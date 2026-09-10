¿Pati Chapoy ignoró a Miguel ‘Piojo’ Herrera durante una comida juntos? El video que desató polémica

Pati Chapoy y Miguel Herrera asisten a la Comida de Los 300. Se les observa sentados en una mesa junto a otros invitados, todos vestidos formalmente en un salón con varias mesas decoradas con mantelería y arreglos florales. Cámaras y fotógrafos se encuentran en la parte posterior del salón. El metraje corresponde a la cobertura de un evento social con personalidades.

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Pati Chapoy y Miguel Herrera coincidieron durante la comida de Los 300 Líderes Mexicanos, donde un video que circula en redes sociales provoca especulaciones sobre una posible distancia entre ambos.

Internautas sostienen que la conductora de Ventaneando no volteaba a ver al entrenador, mientras el exdirector técnico de la Selección Mexicana observaba hacia otras mesas durante discursos y la premiación. El material no muestra que hayan tenido una conversación ni permite confirmar que la periodista de TV Azteca lo hubiera ignorado.

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La escena adquiere difusión después de que la cuenta de Líderes Mexicanos compartió una fotografía de ambos sentados en la misma mesa al inicio de la comida. La imagen reunió a dos figuras de ámbitos distintos: la televisión de espectáculos y el futbol mexicano.

El encuentro ocurrió en un evento que reconoce trayectorias de personas vinculadas con la vida pública, los negocios, la cultura, la sociedad y otros sectores. La selección editorial de Líderes Mexicanos contempla 14 categorías y se realiza desde hace más de 25 años.

El video muestra a Pati Chapoy con la vista al frente “ignorando” al ‘Piojo’ Herrera

Las imágenes que se han viralizado muestran a Pati Chapoy sentada junto a Miguel “Piojo” Herrera. Durante los momentos en que se desarrollan los discursos y la premiación, la conductora mantuvo una expresión sonriente, aunque dirigía la mirada hacia el frente.

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¿Pati Chapoy ignoró a Miguel ‘Piojo’ Herrera durante una comida juntos? El video que desató polémica (Instagram/@lideresmexicanos)

Usuarios de redes sociales interpretan esa postura como una señal de que Chapoy evitó interactuar con el entrenador. Otros comentarios se concentran en el contraste entre ambos, pues Herrera aparece en varios momentos volteando hacia otras mesas.

El video no registra un intercambio de palabras entre los dos invitados. Tampoco contiene audio o declaraciones que permitan establecer si existió algún desacuerdo, incomodidad o decisión deliberada de no conversar.

La falta de interacción visible se convierte en el centro de los comentarios. La discusión surge a partir de fragmentos breves, fotografías y tomas generales de la comida, no de una explicación pública de Chapoy o Herrera.

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Por esa razón, la versión de que la titular de Ventaneando habría ignorado a Miguel Herrera se mantiene como una lectura de internautas. Hasta el material proporcionado, ninguno de los dos ha expuesto una postura sobre el momento que circula en plataformas digitales.

Miguel Herrera observa hacia otras mesas durante la premiación

Miguel Herrera aparece sentado al lado de Chapoy, aunque en distintos instantes gira la cabeza para mirar hacia otros asistentes. En las imágenes también se le ve atento a lo que ocurre alrededor de la mesa.

Esa conducta alimenta los comentarios de usuarios, quienes señalan que el entrenador habría buscado identificar a colegas, figuras públicas u otros invitados con quienes pudiera dialogar durante la reunión.

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La grabación no permite conocer a quién observa Herrera ni si logró conversar con alguna persona fuera de cuadro. Las publicaciones tampoco muestran un acercamiento directo de alguno de los dos para iniciar una charla.

El llamado “Piojo” Herrera mantiene una presencia constante en medios deportivos por su carrera en la Liga MX y por sus etapas al frente de distintos equipos. Su figura suele generar reacciones por sus declaraciones y por la exposición que conserva fuera de las canchas.

Chapoy, por su parte, encabeza uno de los programas de espectáculos con mayor tiempo al aire en la televisión mexicana. Su presencia en el encuentro también llama la atención entre seguidores del entretenimiento, acostumbrados a verla en un formato distinto al de la cobertura diaria de la farándula.

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El video muestra a Pati Chapoy con la vista al frente “ignorando” al ‘Piojo’ Herrera

Los 300 Líderes Mexicanos reúne figuras de distintos sectores

La coincidencia entre Chapoy y Herrera ocurre en el marco de Los 300 Líderes Mexicanos, una reunión organizada por Líderes Mexicanos para reconocer a personas con presencia en diversos ámbitos del país.

La fotografía inicial concentra buena parte de la conversación digital porque reúne a un entrenador ligado al futbol mexicano con una conductora identificada con TV Azteca. La distancia entre sus actividades profesionales hace que la imagen parezca inusual para sus respectivos seguidores.

En la postal difundida por la organización, ambos aparecen en la misma mesa durante el comienzo de la comida. Esa primera imagen genera curiosidad antes de que los videos de la ceremonia abran la discusión sobre la aparente falta de diálogo.

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Las publicaciones disponibles muestran que Chapoy y Herrera compartieron espacio en el evento, pero no acreditan una confrontación. La ausencia de un saludo, una charla o un gesto hacia las cámaras tampoco basta para determinar qué ocurrió entre ellos durante la comida.

El caso se mantiene como uno de los comentarios surgidos alrededor de la reunión de Líderes Mexicanos: una imagen de Pati Chapoy y Miguel Herrera juntos, seguida por un video que usuarios interpretan de formas distintas.