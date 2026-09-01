México

Precios de la gasolina hoy en México: Litro de Magna, Premium y Diésel este martes 1 de septiembre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
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Una de las principales preocupaciones de los mexicanos es el precio de la gasolina y el diésel, debido al impacto que su costo tiene en el bolsillo.

Dicha inquietud es aún mayor cuando el costo de los carburantes depende de múltiples factores y cambia diariamente.

Por ello es importante estar actualizados, dependencias gubernamentales como la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dan a conocer constantemente los precios actualizados de los combustibles en estados y ciudades.

México: el precio de la gasolina por litro

La gasolina magna está en un promedio de 23.682 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.568pesos por litro.

Finalmente, el diésel se encuentra en un promedio de 27.024 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

El precio de la gasolina es diferente todos los días. (Reuters)
El precio de la gasolina es diferente todos los días. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

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La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

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El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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