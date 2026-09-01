México

Marlon Colmenárez arremete contra Wendy Guevara y amenaza con contar “cosas malas” de su pasado

El modelo rompió el silencio después de la confesión de Guevara en el concierto de Rosalía y lanzó una fuerte advertencia

Marlon Colmenárez confirmó los regalos económicos que recibió de Wendy Guevara pero niega haber tenido una relación de pareja formal con ella. (@marloncolmenarez7)

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Marlon Colmenárez rompió el silencio horas después de que Wendy Guevara hablara sobre su relación pasada con él durante el confesionario del concierto de Rosalía en el Palacio de los Deportes. La influencer subió al escenario el 29 de agosto, ante 16,500 personas, y relató episodios de la relación sin mencionar el nombre de su expareja.

Guevara, ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México, describió gastos económicos que hizo por la relación. “He puesto mi amor en personas equivocadas, he comprado una camioneta del año, pagado el enganche de una casa”, contó ante el público de la gira “Lux”.

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La confesión incluyó un episodio sobre table dances. “Lo llevaba a table dances a ver mujeres y yo llegué a tocarlas, a pagarles por el servicio para él y me decía ‘tócala, haz esto’ y a mí no me gusta, yo tengo mi sexualidad bien definida”, relató Wendy.

Wendy cerró su participación con un mensaje dirigido al público presente. “Hay que ser ch*ng*n*s, dejemos de romantizar el ser migajeras”, dijo, e invitó a las asistentes a no dejarse guiar por el miedo a no encontrar otro amor.

Wendy Guevara
Wendy Guevara habló sobre gastos económicos y episodios de la relación durante el confesionario de la gira "Lux" en el Palacio de los Deportes. (Captura de pantalla TikTok René Ayala)

La influencer aseguró que la percepción pública sobre ella la había afectado. “La ilusión que tengo es sentirme comprendida y amada, porque todo México piensa que soy una persona que paga por amor, así lo han considerado muchos”, expresó al inicio de su confesión.

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Un día después de la confesión, previo al inicio de la gala de eliminación y posgala que Wendy Guevara conduce en La Casa de los Famosos México 2026, Colmenárez transmitió en vivo para desmentir parte de lo dicho por la influencer.

“Gente, la verdad que obsesión, que obsesión porque yo le dejé de hablar a esta persona hace tres años”, inició Colmenárez, quien afirmó que Guevara ha seguido con la intención de “perjudicarme, de lanzarme indirectas”.

El modelo niega haber tenido una relación de pareja formal

Colmenárez confirmó los regalos económicos, pero rechazó la versión de una relación romántica formal. “Sí me regalaste una camioneta, me la regalaste. No te la robé”, dijo, y agregó: “Me diste la inicial para una casa. Claro que sí, pero lo hiciste tú porque quisiste”.

El desmentido incluyó una negación directa sobre el vínculo sentimental. “Yo nunca te dije: ‘Vamos a ser novios’. Yo nunca tuvimos relaciones íntimas como para decir que te enculaste”, afirmó Colmenárez durante la transmisión.

Colmenárez lanzó una advertencia sobre información que, según dijo, no ha hecho pública. “Porque si tú vas a hacer, a confesar cosas importantes, ¿por qué no confiesas todas las cosas locas y malas que te la pasas haciendo, que has hecho?”, cuestionó.

“Por que si es por lo que la gente dice, la gente dice sobre lo de PDF. Entonces hablemos de eso es muy importante, porque yo recibí una camioneta, el enganche de una casa... no es un delito. Pero ser PDF si lo es, estar con niños o gente menor de edad si lo es”, declaró.

Wendy y Marlon
Marlon rechazó la versión de un vínculo romántico y menciona una oportunidad laboral perdida.(Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Añadió que él ha mantenido silencio pese al tiempo transcurrido. “Tengo tres años, hace tres años te dejé de hablar y yo la verdad nunca he querido hablar sobre nada malo sobre ti, pero es que ya está, ya está bueno, ya pasó mucho tiempo. Y tu vas a hacer eso delante de tantas personas”, expresó.

“Que digas que por amor... eso te lo metiste tu sola en la cabeza”.

Marlon también hizo referencia a una oportunidad laboral que, según su versión, pudo haber tenido si la relación con Wendy Guevara hubiera sido de pareja. “Si yo hubiera sido tu pareja, yo estuviera ahorita en un programa de televisión siendo conductor de Venga la Alegría, por lo menos, ¿cierto? Tú sabes de lo que estoy hablando”, lanzó una indirecta.

Cerró su transmisión reiterando la negación sobre el tipo de vínculo que mantuvo con la influencer. “Nunca fuimos novios. Nunca te dije que éramos novios. Nunca te hablé de amor”, concluyó Colmenárez.

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