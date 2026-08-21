Regaño de Galilea Montijo dispara rating de La Casa de los Famosos México 2026

La conductora Galilea Montijo aparece junto a un gráfico de crecimiento de audiencia del programa de televisión La Casa de los Famosos México. (Especial Infobae México)

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La Casa de los Famosos México 2026 requería que ciertos muebles fueran movidos para poner en orden al reality show de TelevisaUnivision.

La noche del miércoles, previo a la cuarta gala de nominación, la presentadora Galilea Montijo se salió del guion y, durante un enlace con los participantes, les externó sentirse decepcionada de su desempeño en el juego.

Aunque sostuvo que la producción no le pidió dar este mensaje, en X —anteriormente Twitter—, sus expresiones fueron interpretadas como parte de una estrategia de crisis de la producción para mejorar los niveles de audiencia, inferiores en comparación con las tres temporadas previas.

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Galilea Montijo: “No hay espíritu de competencia”

En el argot del programa, “mueble” es una etiqueta asignada a una celebridad que no destaca y no da contenido a la audiencia.

Durante las tres primeras semanas, audiencia, expertos en realities e incluso exparticipantes como Mar Contreras calificaron la cuarta temporada como aburrida.

Las críticas no solo eran una percepción generalizada, sino también con una tendencia a la baja en niveles de audiencia, especialmente durante las galas de lunes a viernes.

Survivor y MasterChef 24/7, realities de TV Azteca que compiten directamente con La Casa de los Famosos México 4, no solo rivalizaban en niveles de audiencia, llegaron a tener cifras superiores.

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Bajo ese contexto, asegurando no hablar por la producción, Montijo se refirió a la actual edición como poco atractiva, por lo que pidió a las 16 celebridades espabilarse y jugar.

“Esta es mi cuarta temporada en La Casa de los Famosos Méxicoy créanme que es un show que me encanta, me apasiona, que lo he abrazado desde la primera temporada. Me he quedado por horas pegada a la televisión viendo lo que pasa después de un cine, después de un posicionamiento, después de una nominación y qué decir de las eliminaciones. Pero me está pasando algo; con mucho cariño se los digo. En esta casa, en particular esta temporada, siento que todavía no hay ese espíritu de juego, de competencia; no existe”, zanjó Montijo.

Galilea Montijo, con un vestido de perlas, interactúa durante un enlace del programa La Casa de los Famosos México 4, junto a los participantes sentados en el estudio. (Especial Infobae México)

Rating sube tras discurso de Galilea Montijo

De acuerdo con PRODU, empresa de contenido para la televisión, el 19 de agosto La Casa de los Famosos México 4 superó la barrera de los 2 millones de espectadores, con base en datos de HR Media.

LCDLFM 4 tuvo un rating de 2,27 M, mientras Survivor registró 1,77 M, y MasterChef 24/7, 1,59 millones.

Además, el reality show de TelevisaUnivision volvió a ser tendencia en X, donde sus últimas galas no habían logrado generar una conversación orgánica que posicionara al programa entre los principales temas de la plataforma.

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Una infografía de PRODU con cifras de HR Media detalla los niveles de audiencia de la televisión abierta en México el 19 de agosto de 2026. (X: PRODU)

“Borrego” Nava, Wendy Guevara y Ricardo Peralta suben el tono

Al margen de las expresiones de Galilea Montijo, el panelista Juan Carlos “Borrego” Nava, la conductora Wendy Guevara y el exparticipante Ricardo Peralta elevaron el tono del mensaje. Todos coincidieron al decir que el mensaje de Montijo fue un “pónganse a trabajar, que por eso les están pagando”.

Durante su participación en la postgala del jueves, Peralta, uno de los habitantes más controversiales de la segunda temporada, indicó que los actuales habitantes tienen miedo de la funa, pero afirmó que ser aburrido es peor que ser cancelado.

Externó que Yanet García, Brianda Deyanara y Luis Chaparro han quedado muy por debajo de las expectativas; mientras que habitantes como Moisés Peñaloza, uno de los más impopulares dentro de la casa, deberían permanecer dentro porque la gente “necesita a alguien a quien odiar”.

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¿Quiénes competirán por la salvación?

Tras la gala de nominación, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Yahir, Cynthia Klitbo, Brianda Deyanara, Ese Pérez, Flor Vigna, Masad y Moisés Peñaloza quedaron en riesgo de salir.

Sin embargo, luego de una intensa prueba para aspirar a la salvación, Karina y Brianda retarán a Gema Garoa, líder de la casa esta semana. En el caso de la influencer, aunque no está nominada, en caso de ganar tendrá la opción de sacar a una persona de la placa y garantizar un respaldo en caso de una potencial nominación.