y frangipani, la mayor cantidad de aroma capturado fue de 0.89% del peso total, y el mejor resultado se obtuvo alrededor del quinto día de contacto entre la flor y la grasa.

Por qué no hace falta usar alcohol en ningún momento

A diferencia de otros perfumes caseros, que necesitan alcohol para diluir aceites esenciales, la pomada obtenida con este método ya funciona como perfume sólido en cuanto se guarda en el frasco. No requiere ningún paso adicional de dilución ni de mezcla con líquidos.

Según The Herbal Academy, la pomada puede guardarse en un lugar fresco y oscuro hasta por un año sin perder su aroma.

Toma cenital de una mesa de madera con un cuaderno abierto, tiras olfativas, botellas de vidrio con líquidos, un mortero, y flores frescas y secas.
No es necesario usar alcohol ni solventes para este procedimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gardenia es la flor emblema de Fortín de las Flores, Veracruz

Un estudio disponible en la plataforma Redalyc documenta que la gardenia llegó a México en 1882, cuando el hacendado Antonio Polanco trajo los primeros ejemplares desde un viaje a Europa hasta el municipio de Fortín de las Flores, en Veracruz. Ahí reemplazó huertas de café por plantaciones de esta flor.

Balcón con piso de baldosas de terracota, una gardenia en maceta blanca, plantas en macetas de barro, un banco de madera con cojines y barandilla de metal.
Hace más de 140 años, un viaje a Europa cambió el paisaje de Fortín de las Flores para siempre: ahí nació la tradición gardenera de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la misma publicación, el cultivo alcanzó su época de mayor auge entre las décadas de 1940 y 1960, cuando la gardenia se vendía a los viajeros que hacían escala en la estación de tren local, en la ruta entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México.

La flor se convirtió en símbolo de la región y aparece representada en el escudo del municipio.

Temas Relacionados

PlantasFloresHogarPerfumesmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Una mochila, una caja de galletas y un millón 56 mil pesos: la historia de las dos mujeres detenidas por la FGR en Linares, Nuevo León

Lizzeth María Guadalupe Narváez Pérez y Beatriz Angélica Meraz Rincón viajaban en un vehículo sobre la carretera Monterrey-Ciudad Victoria cuando elementos federales las interceptaron en Linares. Los agentes aseguraron una mochila con dinero efectivo que ninguna de las dos pudo justificar

Una mochila, una caja de galletas y un millón 56 mil pesos: la historia de las dos mujeres detenidas por la FGR en Linares, Nuevo León

El musical “La pequeña tienda de los horrores” basado en una popular película de terror de los 80’s, llega gratis a la CDMX

La trama sigue a Seymour Krelborn, empleado de una floristería que encuentra una planta extraña llamada Audrey II, descubre que se alimenta de sangre y enfrenta sus exigencias mientras el negocio prospera y crecen las consecuencias

El musical “La pequeña tienda de los horrores” basado en una popular película de terror de los 80’s, llega gratis a la CDMX

A casi una semana de la muerte del diputado Zenyazen Escobar, Sheinbaum envía pésame a su familia, pide esperar informe de la FGR

La Cámara de Diputados realizó un homenaje a la memoria del legislador morenista hallado sin vida el pasado viernes 4 de septiembre

A casi una semana de la muerte del diputado Zenyazen Escobar, Sheinbaum envía pésame a su familia, pide esperar informe de la FGR

Chumel Torres y Azucena Uresti se declaran fans de Belinda: le recuerdan al conductor cómo se burlaba de ella

La cantante interpretó “L.O.V.E.”, “Luz sin gravedad” y “Él me mintió” ante asistentes del ámbito político, empresarial, cultural, deportivo y de medios

Chumel Torres y Azucena Uresti se declaran fans de Belinda: le recuerdan al conductor cómo se burlaba de ella

¿Celos por Brianda? Memo Schutz queda en medio de las bromas de Masad en La Casa de los Famosos

Las bromas y reacciones del conductor junto al creador de contenido desataron comentarios entre los seguidores del reality

¿Celos por Brianda? Memo Schutz queda en medio de las bromas de Masad en La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Una mochila, una caja de galletas y un millón 56 mil pesos: la historia de las dos mujeres detenidas en Linares, Nuevo León por la FGR

Una mochila, una caja de galletas y un millón 56 mil pesos: la historia de las dos mujeres detenidas en Linares, Nuevo León por la FGR

Guerra del narco en CDMX: asesinan a líder de Los Fortis en Tepito

Capturan a cinco mexicanos en Inglaterra en un narcolaboratorio de metanfeminas: son de Michoacán y Sinaloa

Huyeron para resguardarse: así vivieron una balacera alumnos de escuela secundaría en Mazatlán, epicentro de la violencia en Sinaloa

La mujer detrás del fraude millonario del CJNG: así trabajaba Griselda Margarita antes de que EEUU pusiera precio a su cabeza

ENTRETENIMIENTO

El musical “La pequeña tienda de los horrores” basado en una popular película de terror de los 80’s, llega gratis a la CDMX

El musical “La pequeña tienda de los horrores” basado en una popular película de terror de los 80’s, llega gratis a la CDMX

Chumel Torres y Azucena Uresti se declaran fans de Belinda: le recuerdan al conductor cómo se burlaba de ella

¿Celos por Brianda? Memo Schutz queda en medio de las bromas de Masad en La Casa de los Famosos

La canción de Panteón Rococó que siempre tuvo alemán y nadie lo notó

¿Pati Chapoy ignoró a Miguel ‘Piojo’ Herrera durante una comida juntos? El video que desató polémica

DEPORTES

Julian Love, jugador de raíces mexicanas, brilla con una intercepción en el debut de la NFL con los Seattle Seahawks

Julian Love, jugador de raíces mexicanas, brilla con una intercepción en el debut de la NFL con los Seattle Seahawks

Guadalajara vuelve a vibrar con WWE tras 13 años: CM Punk, Cody Rhodes y Rey Fénix triunfan en una noche histórica

Rodrigo Huescas cerca de volver a las canchas con el Copenhague: “Está completamente recuperado”

Manchester United vs Sabah FK: cuándo y dónde ver la UEFA Champions League EN VIVO desde México

Tigres anuncia el fichaje de Guillermo “Memote” Martínez y refuerza su ataque