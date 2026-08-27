México

Andrés Tovar: el costo de defender la autoría en la televisión mexicana

El productor, relacionado con proyectos como Sale el Sol, Acércate a Rocío y Plaza Sésamo, atraviesa un proceso legal en medio de una disputa por derechos de autor

Primer plano de Andrés Tovar, un hombre con cabello oscuro recogido, barba, bigote y perilla, vestido con una chaqueta azul marino, mirando directamente a la cámara
El productor, relacionado con proyectos como Sale el Sol, Acércate a Rocío y Plaza Sésamo, atraviesa un proceso legal en medio de una disputa por derechos de autor
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La trayectoria de Andrés Tovar en la televisión mexicana suma más de 6 mil 300 horas de programación producida, una carrera construida desde distintas posiciones dentro de la industria y que actualmente atraviesa uno de sus capítulos más complejos: una disputa relacionada con el reconocimiento legal y económico de derechos de autor sobre obras audiovisuales.

El productor, también conocido públicamente por ser esposo de la actriz y cantante Maite Perroni, ha participado a lo largo de su carrera en diferentes proyectos televisivos. Entre ellos se encuentran Plaza Sésamo, el matutino Sale el Sol y Acércate a Rocío, además de contenidos vinculados con temas de mindfulness y salud.

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Sin embargo, su historia profesional comenzó mucho antes de ocupar puestos de producción y tomar decisiones frente a las cámaras.

De vender mole y quesos a trabajar en televisión

El camino profesional de Andrés Tovar estuvo marcado inicialmente por empleos alejados de los reflectores. Antes de consolidarse en la televisión trabajó como mensajero, asistente, vendedor de aceites automotrices y gerente de locación.

Cuando llegó a la Ciudad de México en 2001, también encontró una manera de solventar sus gastos vendiendo mole y quesos que su abuela le enviaba desde Chiapas.

Aquellos años, de acuerdo con el relato compartido por el propio productor, contribuyeron a definir su manera de entender el trabajo y el reconocimiento profesional.

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“Si tú no te tomas en serio tu propio trabajo y tus derechos, nadie más lo hará por ti”, sostiene Tovar al referirse a una de las ideas que han acompañado su trayectoria.

Uno de sus primeros vínculos importantes con la televisión fue Plaza Sésamo, proyecto en el que participó durante distintas etapas y que, según su testimonio, influyó en su interés por desarrollar contenidos con un componente formativo.

Andrés Tovar, productor detrás de proyectos como Sale el Sol y Acércate a Rocío, atraviesa una disputa legal relacionada con derechos de autor mientras prepara una nueva etapa profesional con producciones independientes
Andrés Tovar, productor detrás de proyectos como Sale el Sol y Acércate a Rocío, atraviesa una disputa legal relacionada con derechos de autor mientras prepara una nueva etapa profesional con producciones independientes

Sale el Sol y más de 6 mil horas de contenidos

Años después, Tovar se involucró en proyectos de televisión abierta con una exposición considerable. Entre los más destacados figura Sale el Sol, programa cuyo lanzamiento y producción encabezó durante siete temporadas.

También estuvo relacionado con Acércate a Rocío y con otros formatos enfocados en bienestar, salud y mindfulness.

La experiencia acumulada en estos proyectos forma parte de las más de 6 mil 300 horas de programación que, según la información proporcionada sobre su trayectoria, ha producido para la televisión mexicana.

Ese historial profesional se encuentra ahora relacionado con una controversia legal que ha colocado nuevamente su nombre en la conversación pública.

Andrés Tovar y la disputa por los derechos de autor

De acuerdo con la versión presentada por Tovar, el productor inició acciones por la vía civil para reclamar derechos de autor e intelectuales que considera derivados de su participación como creador de obras audiovisuales.

El conflicto posteriormente escaló al terreno penal y actualmente Andrés Tovar se encuentra vinculado a proceso. Esta figura jurídica, como ha señalado el propio productor al hablar públicamente del caso, corresponde a una etapa del procedimiento en la que las partes pueden presentar pruebas y continuar con el esclarecimiento de los hechos, por lo que no equivale por sí misma a una sentencia de culpabilidad.

Andrés Tovar, productor detrás de proyectos como Sale el Sol y Acércate a Rocío, atraviesa una disputa legal relacionada con derechos de autor mientras prepara una nueva etapa profesional con producciones independientes
Andrés Tovar, productor detrás de proyectos como Sale el Sol y Acércate a Rocío, atraviesa una disputa legal relacionada con derechos de autor mientras prepara una nueva etapa profesional con producciones independientes

Respecto de la controversia, Tovar ha resumido su postura con una frase: “Las historias incompletas generan ruido, pero los hechos tarde o temprano generan verdad”.

La información proporcionada corresponde principalmente a la versión del productor sobre el origen y desarrollo del conflicto, por lo que la determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes dentro del procedimiento judicial.

Durante este periodo, Maite Perroni ha expresado públicamente su respaldo a su esposo.

Una nueva etapa con proyectos independientes

Mientras continúa el proceso legal, Andrés Tovar mantiene sus planes profesionales. El productor se prepara para iniciar nuevas producciones internacionales de gran escala, además de desarrollar proyectos de carácter personal.

Esta etapa apunta hacia una mayor consolidación de su trabajo independiente después de una carrera que comenzó en puestos operativos y que eventualmente lo llevó a encabezar producciones de televisión abierta.

“Creer es crear, y crear es creer” es una de las frases con las que Tovar define la filosofía que ha seguido durante su carrera.

Así, después de más de 6 mil horas de contenidos producidos y de participar en formatos reconocidos por la audiencia mexicana, Andrés Tovar enfrenta simultáneamente dos escenarios: la disputa jurídica alrededor de la autoría y la construcción de una nueva etapa profesional fuera de los proyectos que marcaron buena parte de su trayectoria televisiva.

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