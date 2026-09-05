¿Se acaban los recortes de agua? El récord del Cutzamala que cambia el futuro para la CDMX y el Edomex

Las autoridades asegura que las constantes lluvias han ayudado a mejorar el porcentaje. (Crédito: Cuartoscuro)

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Al cierre de agosto de 2026, el entramado de embalses que compone el Sistema Cutzamala registró uno de los repuntes de almacenamiento más significativos de los últimos años.

De acuerdo con los datos técnicos reportados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), las presas del sistema alcanzaron en conjunto un 81.05% de su capacidad total al 31 de agosto de 2026, lo que representa un alivio crucial para los millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México que dependen de esta infraestructura hidráulica.

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El comportamiento favorable de la temporada de lluvias durante la segunda mitad de agosto alimentó de manera incesante las cuencas tributarias del Cutzamala, permitiendo un flujo de recarga sostenido tanto en las fuentes continentales como en las presas de almacenamiento estratégicas.

Se espera que la zona del Valle de México no tenga problemas de suministro. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Comparativa mensual: La dinámica del llenado presas por presa

La cifra representa una recuperación categórica si se compara con los niveles críticos registrados en años previos y, de manera particular, con la situación observada apenas al arranque de este mismo mes. A comienzos de agosto de 2026, el almacenamiento general rondaba cotas cercanas al 70%, lo que significa un vertiginoso incremento acumulado de más de 10 puntos porcentuales en un lapso de tan solo cuatro semanas.

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El repunte de agosto no fue homogéneo, sino el resultado del rendimiento individual de las tres grandes presas de almacenamiento que integran el corazón del sistema: El Bosque, situada en el estado de Michoacán, así como Valle de Bravo y Villa Victoria, ambas localizadas en el Estado de México.

Al comparar los registros oficiales de Conagua entre los primeros días de agosto y el corte del 31 de agosto de 2026, se destacan las siguientes dinámicas de recuperación:

Presa El Bosque (Zitácuaro, Michoacán): Históricamente reconocida por su rápida capacidad de respuesta ante frentes de tormenta, El Bosque comenzó el mes registrando niveles intermedios de almacenamiento. No obstante, las intensas precipitaciones caídas en la sierra michoacana impulsaron su volumen por encima de la cota del 85% hacia el cierre del mes, consolidándola como el vaso regulador más eficiente del periodo estival.

Presa Valle de Bravo (Estado de México): Por ser la de mayor volumen total de almacenamiento, Valle de Bravo suele registrar variaciones porcentuales más lentas. Sin embargo, tras iniciar agosto rondando el 65% de su capacidad total, las maniobras operativas del OCAVM —que priorizaron el almacenamiento e inyección desde El Bosque— permitieron a Valle de Bravo superar holgadamente el 75% al 31 de agosto, marcando una brecha positiva con respecto a los niveles de estrés hídrico de periodos anteriores.

Presa Villa Victoria (Estado de México): Esta infraestructura mostró una aceleración constante durante todo agosto. Comenzando el mes con niveles operativos cautelosos, las lluvias copiosas en los valles del norte mexiquense impulsaron su volumen hacia el 78% de su capacidad útil total al cierre de agosto.

Autoridades del Organismo de Cuenca precisaron que este nivel del 81.05% al 31 de agosto posiciona al Cutzamala en una de sus mejores condiciones operativas de la década reciente para esta época del año. Esta reserva técnica otorga margen de maniobra a los organismos operadores de agua potable en el Valle de México para administrar el abasto de cara al próximo periodo de sequía invernal y primaveral.

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La Comisión Nacional del Agua reportó que este embalse se encuentra 80% de capacidad. (Cuartoscuro)

El fenómeno de ‘El Niño’ y sus repercusiones en el centro del país

A pesar del optimismo que generan las cifras del Cutzamala, la comunidad científica y los analistas meteorológicos de Conagua mantienen la mirada en el Océano Pacífico, donde la consolidación del fenómeno climático El Niño (ENOS) proyecta un escenario de alta incertidumbre para el cierre de 2026 y los primeros meses de 2027.

El fenómeno de El Niño se produce por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. Para la región central de México —que abarca la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala— este fenómeno climático genera alteraciones contrastantes según la época del año:

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1. Final del otoño e invierno (Último trimestre de 2026)

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, la presencia de El Niño suele alterar el comportamiento de la corriente en chorro, propiciando la entrada de mayor humedad desde el Pacífico. Esto puede traducirse en lluvias extemporáneas y una mayor frecuencia de frentes fríos o tormentas invernales en el centro de la República. Aunque estas lluvias tardías ayudan a mantener la humedad en el suelo, también suelen acompañarse de descensos abruptos de temperatura e heladas agrícolas en zonas de montaña.

