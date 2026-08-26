La ONU denuncia que el número de víctimas infantiles en Ucrania alcanzó en julio su máximo en cuatro años

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Naciones Unidas ha denunciado que el número mensual de víctimas infantiles en Ucrania alcanzó en julio su nivel más alto en cuatro años, en el marco de un conflicto que deja cerca de 3.950 niños muertos o heridos desde el inicio de la invasión rusa, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La Misión de Observación de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania recoge que en julio murieron 17 niños, mientras que 166 resultaron heridos, lo que supone un aumento del 49% respecto al mes anterior. A ello se suman ataques en el mes de agosto que han dejado decenas de menores muertos y heridos en el país europeo.

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"Hay niños y niñas que mueren y resultan heridos en sus hogares, en sus parques infantiles y en sus comunidades. Se están produciendo ataques contra colegios y hospitales", ha dicho la representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Ucrania, Anne-Claire Dufay.

"Demasiadas vidas jóvenes se han visto truncadas o cambiadas para siempre. Esto es inaceptable. Los niños necesitan paz", ha señalado, recordando que desde el inicio de la invasión se han verificado 3.946 niños muertos o heridos en Ucrania, una cifra que probablemente sería superior.

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Por ello, UNICEF ha hecho un llamamiento al fin de los ataques y al respeto "pleno" del Derecho Internacional Humanitario, incluida la protección de la infancia y de las infraestructuras civiles de las que dependen, en medio del estancamiento del proceso de diálogo entre Kiev y Moscú para un posible acuerdo de paz.