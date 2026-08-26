12 notarios de Tamaulipas, bajo investigación por presuntas alteraciones patrimoniales

Bajo investigación 12 notarias en Tamaulipas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Al menos 12 notarios públicos de Tamaulipas se encuentran bajo investigación por presuntas operaciones que habrían modificado el patrimonio de particulares sin su consentimiento, principalmente mediante el traslado o cambio de titularidad de propiedades e inmuebles.

La información fue confirmada por Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien señaló que algunos de los casos ya fueron judicializados, mientras que otros permanecen en proceso de integración de las investigaciones y ampliación del periodo de pruebas.

“Debe haber alrededor de 12 denuncias derivadas de esta administración que son las que están en proceso de integración”, declaró la magistrada.

De acuerdo con la funcionaria, las denuncias se concentran principalmente en Tampico, Ciudad Madero y Reynosa, y corresponden tanto a asuntos de naturaleza civil como penal.

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Investigan presuntos cambios de propiedades sin autorización

Las denuncias se concentran principalmente en Tampico, Ciudad Madero y Reynosa

El elemento común en las denuncias, explicó Contreras López, es que los afectados aseguran haber detectado modificaciones en su situación patrimonial que nunca autorizaron.

“Básicamente en temas de alguna modificación patrimonial que no corresponde, según el dicho de las personas que han ido a denunciar, que no corresponde a una voluntad de trasladar alguna propiedad, algún inmueble”, explicó.

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia evitó señalar directamente a los notarios involucrados y tampoco adelantó si las operaciones cuestionadas fueron consecuencia de una actuación irregular de los fedatarios o de la posible participación de otras personas.

La determinación, indicó, corresponderá a las autoridades competentes una vez que concluyan las investigaciones y se analicen las pruebas incorporadas a cada expediente.

En los procesos judiciales también deberá establecerse si existieron responsabilidades y bajo qué circunstancias fueron realizadas las operaciones inmobiliarias denunciadas.

Contreras López tampoco precisó cuántos de los expedientes ya fueron judicializados ni proporcionó los nombres de los notarios que se encuentran bajo investigación.

Denuncian presuntos despojos de propiedades

Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas (especial)

Una fuente consultada que solicitó mantener el anonimato afirmó que algunos de los casos estarían relacionados con presuntos despojos, debido a que los propietarios legítimos habrían descubierto que escrituras de sus inmuebles fueron entregadas a terceras personas sin su consentimiento.

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Según la fuente, estas operaciones presuntamente habrían implicado alteraciones a los protocolos establecidos en la Ley del Notariado, incluidas disposiciones contempladas en sus reformas más recientes.

Entre los casos señalados se encuentra el de Joya de Manantiales, ubicada en el municipio de Gómez Farías y dentro de la zona correspondiente a la reserva de la biosfera El Cielo.

En esta región, campesinos han denunciado el presunto despojo de mil 353 hectáreas, ubicadas en una de las áreas de bosque de niebla que forman parte de esta importante reserva ecológica.

Las denuncias forman parte de un escenario que deberá ser esclarecido mediante las investigaciones correspondientes, particularmente para determinar cómo se realizaron las operaciones y quiénes participaron en ellas.

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Colegio de Notarios denuncia presunta persecución política

Ante las investigaciones, integrantes del Colegio de Notarios consultados sostuvieron que existe una “persecución política” contra algunos miembros del gremio.

Los fedatarios señalaron que el gobierno estatal tendría interés en utilizar estos procedimientos para, presuntamente, “premiar a funcionarios y amigos que colaboran en la administración estatal”.

Los integrantes del gremio cuestionaron el avance de las denuncias y señalaron que las autoridades judiciales deben garantizar el debido proceso para todos los involucrados.

Mientras continúan las investigaciones, corresponderá a las autoridades determinar si las operaciones inmobiliarias denunciadas constituyen irregularidades y, en su caso, establecer las responsabilidades legales correspondientes.

Por ahora, los señalamientos permanecen bajo investigación y será mediante las resoluciones de las autoridades competentes como se determine la responsabilidad de los notarios u otros posibles participantes.

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