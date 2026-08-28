México

Convocan a concurso de mural y grafiti en Edomex: dará premios de hasta 50 mil pesos

Checa los requisitos, ya que el registro cierra en próximos días

Concurso de Mural y Grafiti Edomex requisitos
Concurso de Mural y Grafiti Edomex requisitos (Gob. Edomex)
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El Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, lanzó la convocatoria para participar en el Concurso de Mural y Grafiti 2026, dirigido a artistas urbanos de la entidad que busquen exhibir su talento y plasmar sus propuestas en uno de los espacios culturales más importantes del territorio mexiquense.

La convocatoria, organizada a través de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, forma parte del Festival Culturas Urbanas 2026 y contempla estímulos económicos para las tres mejores propuestas, con premios de 50 mil, 30 mil y 20 mil pesos, respectivamente.

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El concurso busca reconocer el trabajo de quienes utilizan el muralismo y el grafiti como formas de expresión artística y como herramientas para abordar temas sociales y culturales.

¿Quiénes pueden participar en el concurso de mural y grafiti?

De acuerdo con la convocatoria, podrán participar personas mayores de 18 años, con residencia comprobable en el Estado de México, que sean profesionales de las artes visuales y se dediquen al grafiti o muralismo.

Uno de los requisitos establecidos es que las personas participantes no hayan resultado ganadoras en ediciones anteriores de este concurso.

Las propuestas deberán utilizar los códigos urbanos como lenguaje de expresión y podrán abordar diferentes temáticas, entre ellas:

  • Cultura de la paz.
  • Igualdad de género.
  • Libertad de expresión.
  • Arte e identidad cultural mexiquense.

Con ello, las autoridades estatales buscan impulsar expresiones artísticas que, además de contar con calidad visual, permitan generar mensajes relacionados con la convivencia, la identidad y la diversidad cultural.

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¿Cuánto dinero recibirán los ganadores?

Se premiará a los tres primeros lugares (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)
Se premiará a los tres primeros lugares (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Las tres mejores propuestas recibirán estímulos económicos diferenciados. El primer lugar obtendrá 50 mil pesos, mientras que el segundo lugar recibirá 30 mil pesos y el tercer lugar será reconocido con 20 mil pesos.

Además del premio económico, las tres personas ganadoras recibirán un kit artístico y material básico para realizar sus obras.

Los trabajos seleccionados serán plasmados los días 16, 17 y 18 de octubre de 2026 en un muro de expresión ubicado en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), en San Miguel Coatlinchán, municipio de Texcoco.

De esta manera, las obras ganadoras tendrán un espacio de exhibición dentro de las actividades del Festival Culturas Urbanas 2026.

¿Qué criterios utilizará el jurado?

Concurso de Mural y Grafiti Edomex requisitos
Se evaluará la calidad artística y la manera en que cada participante desarrolla el tema seleccionado. (Gob. Edomex)

Para determinar a las propuestas ganadoras, el jurado especializado tomará en consideración distintos aspectos relacionados con la calidad artística y la manera en que cada participante desarrolla el tema seleccionado.

Entre los criterios de evaluación se encuentran la originalidad, creatividad, técnica, uso del color, composición e interpretación del tema o mensaje.

También serán considerados elementos como el impacto visual, la limpieza de los trazos y la coherencia general de la propuesta.

Estos criterios permitirán valorar tanto la propuesta conceptual como sus características técnicas y visuales.

¿Cuándo cierra el registro para participar?

Concurso de Mural y Grafiti Edomex requisitos
Concurso de Mural y Grafiti Edomex requisitos (Gob. Edomex)

Las personas interesadas en formar parte del Concurso de Mural y Grafiti 2026 en el Estado de México tendrán hasta las 23:59 horas del martes 1 de septiembre de 2026 para registrar sus propuestas.

Las tres personas ganadoras serán notificadas el 8 de septiembre de 2026. Los resultados también serán difundidos a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario.

Las bases, requisitos y detalles para realizar el registro pueden consultarse en la convocatoria oficial disponible en https://cultura.edomex.gob.mx/sites/cultura.edomex.gob.mx/files/files/CONVOCATORIA2026/Convoca2026_Grafiti6.pdf, así como en las cuentas oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, identificadas como @CulturaEdomex en Facebook, Instagram y X.

La convocatoria representa una oportunidad para que artistas urbanos mexiquenses obtengan un estímulo económico y, al mismo tiempo, lleven su obra a un espacio cultural de la entidad.

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