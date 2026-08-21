Gertz Manero reaparece en homenaje a Frida Kahlo en Reino Unido. (Foto: X/@Embamexru)

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Alejandro Gertz Manero, embajador de México en Reino Unido, reapareció de manera pública al encabezar este jueves la exposición “ ¡Viva Frida: Un Homenaje Colectivo!”, en homenaje a Frida Kahlo, la cual tuvo lugar en la sede diplomática mexicana.

El evento tiene el objetivo de celebrar el trabajo de la pintora mexicana y su “capacidad para trascender fronteras, generaciones y culturas”. Gertz Manero, destacó durante su intervención “ cómo, a través del arte, Frida sigue hablándonos sobre identidad, resiliencia, amor, sueños y nuestro México, al tiempo que nos recuerda la posibilidad de construir puentes entre comunidades”.

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La exposición cuenta con la participación de México, el Reino Unido y diferentes partes del mundo, como muestra del diálogo compartido que puede ser transmitido a través del arte.

Gertz Manero reaparece en homenaje a Frida Kahlo en Reino Unido. (Foto: X/@Embamexru)

Pocas apariciones desde que asumió como embajador de México en Reino Unido

El pasado 26 de enero, la Comisión Permanente ratificó el nombramiento enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde designaba a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido, tras su salida de la Fiscalía General de la República, cargo que ahora ocupa Ernestina Godoy.

Entre las primeras apariciones públicas compartidas en las cuentas de la Embajada, está el recibimiento de los sebsecretarios de Secretaría de Economía y Trabajo de Yucatán, Roger Góngora y Andrés Bates, quienes visitaron “Londres para promover exportaciones de agroalimentos yucatecos y presentar su plan de desarrollo industrial y logístico”, con fecha del 23 de abril.

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Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido. (Foto: @Embamexru)

Cinco días después, el exfiscal se reunió con Katya Torres De la Rocha, presidenta de la Cámara de Comercio de México en el Reino Unido, y con Lorena Kumate, directora en el Instituto de las Mexicanas y Mexicanos en el Exterior.

Para el 29 de abril, el diplomático presentó las cartas credenciales a Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional, que lo acreditan como representante permanente.

El 5 de mayo, se reunió en la sede diplomática con estudiantes del Tecnológico de Monterrey; seis días después participó en el encuentro del XXIII Simposio de Estudios Mexicanos en Oxford.

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Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido. (Foto: @Embamexru)

Casi un mes después, Gertz Manero estuvo presente durante la recepción organizada para festejar los encuentros mundialistas, que se desarrollaron en México, Estados Unidos y Canadá. Durante el día inaugural (11 de junio), el embajador destacó a México como sede anfitriona.

Para finales de junio, la embajada organizó un encuentro empresarial para celebrar la entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

Ya en julio, el diplomático recibió a estudiantes mexicanos de la escuela de negocios de Londres, donde platicaron “sobre el presente y futuro de la relación económica y comercial entre México y el Reino Unido, un diálogo donde nos interesa conocer sus visiones y planes futuros”.

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Gertz Manero apuntó fortalecimiento en materia de educación

Previo a que el exfiscal presentará protesta como embajador de México en Reino Unido, compareció frente a la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente, el 22 de enero, donde colocó al ámbito educativo como uno de los pilares de su futura gestión diplomática.

Gertz Manero sostuvo que la coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores ya se orienta hacia ese eje, al que considera fundamental en la relación bilateral entre México y Gran Bretaña.

Alejandro Gertz Manero, nuevo embajador de Reino Unido, y Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, posaron para una fotografía durante al término de su comparecencia con este nuevo cargo en este recinto. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El exfiscal respaldó su postura con datos concretos: el Reino Unido concentra la mayor cantidad de mexicanos cursando educación superior en toda Europa, y el 65% de la comunidad mexicana en ese país está integrada por académicos.

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Señaló, además, que la mayoría de los becarios mexicanos en territorio británico son egresados de la UNAM. Con ese panorama, planteó que esa población merece “una preferencia y un lugar fundamental” en la agenda bilateral.

Para traducir ese diagnóstico en resultados, Gertz Manero propuso un programa piloto en conjunto con la SEP y la Secretaría de Economía, orientado a conectar a los egresados mexicanos en el Reino Unido con oportunidades laborales en México. El modelo, según explicó, podría replicarse en otros países con presencia significativa de estudiantes mexicanos, siempre que cuente con el respaldo institucional necesario para arrancar.