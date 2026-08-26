México perdió 4.1 millones de hectáreas de vegetación nativa en los últimos 40 años por la expansión urbana y agrícola

La avería de una bomba clave en Tijuana intensificó el derrame de aguas residuales sin tratar hacia el sur de San Diego, según la IBWC. (Imagen ilustrativa)

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Durante los últimos cuarenta años, México ha enfrentado una transformación territorial que resultó en la pérdida de 4.1 millones de hectáreas de vegetación nativa, cifra que ilustra el avance de la urbanización y las actividades agrícolas en gran parte del país. Esta superficie equivale al territorio completo de Yucatán y casi un tercio adicional del estado de Morelos, lo que dimensiona la magnitud del cambio ambiental.

En contraste con la pérdida de cobertura natural, las áreas dedicadas a la agricultura, la ganadería y el desarrollo urbano aumentan en 3.9 millones de hectáreas, lo que representa un crecimiento de 8% en la superficie utilizada para actividades humanas. Para el año 2025, el reporte indica que la vegetación natural restante suma 141 mil 104 millones de hectáreas, una extensión cercana a mil veces la superficie de Ciudad de México.

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Expansión agropecuaria y urbana transforma el territorio mexicano

Estos datos son resultado de la primera colección de mapas anuales de cobertura y uso de suelo de México (1985-2025) elaborados por la Red MapBiomas México, la cual recopila, analiza y reconstruye espacialmente la dinámica de cobertura y uso del suelo de las 32 entidades federativas del país a lo largo de cuatro décadas.

Este análisis de los cambios de uso de suelo permite identificar patrones regionales específicos. En el norte árido y semiárido, predomina la sustitución de matorral por cultivos anuales. Diez entidades del norte y centro-norte, como Sonora, Coahuila, Durango, Zacatecas y Chihuahua, presentan una de las huellas de cambio territorial más extensas del país, con Sonora a la cabeza en la transición de matorral hacia agricultura.

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En el centro del país, la expansión urbana se ubica entre las tres principales transiciones en estados como Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Jalisco y Michoacán. En Puebla y Tlaxcala, el proceso dominante es la pérdida de bosque templado.

La región del noreste, integrada por estados como Nuevo León y Tamaulipas, se caracteriza por la conversión de terreno hacia pastizales cultivados, reflejando la presión ganadera sobre la cobertura original del territorio.

Región Golfo y península de Yucatán: mayor intensidad de cambio

La zona del Golfo y la península de Yucatán registra la mayor intensidad de transformación relativa a nivel nacional. Entidades como Tabasco, Yucatán, Campeche, Chiapas y Veracruz lideran la dinámica nacional con flujos intensos en ambas direcciones entre bosques tropicales, pastizales y cultivos anuales. Esta dinámica se vincula con la ganadería, la agricultura rotativa y procesos de sucesión secundaria, lo que evidencia la presión constante sobre los recursos naturales.

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Otro hallazgo relevante es la reducción de la cobertura de hielo y nieve permanente. Aunque representa una porción menor del territorio nacional, la superficie de glaciares cae de 17,000 a 8,000 hectáreas, con una reducción de 52.9% en el periodo analizado.

Herramientas tecnológicas y gestión sostenible

La generación de estos datos responde a la colaboración de 59 especialistas a partir de 2025, quienes integran capacidades técnicas y conocimiento territorial para ofrecer información útil a ciudadanía, sector gubernamental, comunidad académica y tomadores de decisiones. Esta información fortalece el análisis y la gestión orientados al manejo sostenible del territorio y los recursos naturales.

La metodología utilizada se basa en el procesamiento de imágenes satelitales con inteligencia artificial y aprendizaje automático, con una resolución espacial de 30 metros. El resultado es una plataforma interactiva que permite el acceso público y gratuito a mapas anuales, estadísticas y datos descargables sobre la cobertura y uso de suelo en las 32 entidades federativas.

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La disponibilidad de esta información estratégica contribuye a entender los patrones de transformación territorial y a generar acciones orientadas al manejo responsable de los recursos naturales, ante el avance sostenido de la frontera agrícola, ganadera y urbana sobre la vegetación nativa de México.