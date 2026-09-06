México

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Ciudad de México para este domingo 6 de septiembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
Guardar

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Ciudad de México.

El clima para este domingo 6 de septiembre en Ciudad de México alcanzará los 26.1 grados, mientras que la temperatura mínima será de 14.2 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 13.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 90%, con una nubosidad del 71%, durante el día, además de una nubosidad del 85%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 13.0 kilómetros por hora en el día y los 11.1 kilómetros por hora por la noche.

Así es el clima en la CDMX

La predicción del estado del tiempo en Ciudad de México. (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Ciudad de México. (Imagen ilustrativa Infobae)

Podría pensarse que debido a su ubicación geográfica y a su extensión, la Capital mexicana tendría un clima templado-cálido homogéneo pero esto no es así, pues posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y la tundra alpina en la parte más alta del sur.

PUBLICIDAD

En general, el clima es cálido y templado en la Ciudad de Méxicorondando entre los 22 a 27 grados; los veranos se caracterizan por tener una buena cantidad de lluvia, siendo junio, julio, agosto y septiembre los meses en los que más se registran lloviznas.

Durante el invierno, las temperaturas suelen disminuir a los cero grados en las zonas más altas de la periferia, como el Ajusco; en contraste, demarcaciones como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y la Gustavo A. Madero suelen ser las más secas y templadas.

Entre los récords históricos se tiene que la última vez que cayó nieve en la ciudad fue en el año de 1967; mientras que la temperatura más alta se registró el 9 de mayo de 1998, cuando el termómetro subió hasta los 33.9 grados, en tanto que la mínima ha sido la de -10 grados acontecida el 10 de diciembre de 1972.

Debido al cambio climático la capital se ve muy golpeada por las constantes contingencias ambientales, por lo que actualmente la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en alianza con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) y la Iniciativa Climática de México (ICM), implementa una serie de acciones que giran en torno a la movilidad integrada y sustentable; ciudad solar; basura cero; manejo sustentable del agua y rescate de ríos; revegetación del campo y la ciudad; calidad del aire y cultura climática.

¿Cuál es el clima en México?

La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)
La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)

México es un país agraciado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Ciudad de MéxicoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aspirantes a candidatos del Partido Verde en Tamaulipas deberán someterse al antidoping y a una evaluación psicológica

El PVEM estableció 15 filtros internos para todos aquellos que busquen representar al instituto político en las elecciones de 2027

Aspirantes a candidatos del Partido Verde en Tamaulipas deberán someterse al antidoping y a una evaluación psicológica

Christian Martinoli llama “ladrones” a los americanistas en pleno pódcast con Luis García: “Deben saber correr”

El comentarista protagonizó un momento divertido en el podcast acompañado de Luis García

Christian Martinoli llama “ladrones” a los americanistas en pleno pódcast con Luis García: “Deben saber correr”

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El movimiento sísmico se produjo a las 15:57 horas, a una distancia de 30 km de Matías Romero y tuvo una profundidad de 112.0 km

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Asesino del tecladista de Camilo Séptimo y su familia habría transferido las bitcoins a su esposa en España

Surgen más detalles sobre el multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza

Asesino del tecladista de Camilo Séptimo y su familia habría transferido las bitcoins a su esposa en España

Secretaria de Turismo responde a señalamientos por nepotismo: su hermano trabaja en la misma dependencia pero en Puebla

Josefina Rodríguez Zamora ha estado al centro de la polémica por mostrar lujos, dejando de lado el principio de austeridad dictado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Secretaria de Turismo responde a señalamientos por nepotismo: su hermano trabaja en la misma dependencia pero en Puebla
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: Natanael Cano aparece en narcomanta contra Los Salazar

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: Natanael Cano aparece en narcomanta contra Los Salazar

EEUU emite alerta de seguridad y restringe actividades para su personal en Nogales, Sonora

Natanael Cano aparece en narcomanta contra Los Salazar atribuida a detenidos por el incendio del CUM de Hermosillo

Ronald Johnson lamenta la muerte de dos agentes de la SSPC en Veracruz: “Su sacrificio es un solemne recordatorio”

Violencia en Sinaloa dispara la ansiedad entre jóvenes: cifras rivalizan con el consumo de drogas

ENTRETENIMIENTO

Asesino del tecladista de Camilo Séptimo y su familia habría transferido las bitcoins a su esposa en España

Asesino del tecladista de Camilo Séptimo y su familia habría transferido las bitcoins a su esposa en España

Este es el video del primer atentado que sufrió Farath Coronel, vidente presuntamente asesinado por su escolta

Sombreros vaqueros y botas: la tendencia de moda que conquistó el concierto de Yuridia en el Estadio GNP

De estar enlatada a romper la taquilla: Coyote vs. ACME supera a Spider-Man en cines de México

Doña Cuquita y Pablo Lemus se encuentran con Sheinbaum en Jalisco, esta es la razón

DEPORTES

Piratas FC rinde homenaje a Gael Uscanga en el Estadio Luis Pirata Fuente: aplausos y recuerdos conmovieron en Veracruz

Piratas FC rinde homenaje a Gael Uscanga en el Estadio Luis Pirata Fuente: aplausos y recuerdos conmovieron en Veracruz

Christian Martinoli llama “ladrones” a los americanistas en pleno pódcast con Luis García: “Deben saber correr”

Ya no tenía signos vitales: revelan detalles sobre el fallecimiento del jugador de Piratas FC en Veracruz

Guillermo Almada confiesa que la eliminación de Leagues Cup ante Monterrey dejó heridas abiertas en América

Pato O’Ward deja de pensar en la Fórmula 1: esto necesita para ser subcampeón de la IndyCar