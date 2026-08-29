México

Gobierno mantiene licitación internacional de medicamentos y textiles: industria mexicana alerta por riesgo para empleos y calidad

Farmacéuticas mexicanas reclaman un adeudo de 12 mil millones de pesos y advierten los retos para garantizar el abasto

Vista exterior del edificio IMSS-Bienestar en una zona semi-rural, con cajas y frascos de medicamentos apilados en primer plano.
La Secretaría de Hacienda hará licitación internacional para comprar medicamentos, material de curación y textiles para el 2027-2028 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La industria mexicana encendió las alertas luego de que la Secretaría de Hacienda notificara que la licitación para comprar medicamentos, material de curación y textiles para el sistema de salud durante 2027 y 2028 se mantendrá como internacional abierta.

La decisión significa que empresas extranjeras podrán competir por los contratos del gobierno federal, incluso aquellas provenientes de países con los que México no mantiene tratados comerciales, situación que preocupa a organismos empresariales por el posible desplazamiento de proveedores nacionales.

Rafael Torre Lamuño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), señaló que el sector esperaba que después de las reuniones entre autoridades y organismos empresariales se modificara el esquema para otorgar mayor prioridad a los productos fabricados en México. Sin embargo, esto no ocurrió.

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La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) había solicitado previamente al Gobierno federal revisar la modalidad de contratación, mientras que representantes de sectores como la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) participaron en reuniones de trabajo con las autoridades.

¿Por qué preocupa a la industria mexicana la licitación?

Rafael Torre Lamuño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex)
Rafael Torre Lamuño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (foto: Canaintex)

Para la Canaintex, uno de los principales problemas es que la modalidad de licitación internacional abierta permite la participación de proveedores de prácticamente cualquier país.

Torre Lamuño mencionó como posibles participantes a empresas de Pakistán, Bangladesh y otras naciones asiáticas, lo que podría incrementar la competencia por precio frente a los fabricantes nacionales.

El dirigente sostuvo que la decisión responde principalmente a un criterio económico, pese a que la proveeduría mexicana tiene capacidad para cubrir hasta 98 por ciento de los requerimientos contemplados en el proceso.

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Además, manifestó su preocupación por los estándares de calidad y las certificaciones sanitarias que deben cumplir los productos destinados al sistema público de salud.

La Canaintex considera que adquirir productos que no cumplan plenamente con los requisitos establecidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) podría representar un riesgo para los pacientes y trabajadores que utilizan estos insumos.

Torre Lamuño también advirtió que la medida puede afectar a más de 9 mil unidades de negocio y 1.8 millones de empleos, principalmente vinculados con la industria textil.

La compra consolidada contempla alrededor de 19 mil millones de pesos y comprende medicamentos, material de curación, auxiliares de diagnóstico, pruebas reactivas y textiles.

Farmacéuticas reclaman adeudo de 12 mil millones de pesos

Rafael Gual de Canifarma
Rafael Gual, director general de Canifarma (especial)

La polémica por la nueva licitación ocurre además mientras la industria farmacéutica enfrenta un importante adeudo por parte del Gobierno federal.

Rafael Gual, director general de Canifarma, informó recientemente que existe un adeudo de 12 mil millones de pesos con la industria farmacéutica, de los cuales alrededor de 70 por ciento corresponde a compras realizadas por IMSS-Bienestar.

El representante empresarial explicó que existen adeudos desde 2021, aunque precisó que la mayor parte de la deuda corresponde a compras realizadas durante 2025 y 2026.

La situación agrega presión a una relación entre Gobierno y proveedores que será determinante para garantizar el abasto de medicamentos durante los próximos años.

Durante el 80 aniversario de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), el secretario de Salud, David Kershenobich, reconoció precisamente que garantizar el suministro de medicamentos esenciales constituye uno de los principales retos para el sector.

El funcionario destacó que la producción farmacéutica forma parte del Plan México y planteó fortalecer las capacidades de la industria nacional para mejorar los mecanismos de contratación pública y asegurar el suministro.

Industria pide congruencia con el Plan México

Hay un adeudo de 12 mmdp del gobierno federal con la industria farmacéutica, donde cerca del 70 por ciento corresponde a compras realizadas por IMSS-Bienestar Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Hay un adeudo de 12 mmdp del gobierno federal con la industria farmacéutica, donde cerca del 70 por ciento corresponde a compras realizadas por IMSS-Bienestar Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Para la Canaintex, mantener abierta la licitación internacional genera una contradicción con el objetivo de fortalecer la producción nacional.

El sector empresarial sostiene que las compras públicas pueden convertirse en una herramienta para impulsar a los fabricantes mexicanos, preservar empleos y fortalecer las cadenas productivas.

El debate ahora se concentra en cómo equilibrar el precio de las adquisiciones con factores como calidad, certificaciones, abasto, generación de empleos y fortalecimiento de la industria nacional.

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