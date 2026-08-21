FGE busca a tres dueños de constructora por presunto fraude inmobiliario en Jalisco

Se encuentra abandonado el terreno en el municipio de Guadalajara, donde estaría el proyecto Vertikal López Cotilla de la Constructora Arriba Jalisco y donde se han hecho denuncias por fraude (especial)

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La Fiscalía General del Estado de Jalisco mantiene la búsqueda de tres de los propietarios o asociados de la empresa Constructora Arriba Jalisco, señalados por su presunta participación en un fraude inmobiliario relacionado con la venta de departamentos que no fueron edificados en los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco.

El titular de la FGE, Salvador González de los Santos, informó que ya existen órdenes de aprehensión contra tres personas vinculadas con la empresa, quienes hasta el momento no han sido localizadas pese a los operativos realizados por agentes ministeriales en Guadalajara y otras entidades del país.

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De acuerdo con el fiscal, hasta ahora se han abierto 76 carpetas de investigación, derivadas de denuncias presentadas por personas que aseguran haber entregado anticipos para adquirir departamentos que finalmente no fueron construidos.

El monto del presunto fraude asciende a 80 millones 578 mil 281 pesos y, de acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, el número de personas afectadas alcanza 83 víctimas.

Buscan a tres responsables del presunto fraude inmobiliario

Fiscal de Jalisco Salvador González de los Santos (especial)

González de los Santos explicó que los agentes de la Fiscalía ya acudieron a diferentes domicilios en los que presumían que podrían encontrarse los involucrados, pero hasta ahora no han podido ubicarlos.

La búsqueda también se extendió fuera de Jalisco. La dependencia solicitó colaboración a las fiscalías de las distintas entidades federativas para tratar de establecer el paradero de los señalados.

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El fiscal agregó que no existe información confirmada de que hayan abandonado México; sin embargo, ante la posibilidad de que intenten salir del país, la Fiscalía analiza solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) la emisión de una ficha roja para facilitar su localización internacional.

Otro de los señalados ya había sido detenido, aunque posteriormente quedó en libertad debido a que no fue vinculado a proceso.

La Fiscalía ha evitado hacer públicos los nombres de los asociados de la compañía que no cuentan actualmente con la calidad de imputados, debido a que las investigaciones continúan y todavía no existe una resolución judicial que determine su responsabilidad penal.

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Una empresa con cambios de razón social

La Constructora Arriba Jalisco se comprometió a la construcción de tres torres de departamentos en Jalisco, pero nunca se llevaron a cabo (especial)

Uno de los elementos que ha llamado la atención de los investigadores es la manera en que habría operado comercialmente la compañía.

Según el fiscal, la empresa mantiene un esquema considerado “hermético” y habría utilizado distintas razones sociales para comercializar proyectos inmobiliarios. Entre ellas se encuentra Ars S.A. de C.V.

La existencia de diferentes denominaciones comerciales complica el seguimiento de las operaciones y forma parte de las líneas de investigación de la autoridad.

La empresa Constructora Arriba Jalisco, S.A. de C.V. aparece además en registros públicos y padrones de proveedores de años anteriores, lo que confirma que tuvo presencia formal en el sector de la construcción.

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Departamentos en preventa que no llegaron a construirse

Así promocionaba La Constructora Arriba Jalisco, donde ofertaban departamentos del su proyecto Vertikal MO de avenida Prolongación Mariano Otero, en Zapopan, con un precio de oferta de 1,188,000 pesos. (Imagen: Pincali)

Uno de los casos señalados por los afectados corresponde a un proyecto ubicado en Guadalajara. De acuerdo con las denuncias, las personas realizaron pagos como anticipo para adquirir una vivienda, pero posteriormente se encontraron con que la construcción no había comenzado.

Una de las explicaciones que habrían recibido los compradores es que el proyecto enfrentaba problemas para obtener autorización debido a una antigua casona ubicada en el predio. Supuestamente, la Secretaría de Cultura no autorizó su demolición, situación que habría impedido obtener la licencia de construcción.

El caso resulta relevante porque en años recientes algunos de los proyectos vinculados con Constructora Arriba Jalisco fueron promocionados públicamente como desarrollos en preventa. Por ejemplo, documentos inmobiliarios identifican el proyecto Vertikal M.O. sobre avenida Mariano Otero, en Zapopan, con departamentos de diferentes superficies y características.

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También existen registros de anuncios comerciales que ofrecían departamentos de ese desarrollo desde aproximadamente 1.18 millones de pesos y con esquemas de preventa. Algunos de esos anuncios posteriormente fueron retirados de las plataformas inmobiliarias.

Fiscalía amplía investigación

Oficinas vacías de la Constructora Arriba Jalisco (especial)

El caso de Constructora Arriba Jalisco se suma a otros conflictos que han evidenciado los riesgos que enfrentan compradores cuando adquieren inmuebles en preventa sin que los proyectos cuenten con todos los permisos necesarios.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones y continúa con la búsqueda de los tres principales objetivos que cuentan con órdenes de aprehensión.

El monto reclamado, superior a los 80 millones de pesos, y las 83 personas afectadas convierten el caso en uno de los expedientes inmobiliarios de mayor impacto que actualmente investiga la autoridad estatal.

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Las investigaciones continuarán para determinar el grado de responsabilidad de cada una de las personas relacionadas con los proyectos y establecer si existen más víctimas o posibles operaciones realizadas mediante otras razones sociales.