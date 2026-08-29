México

Hermano de Carlos Manzo está afiliado a Morena, cobra 87 mil pesos y busca una diputación federal: Movimiento del Sombrero

Recientemente se han intensificado las acusaciones contra Grecia Quiroz al acusarla de cómplice en el asesinato de Manzo

Juan Manzo pertenece a Morena y nunca acompañó a Carlos Manzo
Juan Manzo pertenece a Morena y nunca acompañó a Carlos Manzo (@MovdelSombrero)
Guardar

El hermano de Carlos Manzo, Juan Daniel Manzo, enfrenta señalamientos tras revelarse que está afiliado a Morena desde 2023, percibe un salario mensual de 87 mil pesos en la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y aspira a una diputación federal por el mismo partido. Así lo expuso el Movimiento del Sombrero, organización política a la cual pertenece la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, quien gobernó Uruapan antes de que lo asesinaran el 1 de noviembre de 2025.

Juan Manzo, de Morena, busca diputación y acusa a la presidenta municipal

En las últimas semanas, Juan Manzo ha intensificado sus acusaciones contra Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo. La ha señalado como presunta cómplice del atentado, además de acusarla de entorpecer las investigaciones sobre su homicidio.

PUBLICIDAD

Según lo publicado por el Movimiento del Sombrero en redes sociales, Juan Manzo nunca formó parte de dicho movimiento, a diferencia de su hermano, y actualmente busca un cargo federal bajo las siglas de Morena.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La polémica se agudizó cuando Juan Manzo difundió en redes que Quiroz habría ocultado información relevante para la Fiscalía, particularmente teléfonos celulares de Carlos Manzo que, asegura, no fueron entregados a las autoridades. Dichos dispositivos son objeto de investigación ministerial por su posible relación con la planeación del atentado, según la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Disputa familiar y política tras el asesinato de Carlos Manzo

El homicidio de Carlos Manzo ocurrió durante un evento público en Uruapan. Desde entonces, la Fiscalía estatal mantiene abiertas líneas de investigación sobre la posible filtración de información desde el entorno cercano del exalcalde. La figura de Samuel “N”, exfuncionario municipal, ha sido recurrentemente mencionada por la presunta entrega de datos al Cártel Jalisco Nueva Generación.

PUBLICIDAD

A nueve meses del asesinato, la Fiscalía ha solicitado en tres ocasiones a Grecia Quiroz la entrega de los teléfonos de Carlos Manzo para su análisis pericial, en busca de esclarecer si hubo filtraciones o complicidad interna. Quiroz sostiene que no confía en la fiscalía local para manejar esa evidencia, lo que ha prolongado el litigio político y jurídico.

Imagen 64N5NEFHDFEO3ONWOBZPP3W2FU

En este contexto, Yesenia Méndez, exsecretaria particular de Carlos Manzo, declaró haber recibido instrucciones de Quiroz para recomendar a García Rivero y denunció el supuesto aumento salarial otorgado tras el asesinato. Quiroz ha exigido que se presenten pruebas concretas de estas afirmaciones, declarando: “No se vale hablar al aire, querer confundir a la gente y utilizar algo tan lamentable para manchar el movimiento”.

Juan Manzo y su relación con Morena

El perfil político de Juan Manzo ha sido motivo de controversia. De acuerdo con los señalamientos públicos, está afiliado a Morena desde 2023 y su nómina refleja un salario de 87,000 pesos mensuales bajo la administración estatal. Este vínculo partidista coincide con su búsqueda de una diputación federal, lo que ha sido interpretado como un intento por capitalizar políticamente el asesinato de su hermano y la crisis en el municipio.

El Movimiento del Sombrero, agrupación con la que Carlos Manzo tuvo afinidad, ha cuestionado la postura y lealtad de Juan Manzo, señalando que nunca acompañó a su hermano en las causas del movimiento. El grupo también acusa que las declaraciones de Juan Manzo buscan desestabilizar la administración municipal y debilitar la figura de Quiroz en el contexto electoral.

