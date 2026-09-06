México

Clima: las temperaturas que predominarán este 6 de septiembre en Acapulco de Juárez

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está el estado del tiempo para las siguientes horas en Acapulco de Juárez.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 33.5 grados, la previsión de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 53%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 11.1 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 12.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 25.8 grados, mientras que la nubosidad del 94%, mientras que las ráfagas de viento serán de 9.3 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

El atractivo clima de Acapulco que seduce a celebridades

Acapulco de Juárez, uno de los destinos turísticos de México ubicado en Guerrero, se caracteriza por etner un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el planeta.

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso suben hasta 36 grados con percepción térmica de 41 grados.

PUBLICIDAD

Por el contrario, las temperaturas más bajas rondan entre los 23 grados, aunque raras veces han llegado a caer hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de lluvias.

Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)
Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país privilegiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Acapulco de JuárezClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 6 de septiembre en Cancún

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima: las temperaturas que predominarán este 6 de septiembre en Cancún

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Ciudad de México para este domingo 6 de septiembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Ciudad de México para este domingo 6 de septiembre

Temblor hoy en México: se registra un sismo de magnitud 4.9 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se registra un sismo de magnitud 4.9 en Chiapas

American Society of Mexico ve como “equivocación” reforma de Sheinbaum que va contra doble nacionalidad

La mandataria mexicana busca que políticos con doble nacionalidad puedan contender por la presidencia de la República o gubernaturas

American Society of Mexico ve como “equivocación” reforma de Sheinbaum que va contra doble nacionalidad

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: Natanael Cano aparece en narcomanta contra Los Salazar

Infobae México trae las noticias más recientes e importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: Natanael Cano aparece en narcomanta contra Los Salazar
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: Natanael Cano aparece en narcomanta contra Los Salazar

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: Natanael Cano aparece en narcomanta contra Los Salazar

EEUU emite alerta de seguridad y restringe actividades para su personal en Nogales, Sonora

Natanael Cano aparece en narcomanta contra Los Salazar atribuida a detenidos por el incendio del CUM de Hermosillo

Ronald Johnson lamenta la muerte de dos agentes de la SSPC en Veracruz: “Su sacrificio es un solemne recordatorio”

Violencia en Sinaloa dispara la ansiedad entre jóvenes: cifras rivalizan con el consumo de drogas

ENTRETENIMIENTO

Asesino del tecladista de Camilo Séptimo y su familia habría transferido las bitcoins a su esposa en España

Asesino del tecladista de Camilo Séptimo y su familia habría transferido las bitcoins a su esposa en España

Este es el video del primer atentado que sufrió Farath Coronel, vidente presuntamente asesinado por su escolta

Sombreros vaqueros y botas: la tendencia de moda que conquistó el concierto de Yuridia en el Estadio GNP

De estar enlatada a romper la taquilla: Coyote vs. ACME supera a Spider-Man en cines de México

Doña Cuquita y Pablo Lemus se encuentran con Sheinbaum en Jalisco, esta es la razón

DEPORTES

Piratas FC rinde homenaje a Gael Uscanga en el Estadio Luis Pirata Fuente: aplausos y recuerdos conmovieron en Veracruz

Piratas FC rinde homenaje a Gael Uscanga en el Estadio Luis Pirata Fuente: aplausos y recuerdos conmovieron en Veracruz

Christian Martinoli llama “ladrones” a los americanistas en pleno pódcast con Luis García: “Deben saber correr”

Ya no tenía signos vitales: revelan detalles sobre el fallecimiento del jugador de Piratas FC en Veracruz

Guillermo Almada confiesa que la eliminación de Leagues Cup ante Monterrey dejó heridas abiertas en América

Pato O’Ward deja de pensar en la Fórmula 1: esto necesita para ser subcampeón de la IndyCar