2. Estación seca y primavera (Inicios de 2027)

El verdadero desafío para el almacenamiento de agua radica en el comportamiento de la primavera. Históricamente, la fase de declive o permanencia de un evento fuerte de El Niño durante el primer semestre del año inhibe la formación regular de nubes de tormenta al inicio de la temporada cálida. Esto provoca:

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Olas de calor severas: Temperaturas máximas por encima de los promedios históricos en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Aumento de la evaporación: La alta radiación solar e intensa temperatura incrementan la tasa de evaporación en los espejos de agua de presas al aire libre como Valle de Bravo y Villa Victoria.

Retraso en el inicio de lluvias: Posible desfase o irregulación de la temporada de precipitaciones de 2027, lo que obligaría a depender exclusivamente de las reservas acumuladas en el Cutzamala durante el presente año.

Especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten que la bonanza hídrica lograda en agosto de 2026 no debe interpretarse como un cheque en blanco. Por el contrario, la posibilidad de afrontar un periodo seco más prolongado o cálido en 2027 exige conservar hasta el último metro cúbico almacenado en el sistema.

El fenómeno meteorológico "El Niño" se puede observar en una vista como esta cuando las aguas cálidas que provienen del norte y bajan por las costas, marcando el inicio de la estación cálida y húmeda. (EFE /Oswaldo Ramírez)

Estrategias de preservación para evitar la escasez

La recuperación de las presas a un 81.05% es un hito operativo positivo, pero el agua almacenada en el Cutzamala es un recurso finito que enfrenta la demanda ininterrumpida de más de 20 millones de usuarios en el Valle de México. Evitar que la región caiga nuevamente en escenarios de «día cero» o recortes de presión drásticos exige una corresponsabilidad activa entre autoridades, industria y ciudadanía.

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A continuación, se contemplan las líneas de acción fundamentales para proteger las reservas del Sistema Cutzamala:

A. Acciones en el ámbito doméstico

Detección y reparación inmediata de fugas internas: Una fuga imperceptible en un inodoro o un empaque gastado puede desperdiciar hasta 5,000 litros de agua al mes por vivienda. Revisar periódicamente las instalaciones sanitarias es la medida individual de mayor impacto. Adopción de tecnologías de bajo flujo: Sustituir regaderas tradicionales por modelos ahorradores o aireadores en grifos de cocina y baño reduce el consumo de agua por minuto hasta en un 50%. Reutilización estratégica de aguas grises: Capturar el agua que sale de la regadera mientras se calienta o el sobrante del ciclo de enjuague de la lavadora para limpiar pisos o descargar inodoros. Optimización en el riego y lavado: Queda erradicado el uso de manguera para la limpieza de fachadas, banquetas y vehículos. Los riegos de jardines deben realizarse exclusivamente antes del amanecer o tras la puesta del sol para evitar las pérdidas por evaporación.

Es importante realizar acciones que ayuden a resguardar la mayor cantidad de agua. Foto: (iStock)

B. Gestión comunitaria e industrial

Cosecha de agua de lluvia: Fomentar la instalación de sistemas de captación pluvial en escuelas, edificios públicos y unidades habitacionales. Esto reduce la presión sobre la red de agua potable durante los meses lluviosos.

Tratamiento y recirculación: Exigir al sector industrial y de servicios el empleo exclusivo de agua tratada para procesos secundarios, refrigeración de maquinaria y riego de áreas verdes comerciales.

Reporte oportuno de fugas en vía pública: Se calcula que entre un 30% y 40% del agua potable en la Zona Metropolitana se pierde debido a fracturas en la red secundaria de distribución. El reporte inmediato ante las cuadrillas municipales o del sistema de aguas es determinante.

El balance hidrológico presentado por Conagua al 31 de agosto de 2026 representa una tregua sumamente oportuna para el centro del país. El salto de los embalses desde cotas preocupantes a principios de mes hasta un robusto 81.05% garantiza la operatividad técnica del Cutzamala para encarar el cierre del año.

Sin embargo, frente a las amenazas climáticas globales asociadas a El Niño, la abundancia de hoy no debe transformarse en el derroche de mañana. La estabilidad hídrica del Valle de México dependerá de la capacidad institucional para reparar las redes urbanas de distribución y de la disciplina ciudadana para mantener patrones de consumo sustentables y conscientes en todo momento.

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