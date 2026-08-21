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Ciudad de EEUU honra a Fátima Bosch con un día especial antes del fin de su reinado como Miss Universo

La mexicana acudió al Centro Espacial Johnson de la NASA, donde recorrió instalaciones relacionadas con el seguimiento y control de vuelos espaciales

Retrato de una mujer de cabello castaño a la derecha y un documento oficial dentro de un círculo superpuesto a la izquierda
Fátima Bosch posa junto a la proclama oficial de la alcaldía de Houston que declara el 20 de agosto como su día en la ciudad de Texas. (Fátima Bosch)
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Fátima Bosch recibió un reconocimiento oficial durante su visita a Houston, Texas, una de las últimas paradas de su agenda internacional antes de concluir su reinado como Miss Universo.

Este jueves 20 de agosto de 2026, la mexicana acudió al Centro Espacial Johnson de la NASA, donde recorrió instalaciones relacionadas con el seguimiento y control de vuelos espaciales. La visita incluyó una sorpresa preparada por trabajadores de la agencia estadounidense: una imagen en la que Bosch aparece como si estuviera en el espacio con el mismo atuendo que utilizó cuando obtuvo la corona.

Una mujer con banda de certamen y dos hombres sostienen un marco con una proclamación frente a dos banderas
Fátima Bosch Fernández posa con dos representantes tras recibir una proclamación oficial frente a las banderas de Estados Unidos y Texas. (Instagram: Fátima Bosch)

La tabasqueña, de 26 años, compartió parte de la experiencia en sus redes sociales. Entre las fotografías también apareció con un peluche del Doctor Simi caracterizado como astronauta, obsequio que recibió durante el recorrido.

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El encuentro con la NASA se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de su estancia en Houston. Algunos usuarios incluso bromearon con las poses de la reina de belleza frente a prototipos y objetos relacionados con la exploración espacial.

Bosch respondió al tono de las publicaciones con humor y retomó el meme: “yo moleste y moleste con que me tomen una foto; la pose que hago...”.

Por qué rindieron un homenaje a Fátima Bosch

La visita a Houston tuvo un segundo acontecimiento relevante. La autoridad municipal declaró oficialmente el 20 de agosto como Fátima Bosch Day, en reconocimiento a la mexicana durante su estancia en la ciudad.

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La Organización Miss Universe difundió el anuncio en sus redes sociales, mientras que información procedente de medios de Tabasco reportó el acto mediante el cual se formalizó la fecha dedicada a la actual reina de belleza.

Una mujer con traje claro y banda de Miss Universe posa con los pulgares arriba al lado de un traje de astronauta con casco dorado
Fátima Bosch posa con la banda de Miss Universe y los pulgares hacia arriba junto a un traje de astronauta. (Instagram: Fátima Bosch)

El reconocimiento ocurrió en el contexto de la agenda internacional de Bosch, quien llegó a Houston como Miss Universo 2025, título que obtuvo el 21 de noviembre de 2025 en Tailandia.

Su victoria la convirtió en la cuarta mexicana en conquistar la corona internacional, después de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.

Por ello, es importante precisar que Bosch no es Miss Universo 2026. La edición de este año corresponde al certamen que elegirá a su sucesora en Puerto Rico.

¿Qué sigue para Fátima Bosch antes de entregar la corona?

La mexicana continuará con sus compromisos como Miss Universo durante los próximos meses, antes de concentrarse en el cierre de su reinado y las actividades relacionadas con la edición 2026 del concurso.

La visita al Centro Espacial Johnson se suma a una agenda que ha incluido encuentros internacionales y actividades de representación del certamen. En esta ocasión, su recorrido tuvo un componente distinto al habitual, al acercarla a instalaciones vinculadas con la ciencia, la tecnología y los vuelos espaciales.

La edición 2026 de Miss Universo tendrá además un significado especial por tratarse de la 75.ª edición del concurso.

Fátima Bosch entregará oficialmente la corona el martes 24 de noviembre, durante la final de Miss Universo 2026. (Foto cortesía Henry Flores).
Fátima Bosch entregará oficialmente la corona el martes 24 de noviembre, durante la final de Miss Universo 2026. (Foto cortesía Henry Flores).

¿Cuándo entrega la corona Fátima Bosch?

Fátima Bosch entregará oficialmente la corona el martes 24 de noviembre, durante la final de Miss Universo 2026, que se realizará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como El Choliseo, en San Juan, Puerto Rico.

Será entonces cuando la mexicana concluya formalmente un reinado que comenzó con su triunfo en Tailandia y que ahora suma un reconocimiento oficial de la ciudad de Houston.

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