Superpeso avanza en medio de la disputa entre México y Estados Unidos por el T-MEC

La divisa cotiza este martes por debajo de 17 unidades por dólar, pese a que Banxico y analistas de Wall Street la veían cerca de 21, según cifras de LSEG citadas por Reuters

Guardar

La moneda mexicana volvió a sorprender a los mercados. De acuerdo con un análisis de Reuters firmado por Stefanie Eschenbacher y Noe Torres, a inicios de 2025 tanto el Banco de México como analistas de Wall Street proyectaban que el peso se debilitaría hasta los 21 pesos por dólar. En cambio, la divisa ha superado los 17 pesos, cotizando el martes por debajo de ese nivel, según datos de LSEG citados por la agencia.

Esto representa una apreciación cercana al 20% frente al dólar desde enero de 2025, lo que ha reavivado el debate sobre el llamado “superpeso” y sus implicaciones para la economía mexicana, altamente dependiente del comercio con Estados Unidos.

PUBLICIDAD

¿Qué está impulsando el rally del peso?

Según el reporte, el fortalecimiento respondería a una combinación de factores:

La depreciación del dólar , que perdió más del 10% frente a una cesta de divisas principales en 2025.

Entradas de capital por operaciones de carry trade , atraídas por la tasa de referencia de Banxico, cercana al 7% , frente al 3.75% de la Reserva Federal.

Primas de riesgo comercial más bajas y estabilidad política, de acuerdo con Alejo Czerwonko, de UBS Global Wealth Management.

El medio también señala que México sería percibido por algunos inversionistas como beneficiario del auge global de la inteligencia artificial: S&P Global estimó que las exportaciones de servidores informáticos alcanzaron casi 83 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026.

La apreciación de casi 20% desde enero de 2025, impulsada por un dólar más débil y flujos especulativos atraídos por tasas altas, reabre el debate sobre los fundamentos reales del repunte y su fragilidad

Ganadores y perdedores del “superpeso”

Un peso fuerte abarata las importaciones, pero presiona a los exportadores. Reuters documentó que empresas como Becle (José Cuervo), Grupo Bimbo, Grupo Carso, Grupo Industrial Saltillo y la Bolsa Mexicana de Valores reportaron afectaciones en su desempeño reciente por la fortaleza cambiaria.

Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, indicó al medio que la apreciación resulta particularmente sensible para compañías con exportaciones concentradas en el mercado estadounidense, aunque matizó que las exportaciones en general continúan mostrando crecimiento.

PUBLICIDAD

El factor T-MEC, principal riesgo

El reporte advierte que la incertidumbre comercial sigue siendo el mayor obstáculo para la sostenibilidad de la tendencia. La administración del presidente Donald Trump optó por no renovar el T-MEC por un nuevo periodo de 16 años, y en su lugar estableció revisiones anuales que mantienen vigente el acuerdo, pero prolongan la incertidumbre, según Graham Stock, de RBC BlueBay Asset Management.

Este escenario se da justo cuando la tensión comercial entre Estados Unidos y Canadá volvió a escalar. Trump amenazó con elevar hasta 50% los aranceles a autos y autopartes canadienses a partir del 1 de enero, el doble de la tarifa vigente, en un movimiento con el que busca repatriar industria a territorio estadounidense.

PUBLICIDAD

Pese a este “desencuentro” entre Washington y Ottawa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no representa un riesgo para la economía mexicana y se dijo optimista sobre el rumbo de la revisión del T-MEC con Estados Unidos. La mandataria señaló que confía en poder llegar a un acuerdo y que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, permanecería en Washington para avanzar en los objetivos de México en esta etapa, entre ellos una reducción a los aranceles automotrices que actualmente pagan los vehículos ensamblados en México.

La mandataria dice que solo hay fricciones en las conversaciones por el aumento de gravámenes que Washington plantea a Ottawa y afirma que antes el diálogo parecía encaminarse hacia un acuerdo comercial

Adicionalmente, Marco Oviedo, de XP Investments, señaló a Reuters que buena parte de las ganancias recientes provendría de inversionistas de “dinero rápido” —como fondos de cobertura— y no de un regreso sostenido de capital institucional de largo plazo, lo que podría dejar al peso expuesto a una eventual corrección si se revierten esas posiciones.

PUBLICIDAD