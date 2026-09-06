Alumno de Veterinaria se da de baja tras sufrir novatada y bullying en la UAT

Alumno de primer semestre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue acosado en novatada estudiantil (Foto: UAT)

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Un alumno de primer semestre de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se dio de baja de la institución luego de resultar afectado por una novatada y actos de bullying, situación que provocó su traslado a un hospital de Ciudad Victoria.

La familia del estudiante, identificado como Ángel Tadeo Rubio Ortiz, solicitó formalmente su baja y el retiro de su matrícula después de los hechos, mientras las autoridades universitarias investigan lo ocurrido y mantienen comunicación con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

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El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, aseguró que la universidad mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas que vulneren la integridad de los estudiantes.

El rector condenó cualquier tipo de práctica de iniciación, novatada o conducta que atente contra los alumnos y señaló que este tipo de acciones son contrarias a los principios de convivencia y respeto que deben prevalecer dentro de la institución.

UAT investigará la novatada y promete sanciones

Ángel Tadeo Rubio Ortiz, de 18 años y estudiante de primer ingreso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se dio de baja de la institución por bullying que recibió (especial)

Dámaso Anaya explicó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas comenzó a colaborar con las autoridades desde el momento en que tuvo conocimiento de las circunstancias que llevaron al estudiante al hospital.

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La institución trabaja de manera conjunta con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y la Defensoría de los Derechos Universitarios, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La universidad advirtió que, en caso de acreditarse conductas contrarias a la normatividad, se aplicarán las sanciones establecidas por la legislación universitaria.

El alumno fue dado de alta del hospital de la capital tamaulipeca. Posteriormente, personal de la Dirección de Derechos Universitarios estableció comunicación con la madre del joven para ofrecerle apoyo psicológico y acompañamiento médico integral.

(Universidad Autónoma de Tamaulipas﻿/FB)

Sin embargo, la familia tomó la decisión de que el estudiante abandonara la universidad y solicitó el retiro de su matrícula, por lo que ya no continuará sus estudios en la Licenciatura en Médico Veterinario dentro de la UAT.

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Por igual, el papá del joven universitario en una carta enviada al rector expresó: “que lo que le obligaron a ingerir no haya dañado órganos vitales como los riñones, debido a que tuvo lesiones musculares internas que liberan toxinas que pudieron dañarlos. Presenta afectaciones en sus riñones por lesiones graves ocasionadas de manera dolosa por alumnos y con la anuencia o complacencia del personal docente y administrativo que tuvieron conocimiento y no hicieron nada para impedirlo”.

Por igual en la carta que se envió, se manejó las declaraciones del joven agredido donde señaló que un grupo alumnos de otros grados los amenazaron de golpearlos para que salieran del salón.

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“Los llevaron a hacer una fila tomados de la mano hasta la zona de producción y mientras caminaban los obligaban a ladrar como perros, porque les gritaban que eran sus perras. Además, mientras iban caminando tomados de las manos, los iban golpeando con ramas en diversas partes del cuerpo”, se lee en el documento.

El rector sostuvo que las acciones relacionadas con la novatada vulneran los principios de respeto y convivencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al tiempo que afirmó que durante su administración se ha impulsado la protección de los derechos de todos los estudiantes.

Investigan otro caso de bullying contra estudiante en Nuevo Laredo

Denuncian bullying contra alumno de 14 años en la Secundaria Número 2 Juan Ruiz de Alarcón (especial)

En un hecho distinto, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas también investiga una presunta agresión contra un estudiante de 14 años de la Secundaria No. 2 “Juan Ruiz de Alarcón”, en Nuevo Laredo.

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El adolescente tuvo que ser trasladado al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS después de resultar lesionado durante una presunta riña registrada en las inmediaciones del plantel.

De acuerdo con su madre, el menor presentó sangrado en el rostro y la cabeza, además de desorientación. Los médicos reportaron un golpe en la región occipital, amnesia retrógrada, lesiones en la boca y contusiones en distintas partes del cuerpo, por lo que permaneció bajo observación.

La madre manifestó su intención de proceder legalmente contra el presunto responsable una vez que sea determinada su identidad.

Por su parte, directivos de la Secundaria No. 2 señalaron que la agresión ocurrió fuera de las instalaciones escolares y aseguraron que personal docente brindó apoyo al adolescente cuando se percató de lo sucedido.

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La investigación continúa abierta para esclarecer ambos casos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.