México

Tabla General Liga MX: así marcha el Apertura 2026 tras el arranque de la Jornada 7

El torneo mexicano entra en una nueva jornada con varios encuentros pendientes y cambios en el calendario habitual

(Matt Krohn-Imagn Images)
(Matt Krohn-Imagn Images)
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El Apertura 2026 de la Liga MX comenzó su Jornada 7 con movimientos en la Tabla General, en una fecha que tendrá una programación distinta debido a la participación de varios clubes en la Leagues Cup 2026.

La jornada arrancó con el triunfo del Pachuca sobre Juárez por 2-0, resultado que permitió a los Tuzos escalar posiciones en la clasificación. Con este resultado, el conjunto hidalguense llegó a ocho puntos y se colocó momentáneamente en el puesto 11, por encima de Pumas debido a su mejor diferencia de goles.

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En el otro extremo de la tabla se encuentra Juárez, que continúa sin sumar en el torneo después de sufrir su séptima derrota consecutiva. El equipo fronterizo no ha podido cambiar su situación pese al debut de Gustavo Lema en el banquillo.

Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX

La séptima fecha del campeonato continuará este sábado con tres encuentros, mientras que el domingo se disputará otro partido.

Viernes 4 de septiembre

  • FC Juárez 0-2 Pachuca

Sábado 5 de septiembre

  • Atlético de San Luis vs Chivas | 17:00 horas
  • Tigres vs Necaxa | 19:00 horas
  • Atlas vs Atlante | 21:00 horas

Domingo 6 de septiembre

  • Cruz Azul vs Santos Laguna | 17:00 horas

Partidos reprogramados por la Leagues Cup 2026

El Club América enfrenta a Santos Laguna este domingo 2 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio Banorte, como parte de la jornada 3 de la Liga MX (REUTERS)
(REUTERS)

La participación de algunos equipos mexicanos en la Leagues Cup 2026 provocó que cuatro encuentros de la Jornada 7 fueran reprogramados y se disputen en fechas posteriores.

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  • Pumas vs León | 10 de septiembre | 21:00 horas
  • Puebla vs Toluca | 15 de septiembre | 19:00 horas
  • América vs Tijuana | 28 de octubre | 21:00 horas
  • Querétaro vs Monterrey | 14 de noviembre | 17:00 horas

Así marcha la Tabla General del Apertura 2026

Dos jugadores de fútbol con uniformes rojo y azul-rojo corren en un campo de césped verde con un balón. La multitud está borrosa al fondo.

Con el triunfo conseguido ante FC Juárez, Pachuca llegó a ocho unidades y superó momentáneamente a Pumas en la clasificación. Mientras tanto, América continúa como líder del torneo con 16 puntos.

Así se encuentra la clasificación:

  1. América | 16 puntos
  2. Toluca | 13 puntos
  3. Tijuana | 13 puntos
  4. Atlas | 12 puntos
  5. Chivas | 11 puntos
  6. Querétaro | 10 puntos
  7. León | 10 puntos
  8. Puebla | 10 puntos
  9. Monterrey | 9 puntos
  10. Cruz Azul | 9 puntos
  11. Pachuca | 8 puntos
  12. Pumas | 8 puntos
  13. Necaxa | 7 puntos
  14. Atlético de San Luis | 6 puntos
  15. Atlante | 6 puntos
  16. Tigres | 5 puntos
  17. Santos Laguna | 1 punto
  18. FC Juárez | 0 puntos

La Jornada 7 continuará con los partidos programados para este sábado y domingo, mientras que los cuatro encuentros pendientes tendrán que esperar a sus nuevas fechas.

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