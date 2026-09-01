Felipe Alvarado, diseñador del vestido de Mariana Ochoa, reacciona a las críticas en La Casa de los Famosos México y revela el precio de la prenda

El autor de la pieza que usó Mariana Ochoa en el reality confirmó que no pertenece a ninguna marca internacional y detalló su proceso de creación.

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Felipe Alvarado, el diseñador mexicano de alta costura autor del vestido morado que Mariana Ochoa usó en La Casa de los Famosos México 2026, respondió a las críticas de Gema Garoa y Aldo Rendón con un mensaje de agradecimiento en lugar de reproches. “Estoy encantado con todo lo sucedido”, declaró en una transmisión en vivo, tras la polémica que calificó su trabajo de “naco” en redes sociales.

Tras la viralización de las burlas, usuarios en redes sociales especularon que el vestido pertenecía a la firma Nicole + Felicia. Alvarado desmintió esa versión y reivindicó la autoría de la pieza a través de un comunicado en sus redes: “El vestido que Mariana Ochoa portó es una creación del diseñador Felipe Alvarado, diseñador mexicano que apuesta por la alta costura como una forma de expresión, identidad y arte”.

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En el mismo mensaje, el diseñador añadió que “detrás de cada textura, silueta y detalle existe un proceso creativo y una visión de ir más allá de lo convencional. Porque la moda no siempre busca aprobación; a veces busca provocar, contar una historia y dejar huella”.

Gema Garoa y Aldo Rendón se burlaron del atuendo de Mariana Ochoa. (Captura de pantalla YouTube)

La prenda fue confeccionada en 2022 y ya la había usado Lupita Jones

Alvarado documentó en sus redes que el vestido morado fue diseñado en septiembre de 2022 para una clienta identificada como Katy (@Katyrdzg en Instagram). El diseñador compartió fotografías y videos del proceso de confección desde cero en su atelier ubicado en Zacatecas.

La misma pieza fue utilizada después por Lupita Jones en noviembre de 2022 durante un evento de Mexicana Universal Zacatecas, y en 2024 por Kassandra Félix, coronada Reina de la Feria Nacional de Zacatecas ese año. Alvarado compartió también ese registro en sus historias de Instagram.

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La excandidata a Miss Universo se pronunció sobre la controversia y respaldó públicamente al autor de la prenda. “Me están llegando unos mensajes ahí medio chistosos de un vestido que usó Mariana Ochoa ahora en La Casa de los Famosos, que yo utilicé en un evento de coronación, creo que fue en Zacatecas”, dijo Jones.

El diseñador zacatecano reveló que la prenda fue confeccionada en 2022 y que Lupita Jones la usó antes que la ex integrante de OV7 en un evento en Zacatecas. (@felipealavarado)

La conductora agregó que “siempre voy a estar muy agradecida con todos los diseñadores que me dan la posibilidad, la oportunidad de lucir sus diseños”.

Alvarado aseguró que el vestido supera los tres mil dólares

Consultado sobre el valor de la prenda, que circuló en redes con un precio estimado de 60 mil pesos mexicanos, el diseñador aclaró que ese modelo no corresponde al suyo. “No, por supuesto que no, pero de cualquier manera sí supera esa cantidad”, explicó. Detalló que se trata de una pieza “bordada de pies a cabeza” que implicó “muchísimas horas de inversión de trabajo, muchas noches de desvelo” y cuyo valor final ronda los tres mil dólares.

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Sobre la comparación entre las dos mujeres que han lucido el diseño, Alvarado explicó las diferencias de caída según la estatura: “A ella [Lupita Jones] se le vea como un poquito más corto del frente. Ella sí dejaba ver como los zapatos, que en realidad el diseño está confeccionado así”. En el caso de Mariana Ochoa, precisó que “es un poquito más bajita y por eso se le ve más largo”.

Ante la pregunta directa sobre los comentarios de Garoa, quien calificó la prenda de “lo más naco” que había visto, Alvarado fue enfático: “No me molesta. Yo creo que sí podría entenderse que estuviera ofendido o que de alguna manera me sintiera agredido por el comentario, porque están atacando directamente tu trabajo”.

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Minutos después de que Mariana Ochoa se salvara de la eliminación, Gema Garoa la atacó a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

El diseñador defendió su postura con un principio propio: “Yo soy de los creyentes de que el trabajo siempre se respeta, independientemente de lo que sea. A mí me gusta que respeten mi trabajo y por eso yo respeto el trabajo de los demás”.

Alvarado fue más allá y expresó su disposición a vestir a la propia Gema pese a las críticas recibidas. “Ojalá que también se me dé la oportunidad de vestirla en algún momento. Estaría increíble”, afirmó, y agregó que la polémica generada le resulta favorable para su marca: “Si tengo oportunidad de seguir vistiendo a Mariana, pues vamos a seguir dando de qué hablar”.

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