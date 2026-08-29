Estadounidense se enamora de México, reniega de su país y busca convertirse en ciudadana mexicana: “Allá son roba tierras”

Rachel Fucheck aseguró que ya no se identifica con Estados Unidos y reveló que busca obtener la nacionalidad mexicana para sentirse oficialmente parte del país.

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Las diferencias entre México y Estados Unidos suelen generar intensos debates, especialmente cuando se habla de migración, discriminación, racismo y las condiciones de vida en ambos países. Sin embargo, una estadounidense sorprendió a usuarios de redes sociales al contar que se siente mucho más feliz viviendo en territorio mexicano y que incluso desea convertirse oficialmente en mexicana.

Se trata de Rachel Fucheck, quien participó en el canal de YouTube ‘Extranjeros x El Mundo’, espacio dedicado a entrevistar a personas de otros países que han desarrollado un vínculo especial con México.

Durante la conversación, Rachel explicó que su relación con México llegó a tal punto que ya no se siente identificada con su país de nacimiento. Además, habló de su intención de iniciar el proceso para obtener la nacionalidad mexicana.

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Rachel Fucheck asegura que es más feliz en México

Rachel Fucheck explicó las razones por las que se siente más cómoda en México y cuestionó que Estados Unidos pretenda deportar migrantes.

La estadounidense explicó que su experiencia en México cambió por completo la manera en que observa su propio país. Entre los aspectos que más disfruta mencionó actividades cotidianas, la gastronomía, la vegetación, el clima y la convivencia con la gente.

“Me enamoré con México. Yo dije a todos: “Yo prefiero estar aquí, yo prefiero vivir acá”. Soy más feliz con el ciclismo, con la comida, las plantas, el clima, la gente. Yo no recomendaría que gente iría allá de aquí. De verdad, ese es el gran secreto, que es mejor. Que ya yo ni quiero apoyar este economía allá. Cuando me hablan de mi país, de: “Oh, ¿cuándo te vas a ir tu país? Oh, da, da, da, tu presidente”. No es mi país, no es mi presidente. Yo, ese es mi país”, dijo al canal.

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Sus palabras generaron rápidamente reacciones entre los usuarios, particularmente por la contundencia con la que describió su identidad y su deseo de permanecer en México.

Quiere obtener el pasaporte mexicano

La extranjera aseguró que encontró mayor felicidad en México y defendió su deseo de integrarse por completo a la sociedad mexicana.

Rachel también expresó que su conexión con el país no se limita a sentirse cómoda como extranjera. La mujer aseguró que pretende dar un paso más y buscar la nacionalidad mexicana.

“Puedo empezar a hacer esto de nacionalizarme y sí quiero mi pasaporte mexicano, ya quiero para decir: “Yo no, sí soy mexicana”, destacó.

La declaración provocó simpatía entre algunos usuarios, quienes interpretaron sus palabras como una muestra de que una persona puede llegar a sentirse plenamente identificada con una cultura diferente a aquella en la que nació.

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Su intención de nacionalizarse también abrió una conversación sobre el fenómeno de extranjeros que deciden establecerse de manera permanente en México y adoptar distintas costumbres locales.

Critica la política migratoria de Estados Unidos

Rachel Fucheck contó que el ciclismo, la comida, el clima y la gente hicieron que quisiera quedarse en México definitivamente.

En otro momento de la entrevista, Fucheck lanzó una crítica mucho más fuerte contra Estados Unidos al hablar sobre la migración y la historia del país.

“Yo aguanto mucho chile. Sí. Hacemos una competencia. A ver quién aguanta más un chile toreado. Yo vine picosa allá. Ya. gual esa gente están en una, en tierra robada y queriendo deportar a toda la gente que no son de ahí. Todos son inmigrantes en los Estados Unidos”, dijo al decir que el gobierno de Estados Unidos no debe quejarse, ya que es una nación nadia de puros migrantes.

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Sus declaraciones fueron interpretadas como un cuestionamiento directo a las políticas migratorias estadounidenses y a la manera en que algunos sectores del país hablan sobre los extranjeros.

La postura tomó especial relevancia debido a que llega en un contexto marcado por constantes discusiones sobre deportaciones, migración y las diferencias entre ambas naciones.

Redes sociales reaccionan a sus declaraciones

Sus declaraciones generaron reacciones entre usuarios, quienes celebraron su intención de nacionalizarse y presumir su conexión con México.

El video en el que Rachel habla sobre su experiencia comenzó a generar comentarios favorables entre varios usuarios, quienes destacaron que la estadounidense se encuentra aprendiendo español y busca integrarse a la cultura mexicana.

Entre las reacciones publicadas en la plataforma aparecieron mensajes como: “Al menos está aprendiendo el idioma, lo cual muestra interés en integrarse a la cultura Mexicana, algo que muchos México-americanos no hacen!” y “Me encanta como dice la última frase”.

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Otros usuarios también compartieron su propia percepción sobre la vida en México y celebraron que una estadounidense expresara públicamente su cariño por el país.

“Yo pienso igual que tú es mejor México pobres pero sin estrés, me siento orgullosa que una persona como tú americana les gusta nuestro país México eres de lo mejor”, escribió una persona.

Incluso hubo quienes tomaron con humor la posibilidad de que Rachel consiga la nacionalidad mexicana: “Una gringa con pasaporte mexicano y que lo presuma no mamamess eso sería lo máximo”.

Así, las declaraciones de Rachel Fucheck no solo pusieron sobre la mesa su experiencia personal como estadounidense viviendo en México, sino que también alimentaron una conversación en redes sobre identidad, migración y las razones por las que algunos extranjeros encuentran en territorio mexicano un lugar al que terminan considerando su verdadero hogar.

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