Imagen en blanco y negro de un hombre sonriente con sombrero y camisa clara. Detrás, una tumba o memorial con flores y una corona de corazón.
A nueve meses del crimen, la alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo publicó mensajes en su memoria mediante redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exigencias de pruebas y tensiones por el rumbo de la investigación

Mientras tanto, la presidenta municipal ha reiterado su disposición para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso y ha defendido la coordinación institucional como la vía para esclarecer el asesinato. Quiroz insiste en que el proceso debe estar libre de intereses partidistas y personales, y ha solicitado que cualquier acusación sea acompañada de pruebas documentales.

La disputa por el legado de Carlos Manzo mantiene polarizada a la comunidad política y familiar en Uruapan. Las acusaciones de Juan Manzo contra su excuñada, junto con su posición en Morena y su aspiración política, han generado cuestionamientos sobre los límites entre el activismo familiar y la búsqueda de poder en el municipio.

Temas Relacionados

Juan ManzoCarlos ManzoGrecia QuirozUruapan

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: EEUU inhabilitó con láser drones de traficantes en Tamaulipas

Sigue lo más importante de estos temas en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: EEUU inhabilitó con láser drones de traficantes en Tamaulipas

Tu gato sí puede extrañarte: estas señales revelan cuánto apego tiene hacia ti

El comportamiento social de cada felino está determinado por la genética, las experiencias tempranas y el contexto de socialización

Tu gato sí puede extrañarte: estas señales revelan cuánto apego tiene hacia ti

Korea Spotlight regresa a la Ciudad de México: conoce a los artistas que formarán parte de esta edición

La venta de boletos comenzará el próximo viernes 11 de septiembre a las 19:00 horas por medio de la página oficial de Ticketmaster

Korea Spotlight regresa a la Ciudad de México: conoce a los artistas que formarán parte de esta edición

Rescataron a adolescentes y jóvenes en Michoacán así como en Mazatlán: todos estaban reportados como desaparecidos

Dos menores de edad y tres jóvenes, presuntamente reclutados de forma forzosa fueron liberados, algunos estaban atados

Rescataron a adolescentes y jóvenes en Michoacán así como en Mazatlán: todos estaban reportados como desaparecidos

Muertes fetales en México suman 20 mil casos, mujeres menores de 30 años encabezan incidencia

San Luis Potosí es el estado con mayor incidencia de casos, de acuerdo con el INEGI

Muertes fetales en México suman 20 mil casos, mujeres menores de 30 años encabezan incidencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: EEUU inhabilitó con láser drones de traficantes en Tamaulipas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: EEUU inhabilitó con láser drones de traficantes en Tamaulipas

Rescataron a adolescentes y jóvenes en Michoacán así como en Mazatlán: todos estaban reportados como desaparecidos

Detuvieron a ocho sicarios en Sinaloa con explosivos, armas, drogas y autos

Madres buscadoras encuentran muerta a una joven con su mochila puesta en canal de Edomex, dos días después del hallazgo de otra

Secretaría de la Defensa Nacional confirma que EE.UU. inhabilitó tres drones de traficantes en la frontera con Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: inicia la dinámica sabatina

La Casa de los Famosos México EN VIVO: inicia la dinámica sabatina

El partido que Juan Gabriel siempre apoyó y que hoy es una de las fuerzas políticas más débiles de México

Gala Montes busca colaboración con Kenia Os: “Hay que unirnos como mujeres”

Lupillo Rivera consuela a Aylín Mujica, quien se quebró al recordar a su hijo Mauro

Qué le pasó a Brianda Deyanara de LCDLFM: la intoxicación que casi le cuesta la vida

DEPORTES

AEW All In 2026 EN VIVO: cartelera, horario y dónde ver desde México el evento en Wembley

AEW All In 2026 EN VIVO: cartelera, horario y dónde ver desde México el evento en Wembley

El mexicano Mateo Chávez brilla con el AZ Alkmaar con una anotación en el 5-2 contra el Go Ahead Eagles

Maratón de la Ciudad de México 2026: esto es lo que debes saber sobre la ruta, cierres viales y vías alternativas

Aficionadas proponen shorts más largos para evitar el acoso y la sexualización a las jugadoras de la Liga MX Femenil

Raúl Jiménez: el maestro que perfeccionó la efectividad de Gilberto Mora desde los once pasos