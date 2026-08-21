Así fue el enfrentamiento entre Mariana Ochoa y Flor Vigna en la cena de nominados de La Casa de los Famosos México 2026

Flor Vigna argumentó que Mariana Ochoa regresó al reality con desventaja por haberse perdido semanas de convivencia y alianzas. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

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La madrugada del viernes 21 de agosto dejó uno de los momentos más tensos de La Casa de los Famosos México 2026: durante la cena de nominados, Flor Vigna aseguró que Mariana Ochoa enfrenta una desventaja por haberse perdido tiempo de convivencia dentro del reality, y la ex integrante de OV7 no tardó en responderle.

La dinámica se realizó en el marco de la cena que la producción preparó para los nueve participantes en riesgo de eliminación: Yahir, Masad, Mariana, Flor Vigna, Ese Pérez, Brianda, Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo y Moisés. La mecánica consistió en que cada uno revelara cuál de sus compañeros nominados consideraba que podría ser el siguiente en abandonar el programa.

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Yahir, Moisés y Flor señalaron a Mariana como posible eliminada

Varios participantes apuntaron a Ochoa. Entre ellos, Yahir y Moisés. Pero fue la actriz argentina Flor Vigna quien generó la reacción más visible de la noche al tomar la palabra y argumentar su elección con un análisis de las condiciones de juego de su compañera.

Fue la argentina quien generó la reacción más directa de la noche al enumerar las desventajas de la ex integrante de OV7. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México )

“Al entrar de vuelta te encontraste con una casa con más alianzas, de las cuales es muy difícil entrar y ponerte a pertenecer, porque se solidificaron cuando vos no estabas”, dijo Vigna. La participante reconoció el esfuerzo de Ochoa por integrarse —cocinar para todos, prestar la secadora— pero insistió en que “estás en una pequeña desventaja al haberte perdido tiempo de convivencia y alianzas”.

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La cantante no aceptó el diagnóstico. Con calma pero con firmeza, Ochoa tomó la palabra y fue directa: “Eh... Flor, creo... No coincido con tu punto de vista. Creo que me recibieron con los brazos abiertos y me volvieron a ceder el lugar que tenía en medio de todos. Al contrario con gente con quien no había convivido tanto como Brianda como Yanet...”.

Mariana mencionó que incluso personas con quienes había convivido menos, como Brianda y Yanet García, le abrieron su corazón y su plática. “Definitivamente no coincido contigo. Creo que lejos de la información de la que todos hablan, mi ventaja fue que me abrieron las puertas más personas”, afirmó.

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Antes del cruce, Ochoa había reconocido la incertidumbre de su situación con una reflexión sobre el tiempo que estuvo fuera de la competencia: “Cuatro semanas que han cambiado seguramente el juego y cómo ven las cosas allá afuera, las cuales evidentemente desconozco. Pues nada, estoy en manos de la gente”.

La dinámica de la cena de nominados del viernes 21 de agosto enfrentó a Flor Vigna y Mariana Ochoa. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Flor Vigna cerró con una aclaración que no convenció del todo

Tras la respuesta de Mariana, Vigna intentó suavizar el momento: “Qué lindo. Quería tirarte una buena para no hablar solo de tus ventajas”. La aclaración no disipó la tensión que ya flotaba en la mesa.

El intercambio entre ambas fue el punto más comentado de la noche y dejó en evidencia la fractura entre dos lecturas distintas del juego: la de Vigna, que ve en el regreso de Ochoa una posición débil dentro de las alianzas consolidadas, y la de la propia Mariana, que sostiene que su reintegración fue más cálida de lo que sus compañeros perciben desde adentro.

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La decisión final sobre quién abandona la casa quedó, como siempre, en manos del público.