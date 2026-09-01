México

Mariana Ochoa obtuvo inmunidad en La sala de acuerdos y así reaccionaron los habitantes

La dinámica combinó azar, votos del público y consenso entre los habitantes para definir a los cinco participantes de la subasta que otorgó inmunidad a la cantante

Mariana Ochoa
La dinámica combinó azar, votos del público y consenso entre los habitantes para definir a los cinco participantes de la subasta que otorgó inmunidad a la cantante. (La Casa de los Famosos México)
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Mariana Ochoa compró la inmunidad de la sexta semana en La Casa de los Famosos México tras ganar una subasta dentro de la nueva dinámica llamada “La sala de acuerdos”. La cantante pagó el 40% de su presupuesto semanal y con eso ningún habitante podrá nominarla en esta ronda de eliminación.

Dentro de la sala, cinco habitantes: Mariana, Brianda, Gema, Karina y Memo tuvieron que elegir entre dos sobres: uno con la posibilidad de comprar inmunidad y otro con una nominación directa si nadie ofertaba. La subasta se pagaba con un porcentaje del presupuesto semanal de la casa completa.

La exintegrante de OV7 abrió la puja con el 20%. Karina Torres respondió con el 25% y Brianda Deyanara subió la oferta al 30%. En medio de la tensión, Karina volvió a subir la apuesta al 35%, pero en el conteo final Mariana Ochoa cerró la subasta con el 40% y se quedó con la inmunidad.

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El ingreso a la sala combinó distintos mecanismos. Brianda Deyanara fue la primera en contestar el teléfono y convocó a la sala. Ella eligió a Gema Garoa como segunda participante.

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Gema Garoa, Karina Torres, Brianda Deyanara y Memo Schutz compitieron con Mariana Ochoa por la inmunidad. (Captura de pantalla YouTube)

Una tómbola determinó al tercer integrante, Karina Torres, mientras que el público decidió por votación que la cuarta convocada fuera Mariana. El quinto lugar se definió por consenso entre las cuatro mujeres, que eligieron a Memo Schutz para completar el grupo.

Yahir mostró molestia y Mariana Ochoa se disculpó con él

Cuando se anunció el resultado de la subasta, Yahir no ocultó su maolestia por lo que pasará con la despensa de la casa. Mariana Ochoa reconoció la tensión: “Por lo menos me salvé esta semana, quiero llegar a la semana 10, pero solo por esta semana estoy salvada”, dijo a su colega.

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La cantante añadió: “Siento un poquito de culpa, no mucha, porque de todos modos me nominan”. Sobre la reacción de su compañero, comentó: “No me gustaría que estuviera molesto conmigo, supongo que sí va a tener un poco de molestia, a ver cómo me va con él”.

Minutos después, Mariana Ochoa se acercó a Yahir para disculparse por el resultado de la subasta. Él respondió: “Está perfecto, cada quien juega su juego. No tengo nada qué perdonarte”, aseguró el cantante.

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Mariana Ochoa superó las ofertas de Karina Torres y Brianda Deyanara en la subasta por la inmunidad, mientras Masad Altamimi se consagró como el nuevo líder de la sexta semana. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Por su parte, Aldo Rendón gritó para señalarla: “Es inmune porque Mariana nos vendió por el presupuesto. Vaya... vaya”.

Masad Altamimi es el nuevo líder de la sexta semana

La dinámica de la sala de acuerdos ocurrió durante la primera gala de la sexta semana del reality. En esa misma emisión, Masad Altamimi ganó la prueba de liderazgo en una competencia directa contra Brianda Deyanara.

Sin embargo, el público votó para que la creadora de contenido subiera a la suite del líder junto a Masad. Odalys Ramírez le preguntó a la habitante si era su deseo acompañarlo, y ella confirmó la decisión frente a las cámaras.

Masad Altamimi utilizó su beneficio como líder para nominar de forma directa a uno de sus compañeros, aunque el nombre de esa persona se mantuvo en reserva. Pues los conductores indicaron que la decisión final se dará a conocer este martes 1 de septiembre, un día antes de la gala de nominación.

La combinación de subasta, sorteo y voto del público en “La sala de acuerdos” definió el mapa de riesgos de la semana antes de que se revele la nominación directa del nuevo líder de La Casa de los Famosos México.

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