México

Explota otro polvorín en Zumpango: autoridades del Edomex movilizan cuerpos de emergencia

Autoridades continúan verificando la situación por posibles afectaciones

Explosión en Zumpango
Explosión en Zumpango. (Captura de pantalla)
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Durante este viernes 28 de agosto se reportó una explosión de polvorín en el barrio de San Pedro de la Laguna, ubicado en el municipio de Zumpango, Estado de México.

Esta detonación generó movilizaciones en la zona de ciudadanos y cuerpos de emergencia, quienes continúan verificando la situación por posibles afectaciones.

Asimismo, elementos de Protección Civil del Edomex arribaron al lugar para realizar laborales de atención y pidieron a la población evitar acercarse al área, así como permitir el libre paso de las unidades de auxilio. Se espera que durante las próximas horas se informe de manera preliminar qué ocasionó este hecho.

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“Se registra la explosión de un polvorín en el barrio de San Pedro de la Laguna, municipio de #Zumpango. Se exhorta a la población a evitar la zona y permitir el libre paso de las unidades de emergencia”, escribieron las autoridades en su cuenta oficial de X (@pciviledomex).

IMSS activa protocolos de atención para lesionados

Tras este suceso el Instituto Mexicano del Seguro Social Oriente del Edomex, anunció la activación de protocolos de atención médica, así como una respuesta hospitalaria para los posibles lesionados de la explosión que necesiten de asistencia inmediata.

“Ante la explosión en el municipio de #Zumpango se activaron de manera inmediata protocolos de atención médica y respuesta hospitalaria, para brindar atención a pacientes que pudieran llegar a nuestras instalaciones”, publicó a través de sus redes sociales el IMSS (@IMSSedomexote)

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Hasta ahora, las autoridades no han comunicado oficialmente si existen personas heridas o fallecidas tras el suceso. Mientras que los equipos especializados continúan trabajando en el lugar para atender cualquier situación derivada del incidente y garantizar la seguridad de quienes se encuentran en la zona.

Además, se llevan a cabo investigaciones para esclarecer el origen del suceso y se evalúan las condiciones actuales para evitar nuevos riesgos.

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