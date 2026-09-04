Euro hoy en México: cotización de cierre del 4 de septiembre

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El euro cerró la sesión cotizando en 19,63 pesos mexicanos, mostrando una disminución del -0,24% respecto al precio anterior de 19,68 pesos mexicanos, según la información de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,47%, mientras que su variación interanual se sitúa en un -8,14%.

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La tendencia del tipo de cambio euro a peso mexicano es negativa, habiendo mostrado una caída durante tres días consecutivos. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 2,11%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,37%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.