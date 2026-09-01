Así lucía Ernesto Laguardia en “Amor Real”, su primer papel como villano en telenovelas mexicanas

El personaje concentra la ambición y el control familiar dentro de la trama ambientada en el México del siglo XIX. (Captura de pantalla IG @ernestolaguardiaoficial)

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Ernesto Laguardia lució cabello largo durante su papel de Humberto Peñalver en Amor Real, la telenovela de época con la que interpretó a su primer villano. El actor recordó la anécdota dentro de La Casa de los Famosos México 2026, donde reveló los detalles de aquel cambio de imagen que combinó teatro y televisión al mismo tiempo.

“Una vez traje el pelo largo”, contó Laguardia sobre el look que usó en 2003. El cabello era suyo, aunque le colocaban una extensión adicional para lograr el efecto deseado en cámara.

“Era el mío pero me ponían una cola de... como una trenza”, explicó el actor. La producción combinaba su cabello natural con un postizo para conseguir la melena larga que exigía el personaje.

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El origen del cambio estuvo en el teatro. Ya que Ernesto Laguardia participaba en una obra junto a Cynthia Klitbo mientras grababa Amor Real, y decidió que un solo look le sirviera para ambos proyectos.

Amor Real marcó la primera incursión de Laguardia en un papel antagónico dentro de las telenovelas mexicanas. (Foto: Instagram/@ernestolaguardiaoficial)

El personaje de “Humberto” exigió mantener la misma imagen en dos proyectos

“Para una obra de teatro en la que estuve con Cynthia”, relató el actor sobre el montaje que compartía cartelera con su trabajo en Televisa. “Y al mismo tiempo hacía una novela, entonces les dije que con el pelo largo”, agregó.

Esa decisión resolvió la logística de grabar y actuar en teatro sin cambios de imagen constantes. “Es la de Amor Real”, confirmó Laguardia sobre la producción que dio origen al look.

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En Amor Real, Laguardia dio vida a Humberto Peñalver y Beristáin, hermano de la protagonista Matilde, interpretada por Adela Noriega. El personaje se convirtió en uno de los antagonistas de la trama ambientada en el México del siglo XIX.

El cuidado de la melena resultó más complejo de lo esperado para Laguardia. “Pero es una lata cuidártelo”, admitió el actor sobre el mantenimiento diario que requería el peinado.

Ernesto Laguardia revela que su cabello largo en Amor Real combinaba pelo natural y una extensión para lograr el efecto en cámara. (Facbook Un Príncipe Enamorado)

Apenas terminaron las grabaciones de la telenovela, Laguardia decidió cortar el cabello. “Acabando la novela me lo puse todo chiquitito”, contó sobre el cambio radical que hizo una vez concluido su personaje.

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El personaje de Humberto Peñalver llevaba cabello largo y ondulado, con raya al medio, que le cae hasta los hombros. El actor lucía una barba de candado delgada con forma rectangular que conecta con un bigote fino, un detalle distintivo de su villano.

La mayoría de sus atuendos eran conjuntos de chalecos con estampados de puntos, camisas claras y una corbata tipo plastrón anudada al cuello, propia del vestuario de época del siglo XIX.

De igual manera, solía aparecer con sacos de solapas satinadas, trajes, sombrero de copa y guantes.

“Amor Real”, la famosa telenovela de época

Otro de los sellos distintivos de Laguardia en la telenovela fue su barba de candado. (@ernestolaguardiaoficial)

La telenovela, producida por Carla Estrada, se estrenó el 9 de junio de 2003 por El Canal de las Estrellas y obtuvo siete premios TVyNovelas. El elenco principal incluyó también a Fernando Colunga y Mauricio Islas como protagonistas masculinos.

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El personaje interpretado por Laguardia concentró la ambición y el control familiar dentro de la trama ambientada en siglo XIX. El actor sostuvo la frialdad del personaje con matices de vulnerabilidad, lo que aportó peso dramático a los conflictos centrales de la historia.

El elenco se completó con Ana Martín, Chantal Andere, Beatriz Sheridan y Carlos Cámara, en 95 capítulos transmitidos entre junio y octubre de 2003.