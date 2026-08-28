México

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 28 de agosto

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Imagen IBOBYLSTTNFYZADZ6VLAPNKRJE
Guardar

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 16,95 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,22% en comparación con el precio de cierre previo de 16,98 pesos. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,22%, mientras que en el último año ha experimentado una bajada del 7,75%.

La tendencia del tipo de cambio dólar a peso mexicano se ha mantenido negativa en los últimos días, con una caída continuada durante un día. La volatilidad actual se sitúa en 2,91%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 7,32%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

PUBLICIDAD

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de agosto? Reportan atrasos en Línea 8

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de agosto? Reportan atrasos en Línea 8

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 28 de agosto: SMN lanza alerta por lluvias fuertes para este viernes

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 28 de agosto: SMN lanza alerta por lluvias fuertes para este viernes

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 28 de agosto

El reporte de la calidad del aire es publicado cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 28 de agosto

El fenómeno financiero de Emma Coronel en TikTok pone a prueba controles antilavado

La esposa de “El Chapo” cuenta con alrededor de 1.4 millones de seguidores; además, habilitó una suscripción de 52 dólares mensuales

El fenómeno financiero de Emma Coronel en TikTok pone a prueba controles antilavado

Convocan a concurso de mural y grafiti en Edomex: dará premios de hasta 50 mil pesos

Checa los requisitos, ya que el registro cierra en próximos días

Convocan a concurso de mural y grafiti en Edomex: dará premios de hasta 50 mil pesos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa de Farías Laguna brinca la apelación y alista amparo contra vinculación a proceso por huachicol fiscal

Defensa de Farías Laguna brinca la apelación y alista amparo contra vinculación a proceso por huachicol fiscal

Dámaso Castro, vicefiscal de Sinaloa señalado por EEUU en la red de Los Chapitos, no será destituido: su licencia vence en noviembre

Detienen a hombre que intentó ingresar marihuana en las plantillas de sus tenis al Reclusorio Oriente de la CDMX

Jefe de la DEA advierte a cárteles que colaboración con México seguirá incrementando

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: esposa de Fernando Farías denuncia que fue perseguida y amenazada tras dar entrevistas

ENTRETENIMIENTO

El fenómeno financiero de Emma Coronel en TikTok pone a prueba controles antilavado

El fenómeno financiero de Emma Coronel en TikTok pone a prueba controles antilavado

Final Miss Universe México 2026: hora, dónde ver en vivo, candidatas y todo lo que debes saber

Helm Of Terror, la banda de melódico moderno que apuesta por devolver la mística al metal mexicano

Natanael Cano desafía la presión del gobierno y advierte que cantará corridos tumbados “hasta que lo maten”

Niurka habla de la muerte de Daniel Bisogno y afirma que el exconductor de Ventaneando pudo haber sobrevivido más tiempo

DEPORTES

Cuándo se jugarán las semifinales de la Leagues Cup 2026: confirman sedes y horarios de los partidos

Cuándo se jugarán las semifinales de la Leagues Cup 2026: confirman sedes y horarios de los partidos

Checo Pérez acepta conversaciones con otros equipos de la Fórmula 1 y enciende las alarmas en Cadillac

Ajax busca a Brian Rodríguez, directiva lanza oferta al América

Esta sería la razón por la que Guillermo Almada explotó y decidió demandar a Santos y la FMF

José Ramón Fernández regresaría a la tv abierta, qué se sabe de su nuevo proyecto