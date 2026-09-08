Presunto homicida del tecladista de Camilo Séptimo tiene dos investigaciones por violencia familiar y amenazas en CDMX

Diego Sebastián “N” es señalado como el principal sospechoso de haberle quitado la vida a Jonathan Meléndez, su esposa, su hija y a la empleada Aleyda "N". Crédito: FGJEM

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Diego Sebastián “N”, señalado como autor material del multihomicidio del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, y su familia en Atizapán de Zaragoza, cuenta con dos carpetas de investigación previas en la Ciudad de México, ambas iniciadas en 2007, por los delitos de violencia familiar y amenazas, según confirmó este lunes la fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján.

Diego Sebastián “N” y su cómplice Gerardo “N” permanecen en prisión preventiva oficiosa en el Penal de Barrientos desde el pasado 4 de septiembre, acusados de homicidio calificado, homicidio en agravio de mujer y menor de edad, interrupción del embarazo y crueldad contra un ser sintiente.

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Dos denuncias en CDMX

Diego Sebastián "N" y su cómplice chofer Gerardo "N" fueron ingresados al penal de arrientos en Tlalnepantla por le asesinato de Jonathan Meléndez, de la bamnda Camilo Séptimo, su familia, niñera y canina Foto: Fiscalìa Edomex

Alcalde Luján explicó que la primera carpeta contra Diego Sebastián “N” corresponde a una averiguación previa de 2007 por violencia familiar y otra por amenazas presentada en 2026. La funcionaria precisó que ninguna de las dos investigaciones guarda relación directa con el multihomicidio de Atizapán.

“Hay dos carpetas de investigación, bueno, una averiguación previa que se identifica ya del año 2007 por violencia familiar y una más vinculada al delito de amenazas, presentada por una persona, una mujer de la tercera edad, que denuncia a esta persona este mismo año”, declaró la fiscal.

Alcalde Luján hizo las declaraciones en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Ahí, la fiscal capitalina señaló que su institución mantiene coordinación total con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y realiza inspecciones y actos de investigación solicitados por colaboración.

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La CDMX aportó seguimiento de vehículos y videovigilancia

El auto con el que ingresaron al fraccionamiento y donde Gerardo espero a Diego Sebastián fue ubicado gracias a las cámaras de seguridad Foto: Fiscalía Edomex

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez Camacho, detalló que su dependencia apoyó con información de inteligencia y con datos de seguimientos previos a vehículos, generados mediante el sistema de videovigilancia de la capital. Esa información fue integrada a la investigación que lidera la Fiscalía mexiquense, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Vázquez Camacho añadió que las autoridades capitalinas continuarán atentas para identificar a otras posibles víctimas de fraude relacionadas con los negocios de Diego Sebastián “N”, ya que muchos de sus clientes residían en la Ciudad de México.

“Continuamos atentos desde la Ciudad de México para la identificación y, en su caso, el acercamiento de cualquier víctima que pudiera haber adicional por los temas de fraude”, indicó el funcionario.

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Una caja fría y 3 millones de pesos en criptomonedas, el móvil del multihomicidio

Filtran video dónde policías rescantan al hijo de Jonathan Meléndez tras multihomicidio de toda su familia (Instagram/@camiloseptimomx)

Durante la audiencia inicial del 4 de septiembre, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense expusieron el testimonio de un familiar de Jonathan Meléndez, quien refirió que el músico poseía una memoria USB con información de acceso a criptomonedas por un monto cercano a los 3,000,000 de pesos. Ese dispositivo no fue localizado en la vivienda del fraccionamiento Grand Viure.

La Fiscalía mexiquense expuso también que Diego Sebastián “N” y Meléndez sostenían una relación de socios para la administración y renta de 50 inmuebles en la plataforma Airbnb, en México y en España. El presunto autor material había solicitado 300,000 pesos como préstamo al tecladista, petición que el músico no aceptó, según la misma fuente.

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La Fiscalía mexiquense identificó como pista central del caso una “caja fría”, dispositivo de almacenamiento de criptomonedas que mantiene las claves privadas desconectadas de internet. El presunto autor material habría ingresado al departamento de la familia Meléndez para localizar este dispositivo, en el que el músico guardaba acceso a una suma millonaria en criptomonedas.

Detalles encontrados en el interior del auto muestran cinchos que Diego Sebastián habrìa usado para atar a la familia así como cinta adhesiva industrial Foto: Fiscalía Edomex

Este mecanismo, también conocido como “cold wallet”, funciona con un tamaño similar al de una memoria USB y genera las claves dentro de un chip aislado del internet. Al configurarlo, el usuario recibe una frase semilla de entre 12 y 24 palabras, sin la cual resulta imposible mover los fondos.

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Entre los 60 datos de prueba presentados por la Fiscalía en la audiencia para comprobar el vínculo de los detenidos con los homicidios figuran guantes, plástico y cintas industriales que habrían sido utilizados por Diego Sebastián “N” y su chofer para amarrar a las víctimas, materiales que fueron localizados en su vehículo.

La Fiscalía precisó que el multihomicidio ocurrió en el departamento identificado como PH1 de la Torre 4 del fraccionamiento Grand Viure. Ahí, Diego Sebastián “N” habría utilizado una pistola con silenciador para disparar en la cabeza a las cinco víctimas: Jonathan Meléndez, Ana Paula, Sofía, Aleyda y la mascota de la familia.

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La duplicidad del término constitucional y la próxima audiencia

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron detenidos por el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia. Crédito: FGJEM

La defensa legal de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica, después de que un agente del Ministerio Público les formulara la imputación formal. La audiencia inicial, solo en la parte de formulación de imputación, se extendió por poco más de ocho horas.

La continuación de la audiencia se programó para el próximo miércoles 9 de septiembre a las 9:30 de la mañana, cuando la defensa de los imputados deberá aportar datos de prueba a su favor. Una jueza ya declaró legal la detención de ambos hombres.

Los padres de Aleyda, la trabajadora doméstica de 21 años asesinada en el ataque, estuvieron presentes en los Juzgados Orales de Tlalnepantla como ofendidos durante la audiencia inicial.

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Jonathan Meléndez y su familia fueron sepultados; fans los despiden

Varias personas con rosas blancas se reúnen ante una ofrenda con fotografías, carteles y flores dedicada a Honas Meléndez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tecladista, su esposa Ana Paula y su hija Sofía llegaron a su lugar de descanso final en Naucalpan, Estado de México, donde fueron sepultados en un acto privado.

Seguidores de la banda Camilo Séptimo se reunieron el fin de semana previo al 7 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes y en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, para llevar flores, pancartas y cantar canciones en memoria de “Honas”, como le decían sus compañeros de banda y sus amigos más cercanos.

Desde que la agrupación lamentó públicamente el asesinato de su integrante, Camilo Séptimo no ha cancelado de manera oficial las fechas anunciadas en su página web, que contemplan gira por Ciudad Juárez, Naucalpan, Ciudad Neza, Pachuca y otras ciudades del interior del país.

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