Hermano de Carlos Manzo está afiliado a Morena, cobra 87 mil pesos y busca una diputación federal: Movimiento del Sombrero

Juan Manzo pertenece a Morena y nunca acompañó a Carlos Manzo (@MovdelSombrero)

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El hermano de Carlos Manzo, Juan Daniel Manzo, enfrenta señalamientos tras revelarse que está afiliado a Morena desde 2023, percibe un salario mensual de 87 mil pesos en la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y aspira a una diputación federal por el mismo partido. Así lo expuso el Movimiento del Sombrero, organización política a la cual pertenece la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, quien gobernó Uruapan antes de que lo asesinaran el 1 de noviembre de 2025.

Juan Manzo, de Morena, busca diputación y acusa a la presidenta municipal

En las últimas semanas, Juan Manzo ha intensificado sus acusaciones contra Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo. La ha señalado como presunta cómplice del atentado, además de acusarla de entorpecer las investigaciones sobre su homicidio.

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Según lo publicado por el Movimiento del Sombrero en redes sociales, Juan Manzo nunca formó parte de dicho movimiento, a diferencia de su hermano, y actualmente busca un cargo federal bajo las siglas de Morena.

(Captura de pantalla)

La polémica se agudizó cuando Juan Manzo difundió en redes que Quiroz habría ocultado información relevante para la Fiscalía, particularmente teléfonos celulares de Carlos Manzo que, asegura, no fueron entregados a las autoridades. Dichos dispositivos son objeto de investigación ministerial por su posible relación con la planeación del atentado, según la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Disputa familiar y política tras el asesinato de Carlos Manzo

El homicidio de Carlos Manzo ocurrió durante un evento público en Uruapan. Desde entonces, la Fiscalía estatal mantiene abiertas líneas de investigación sobre la posible filtración de información desde el entorno cercano del exalcalde. La figura de Samuel “N”, exfuncionario municipal, ha sido recurrentemente mencionada por la presunta entrega de datos al Cártel Jalisco Nueva Generación.

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A nueve meses del asesinato, la Fiscalía ha solicitado en tres ocasiones a Grecia Quiroz la entrega de los teléfonos de Carlos Manzo para su análisis pericial, en busca de esclarecer si hubo filtraciones o complicidad interna. Quiroz sostiene que no confía en la fiscalía local para manejar esa evidencia, lo que ha prolongado el litigio político y jurídico.

En este contexto, Yesenia Méndez, exsecretaria particular de Carlos Manzo, declaró haber recibido instrucciones de Quiroz para recomendar a García Rivero y denunció el supuesto aumento salarial otorgado tras el asesinato. Quiroz ha exigido que se presenten pruebas concretas de estas afirmaciones, declarando: “No se vale hablar al aire, querer confundir a la gente y utilizar algo tan lamentable para manchar el movimiento”.

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Juan Manzo y su relación con Morena

El perfil político de Juan Manzo ha sido motivo de controversia. De acuerdo con los señalamientos públicos, está afiliado a Morena desde 2023 y su nómina refleja un salario de 87,000 pesos mensuales bajo la administración estatal. Este vínculo partidista coincide con su búsqueda de una diputación federal, lo que ha sido interpretado como un intento por capitalizar políticamente el asesinato de su hermano y la crisis en el municipio.

El Movimiento del Sombrero, agrupación con la que Carlos Manzo tuvo afinidad, ha cuestionado la postura y lealtad de Juan Manzo, señalando que nunca acompañó a su hermano en las causas del movimiento. El grupo también acusa que las declaraciones de Juan Manzo buscan desestabilizar la administración municipal y debilitar la figura de Quiroz en el contexto electoral.

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A nueve meses del crimen, la alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo publicó mensajes en su memoria mediante redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exigencias de pruebas y tensiones por el rumbo de la investigación

Mientras tanto, la presidenta municipal ha reiterado su disposición para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso y ha defendido la coordinación institucional como la vía para esclarecer el asesinato. Quiroz insiste en que el proceso debe estar libre de intereses partidistas y personales, y ha solicitado que cualquier acusación sea acompañada de pruebas documentales.

La disputa por el legado de Carlos Manzo mantiene polarizada a la comunidad política y familiar en Uruapan. Las acusaciones de Juan Manzo contra su excuñada, junto con su posición en Morena y su aspiración política, han generado cuestionamientos sobre los límites entre el activismo familiar y la búsqueda de poder en el municipio.

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