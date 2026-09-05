Tabla General Liga MX: así marcha el Apertura 2026 tras el arranque de la Jornada 7

(Matt Krohn-Imagn Images)

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El Apertura 2026 de la Liga MX comenzó su Jornada 7 con movimientos en la Tabla General, en una fecha que tendrá una programación distinta debido a la participación de varios clubes en la Leagues Cup 2026.

La jornada arrancó con el triunfo del Pachuca sobre Juárez por 2-0, resultado que permitió a los Tuzos escalar posiciones en la clasificación. Con este resultado, el conjunto hidalguense llegó a ocho puntos y se colocó momentáneamente en el puesto 11, por encima de Pumas debido a su mejor diferencia de goles.

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En el otro extremo de la tabla se encuentra Juárez, que continúa sin sumar en el torneo después de sufrir su séptima derrota consecutiva. El equipo fronterizo no ha podido cambiar su situación pese al debut de Gustavo Lema en el banquillo.

Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX

La séptima fecha del campeonato continuará este sábado con tres encuentros, mientras que el domingo se disputará otro partido.

Viernes 4 de septiembre

FC Juárez 0-2 Pachuca

Sábado 5 de septiembre

Atlético de San Luis vs Chivas | 17:00 horas

Tigres vs Necaxa | 19:00 horas

Atlas vs Atlante | 21:00 horas

Domingo 6 de septiembre

Cruz Azul vs Santos Laguna | 17:00 horas

Partidos reprogramados por la Leagues Cup 2026

(REUTERS)

La participación de algunos equipos mexicanos en la Leagues Cup 2026 provocó que cuatro encuentros de la Jornada 7 fueran reprogramados y se disputen en fechas posteriores.

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Pumas vs León | 10 de septiembre | 21:00 horas

Puebla vs Toluca | 15 de septiembre | 19:00 horas

América vs Tijuana | 28 de octubre | 21:00 horas

Querétaro vs Monterrey | 14 de noviembre | 17:00 horas

Así marcha la Tabla General del Apertura 2026

Con el triunfo conseguido ante FC Juárez, Pachuca llegó a ocho unidades y superó momentáneamente a Pumas en la clasificación. Mientras tanto, América continúa como líder del torneo con 16 puntos.

Así se encuentra la clasificación:

América | 16 puntos Toluca | 13 puntos Tijuana | 13 puntos Atlas | 12 puntos Chivas | 11 puntos Querétaro | 10 puntos León | 10 puntos Puebla | 10 puntos Monterrey | 9 puntos Cruz Azul | 9 puntos Pachuca | 8 puntos Pumas | 8 puntos Necaxa | 7 puntos Atlético de San Luis | 6 puntos Atlante | 6 puntos Tigres | 5 puntos Santos Laguna | 1 punto FC Juárez | 0 puntos

La Jornada 7 continuará con los partidos programados para este sábado y domingo, mientras que los cuatro encuentros pendientes tendrán que esperar a sus nuevas fechas.