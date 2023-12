Sabrina Sabrok no soporta el peso de su busto, pero se niega a retirarse los implantes: “Aguantaré lo más que pueda”

Sabrina Sabrok se ha distinguido por su exhuberante figura al paso de los años (Foto: Instagram)

Sabrina Sabrok tendrá que enfrentarse a un procedimiento médico urgente para retirar sus implantes de seno, aunque por ahora la modelo para adultos prefiere no pensar en ello.

Y es que la intérprete de música punk y metal, de origen argentino, ha experimentado severos dolores de espalda desde hace tiempo, lo que la condujo a una consulta médica donde le recomendaron la remoción inmediata de los implantes.

A pesar de la urgencia, la modelo de OnlyFans ha optado por una reducción de senos en lugar de una eliminación total.

Se conoce que los problemas de salud surgidos como consecuencia de sus implantes mamarios han llevado a Sabrina a considerar esta importante decisión, tras padecer síntomas preocupantes, acudió a especialistas, quienes le han prescrito la extracción para evitar complicaciones mayores.

Adicionalmente, ha iniciado sesiones de fisioterapia para aliviar el malestar que afecta su calidad de vida, aunque la artista ha revelado que el proceso es necesario, hasta el momento no ha mencionado fechas específicas para el procedimiento ni proporcionado detalles adicionales sobre su plan de recuperación postoperatoria.

La modelo de Only Fans prefiere seguir explotando su imagen sensual antes de recurrir a retirarse los implantes (Foto: Instagram/@sabrinasabrokreal)

En medio de su visita a México, la también entusiasta de las prácticas sado masoquistas, compartió con la prensa que, aunque “ya no soporta sus tetas”, prefiere seguirlas llevando con orgullo por el momento, especialmente para darle continuidad a su carrera en el material para adultos.

“Voy a aguantar lo más que pueda porque ya no quiero quitarme. El médico dice que sí (debería de quitármelas), pero yo digo que no, ahí me estoy aguantando el peso”, reveló en un encuentro con los medios en la posada de la revista TVyNovelas.

“Sí es por salud, pero la cuestión es que yo quiero seguir grabando videos y así con mis tetas. Sé que me afecta la salud, pero tengo que aguantar un poco más porque después si me las quito ya no me voy a volver a hacer pasar por todo el proceso, yo me hice 15 aumentos y otra vez pasar por eso, no, no, prefiero aguantar un poco más, todo lo que pueda”, compartió la famosa.

Aunque admitió que si fuera necesario retirarse los implantes inmediatamente, así lo haría.

“Si tuviera así la necesidad de hacerlo, ya, pero por ahora las aguanto, puedo grabar así, no tengo ningún problema”, refirió, y respecto a la posibilidad de aumentarse la talla del busto aclaró que no está en sus planes.

“Ponerme más ya no, más no, no podría, si ahora no puedo casi hacer deporte, no puedo hacer nada porque me pesa demasiado, mi espalda es muy chiquita”.

En su reciente encuentro con la prensa, Sabrina volvió a dejar ver su deseo por hacer escenas para adultos junto a Belinda (Instagram @SabrinaSabrok & BelindaPop)

Cuál es el número de operaciones de Sabrina Sabrok

Así mismo, la polémica influencer detalló el número de intervenciones estéticas a las que se ha sometido y reveló que prefiere no tocarse la cara para no quedar muy afectada después.

“En total como 50 me hice, pero ya ahora últimamente no me estoy haciendo nada. (Ya decidí parar), sólo así bótox y pues ya, ya me hice demasiadas, ya no quiero. No me quiero andar haciendo muchas cosas para no quedar así como hinchada, y no se me vea la cara mal, pero se me vea la cara normal, con arrugas y todo. Ya ves cómo Pamela Anderson salió hasta sin maquillaje y asumiendo su edad y todo eso, bueno así.”

La famosa combina su carrera como cantante de metal con su carrera en el material para adultos (Foto: Instagram @sabrinasabrokreal / captura YouTube Mr. Pimp)

Sabrina Sabrok también compartió que “no va a haber terapia que le ayude” a asimilar el retiro de sus implantes, pues esta característica forma parte de su famosa imagen.

“No, no va a haber terapia que me ayude porque esto es como mi sello. El médico me dice ‘no pues sí, eso es mucho peso, esto no es normal . De hecho fui a un programa de cirugías de Estados Unidos y me dijeron que ‘pues no’, que cómo me había hecho eso’, tan grande, me dijeronj ‘¿dónde te hicieron eso?, y yo dije ‘En México’”, concluyó entre risas.