México

Colectivos piden a gobierno de México crear política nacional contra el alcoholismo, consumo genera casi 40 mil muertes al año

Advirtieron que el consumo de alcohol está asociado a diversos tipos de cáncer y genera un gasto anual de 552 mil mdp en costos sociales

Representantes de los colectivos Salud Justa Mx, la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA) y la Fundación Cáncer Warriors de México, solicitaron al gobierno de México crear una política nacional integral contra el alcoholismo, en respuesta a los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT 2025).

Los colectivos indicaron que de acuerdo con los datos presentados por el Instituto Nacional de Salud Pública, el consumo de alcohol en México provoca cada año cerca de 40 mil muertes y genera al menos 552 mil millones de pesos en costos sociales.

Nancy López, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, la prevalencia de consumo en adolescentes permanece en 33.9%, con una diferencia mínima entre hombres (36.6%) y mujeres (31.1%).

Además, el consumo alguna vez en la vida entre mujeres de la población general aumentó de 67.3% a 75.4%.

“Si bien las prevalencias de consumo de alcohol disminuyeron en 2025 en relación a 2016, siguen siendo millones de personas menores de edad y adultas que actualmente ingieren alcohol, lo que sugiere la necesidad de seguir fortaleciendo acciones para la prevención y el control de su consumo”, señaló en un comunicado,

Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, advirtió que “el consumo de alcohol en México se mantiene como un problema de salud pública importante. Representa alrededor de 40 mil muertes anuales, implica al menos 552 mil millones de pesos en costos sociales”.

Ochoa agregó que la persistencia de la prevalencia en adolescentes y el incremento en mujeres adultas reflejan un desafío urgente para las autoridades.

Por su parte, Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), puntualizó que para reducir de manera efectiva el consumo de alcohol y los daños asociados “se requieren políticas públicas integrales, sostenidas y basadas en evidencia científica, que regulen la disponibilidad, precio y publicidad de las bebidas alcohólicas”.

El representante de RASA subrayó que las experiencias internacionales muestran la efectividad de medidas como el aumento de impuestos, la regulación de la disponibilidad y la restricción de la publicidad, así como el fortalecimiento de servicios de prevención.

“Estas políticas no buscan prohibir, sino proteger la salud pública, especialmente de niñas, niños, adolescentes y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad”, insistió Robledo.

Sebastián García Procel, portavoz de Fundación Cáncer Warriors de México, recordó que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasifica al alcohol como carcinógeno Grupo 1, vinculado con al menos siete tipos de cáncer, entre ellos mama, hígado y colon.

“La relación entre el consumo de alcohol y el cáncer es un tema que ocupa cada vez mayor relevancia en la agenda internacional de salud, a partir del crecimiento sostenido de la evidencia científica que demuestra sus impactos en la prevención y el control de la enfermedad”, afirmó García Procel.

García Procel añadió que los datos de la ENCODAT 2025 abren una oportunidad para fortalecer la prevención, en especial ante el impacto del alcohol en el cáncer de mama, donde el riesgo puede incrementarse incluso con consumos considerados moderados.

Destacó que la sociedad civil está dispuesta a colaborar con las autoridades para sumar evidencia científica y construir políticas públicas más sólidas que protejan la salud y prevengan nuevos casos de cáncer.

