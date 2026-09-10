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¿Ya no lo esconden? Gala Montes y Emiliano Aguilar desatan rumores de romance con una inesperada publicación

La actriz compartió un video junto al hijo de Pepe Aguilar y una frase que volvió a ponerlos bajo los reflectores

Gala Montes - (Instagram)
Gala Montes - (Instagram)
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Gala Montes y Emiliano Aguilar volvieron a convertirse en tema de conversación luego de que la actriz compartiera en sus redes sociales un video en el que aparece junto al hijo del cantante Pepe Aguilar. La publicación reúne imágenes de ambos compartiendo distintos momentos y fue acompañada por una breve descripción en inglés: “I can’t get enough”, una frase que puede traducirse como “no puedo tener suficiente”.

El contenido apareció en medio de los rumores que desde hace tiempo han relacionado sentimentalmente a Gala Montes y Emiliano Aguilar. Aunque anteriormente han surgido indirectas y publicaciones que alimentaron las especulaciones, hasta la información disponible no existe una declaración directa de ambos que confirme que mantienen una relación amorosa.

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La nueva publicación, sin embargo, volvió a levantar sospechas entre quienes siguen de cerca la vida personal de la actriz y del rapero. La frase elegida por Montes, sumada a las imágenes que comparte con Emiliano, fue suficiente para reavivar la conversación, aunque no permite afirmar por sí sola que exista un noviazgo. El misterio, por ahora, permanece alrededor de ellos.

Gala Montes abandona La Casa de los Famosos México por decisión propia

Gala Montes con vestimenta negra, cabello oscuro con fleco rubio y maquillaje expresivo sobre un fondo de colores brillantes
Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

La conversación sobre Emiliano Aguilar tomó fuerza después de la salida voluntaria de Gala Montes de La Casa de los Famosos México. La actriz había ingresado a la cuarta temporada del reality, pero decidió abandonar el programa apenas dos días después de su llegada, una determinación que provocó numerosas reacciones entre los seguidores del concurso y en las redes sociales.

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Después de conocerse su decisión, comenzaron a circular comentarios que relacionaban a Emiliano Aguilar con el estado anímico de la actriz. Las versiones llegaron hasta el rapero, quien decidió responder públicamente para negar que tuviera responsabilidad en la situación de Montes y cuestionar a quienes hablaban sobre su vida privada sin conocer lo que realmente estaba ocurriendo.

Por su parte, Gala publicó un video después de abandonar el programa para asegurar que se encontraba bien. Desde la cama y con las luces apagadas, explicó que necesitaba descansar debido al cansancio acumulado por sus entrenamientos con Yahir. También adelantó que posteriormente daría más detalles sobre lo ocurrido, dejando abierta la posibilidad de explicar con mayor profundidad las razones detrás de su decisión.

Emiliano Aguilar responde a las críticas y sale en defensa de Gala

Gala Montes y Emiliano Aguilar
Gala Montes y Emiliano Aguilar

En un video publicado en Instagram, Emiliano Aguilar rechazó las acusaciones que lo señalaban como responsable del momento personal que atravesaba Gala Montes. El rapero aseguró que buscaba apoyarla y habló de ella como una persona talentosa, al mismo tiempo que cuestionó a quienes, desde las redes sociales, opinaban sobre una situación que no conocían de primera mano.

El hijo de Pepe Aguilar también dirigió sus críticas hacia el propio reality. Según sus declaraciones, el programa habría expuesto a Montes con la intención de conseguir audiencia. Sus palabras generaron mayor atención alrededor de la situación y volvieron a colocar su cercanía con la actriz en el centro de las especulaciones.

La relación entre ambos, de acuerdo con la información proporcionada, ha sido descrita como una amistad, mientras que también se señala que Emiliano habría acompañado a Montes después de su salida del programa. Esa cercanía, combinada con las publicaciones que han realizado, mantiene vivos los rumores, pero todavía no constituye una confirmación de romance.

“I can’t get enough”: la frase que volvió a encender los rumores

¿Emiliano Aguilar y Gala Montes estrenan romance? Polémicas fotos desatan furor en redes (Foto: Instagram)
¿Emiliano Aguilar y Gala Montes estrenan romance? Polémicas fotos desatan furor en redes (Foto: Instagram)

La publicación de Gala Montes adquirió especial relevancia por la combinación de imágenes y palabras. En el video aparecen diferentes momentos compartidos con Emiliano Aguilar y, como descripción, la actriz escribió “I can’t get enough”. La frase puede resultar sugestiva para sus seguidores, sobre todo por el contexto de los rumores que existen alrededor de ambos.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre alimentar especulaciones y confirmar una relación.

Lo que sí ocurrió es que una nueva publicación volvió a ponerlos bajo los reflectores. Mientras Gala comparte imágenes que muestran una evidente cercanía con Emiliano y él anteriormente salió a defenderla de las críticas, las especulaciones continúan creciendo. Por ahora, la frase “I can’t get enough” queda como una provocadora pista para sus seguidores, pero la respuesta definitiva sobre si existe un romance todavía depende de que alguno de los dos lo confirme públicamente.

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