Una terraza gratuita de 500 metros cuadrados en Tijuana: el espacio que puede usarse para reuniones y eventos

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Lumi Café permite realizar reuniones, talleres y celebraciones en su terraza sin cobrar renta; los asistentes pueden llevar comida, pero las bebidas deben adquirirse en la cafetería

Organizar una reunión, un taller o una celebración en Tijuana generalmente implica rentar un salón, contratar un paquete de alimentos o comprometerse a cubrir un consumo mínimo. Sin embargo, una cafetería de la Zona Centro ofrece una alternativa poco común: prestar gratuitamente una terraza de aproximadamente 500 metros cuadrados.

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El espacio pertenece a Lumi Café y puede solicitarse para actividades pequeñas o eventos de mayor tamaño, siempre sujetos a disponibilidad y a las condiciones de uso del establecimiento.

La terraza es al aire libre y puede adaptarse para reuniones familiares, cumpleaños, baby showers, talleres, grupos de estudio, encuentros empresariales, actividades creativas y convivencias. La intención es ofrecer un lugar accesible para personas y organizaciones que necesitan espacio, pero no necesariamente cuentan con presupuesto para rentar un salón.

Un espacio amplio sin costo de renta

El uso de la terraza no tiene costo de renta ni exige un consumo mínimo. Sus dimensiones permiten organizar tanto encuentros pequeños como actividades con grupos más numerosos, dependiendo del montaje y de las características de cada evento.

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Antes de confirmar una reservación, el equipo de Lumi revisa el número de asistentes, el horario, la duración, el mobiliario necesario y el tipo de actividad. Esto permite determinar si la terraza es adecuada y evitar que coincidan eventos incompatibles.

La disponibilidad gratuita no significa que el espacio pueda utilizarse sin coordinación. Los eventos deben reservarse previamente y respetar los horarios, las indicaciones de montaje, la limpieza y las reglas de convivencia.

Si se planea decorar, instalar equipo o modificar la distribución del mobiliario, estos detalles deben informarse desde el momento de solicitar la reservación.

¿Se puede llevar comida?

Sí. En la terraza de Lumi Café está permitido ingresar comida de otros establecimientos o preparada por los propios asistentes. Al tratarse de un espacio amplio y al aire libre, puede utilizarse para celebraciones o reuniones que requieran alimentos especiales.

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La regla es diferente para las áreas interiores. Dentro de la cafetería, la sala de juntas y el espacio privado no se permite ingresar comida externa, principalmente para evitar olores fuertes en espacios cerrados y conservar un ambiente cómodo para el resto de los visitantes.

En ninguna de las áreas se permite llevar bebidas externas. Las bebidas que se consuman durante el evento deben adquirirse en Lumi Café.

Esta política permite que los organizadores tengan flexibilidad con la comida sin convertir el espacio en un establecimiento de libre acceso para productos de otras cafeterías o negocios de bebidas.

¿Qué tipo de actividades pueden realizarse?

La terraza puede solicitarse para actividades como:

Cumpleaños.

Baby showers.

Reuniones familiares.

Talleres y capacitaciones.

Actividades escolares.

Clubes de lectura.

Presentaciones.

Reuniones empresariales.

Encuentros entre emprendedores.

Sesiones creativas.

Convivencias de grupos y organizaciones.

Actividades comunitarias.

¿Dónde trabajar o hacer una junta en Tijuana? La cafetería con espacios gratuitos e internet de alta velocidad

Cada solicitud se revisa individualmente. El tamaño disponible no elimina la necesidad de planear aspectos como el número de personas, el ruido, el horario, la decoración, la limpieza y el tipo de mobiliario requerido.

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Para eventos grandes o montajes especiales, se recomienda contactar al establecimiento con suficiente anticipación y describir claramente la actividad.

También hay opciones para reuniones privadas

Además de la terraza, Lumi Café cuenta con una sala de juntas y otro espacio privado para encuentros de menor tamaño.

Estas áreas interiores pueden utilizarse para juntas, asesorías, sesiones de estudio, entrevistas, videollamadas, presentaciones y reuniones de equipos. Tampoco tienen costo de renta ni requieren un consumo mínimo.

En el interior no se permite ingresar alimentos ni bebidas externas. Los asistentes pueden permanecer en los espacios sin consumir, aunque normalmente aprovechan su visita para pedir café, otras bebidas, sándwiches o repostería del establecimiento.

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Con estas alternativas, una misma ubicación puede recibir desde una reunión privada hasta una convivencia en una terraza de gran formato.

Café, conectividad y comunidad

Lumi Café se ha posicionado entre las cafeterías mejor calificadas de Tijuana en Google Maps. La cifra exacta de reseñas y la calificación deben actualizarse al momento de publicar, pues cambian conforme se reciben nuevas opiniones.

Sus visitantes suelen destacar el café de especialidad, la repostería artesanal, el servicio, el ambiente y la posibilidad de utilizar el establecimiento para trabajar o reunirse. También cuenta con internet de alta velocidad, lo que facilita la realización de talleres, presentaciones y actividades que necesitan conexión.

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La disponibilidad de espacios gratuitos forma parte de una propuesta que entiende la cafetería como un punto de encuentro: un lugar donde el consumo es una parte de la experiencia, pero no la única razón para asistir.

Reglas principales

Antes de reservar conviene considerar las siguientes condiciones:

No se cobra renta por utilizar los espacios.

No existe consumo mínimo obligatorio.

El uso está sujeto a reservación y disponibilidad.

En la terraza se permite llevar comida externa.

No se permite ingresar bebidas externas.

En las áreas interiores no se permite llevar comida ni bebidas de otros establecimientos.

El tipo de evento, número de asistentes y montaje deben informarse previamente.

Los organizadores deben respetar los horarios y entregar el espacio limpio y ordenado.

Cualquier decoración, mobiliario adicional o equipo especial debe acordarse con anticipación.

Ubicación y reservaciones

Lumi Café se encuentra en Calle 11 número 8290, Zona Centro, Tijuana, Baja California.

Para solicitar la terraza, la sala de juntas o el espacio privado, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 664 980 4080. Es recomendable indicar desde el primer mensaje:

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Fecha y horario.

Tipo de evento.

Número estimado de personas.

Duración.

Necesidades de mobiliario.

Tipo de comida que se llevará.

Decoración o equipo adicional.

El equipo de Lumi confirma la disponibilidad y determina qué espacio se adapta mejor a la actividad.

En una ciudad donde el costo de rentar un salón puede limitar muchas iniciativas, una terraza gratuita de aproximadamente 500 metros cuadrados abre posibilidades para reuniones familiares, proyectos independientes, talleres y actividades comunitarias.