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La Casa de los Famosos México 2026: quiénes son los nominados de la cuarta semana

Nueve habitantes de la casa más famosa de México quedan en riesgo de eliminación tras una noche de nominaciones marcada por los Puerquitos del Destino

La Casa de los Famosos México
Nueve habitantes de La Casa de los Famosos México quedan en riesgo de eliminación tras una noche de nominaciones marcada por los Puerquitos del Destino. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)
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La Casa de los Famosos México 2026 arranca su cuarta semana con nueve habitantes en riesgo de eliminación, tras una noche de nominaciones en la que la dinámica de los Puerquitos del Destino alteró los planes de varios competidores el miércoles 19 de agosto.

Ese Pérez fue el último nombre en sumarse a la lista. Minutos antes, Luis Chaparro recibió el beneficio de otorgar 3 puntos extra a un habitante que no hubiera nominado, y los dirigió precisamente a Ese, sin que eso lo salvara de quedar en la tabla.

Gema lidera y Mariana va directo a la nominación por decisión de la líder

La conductora Galilea Montijo se conectó a la casa para anunciar, uno por uno, los resultados. Gema, al ser la líder de la semana, quedó exenta de la nominación. Sin embargo, ejerció su poder para enviar directamente a Mariana a la lista de riesgo.

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Mariana, Cynthia, Yahir, Brianda, Moisés, Masad, Flor, Ernesto y Ese Pérez son los nueve habitantes que este domingo se juegan su permanencia en La Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El resto de los nominados quedó conformado así: Yahir, Cynthia, Brianda, Moisés, Masad, Flor y Ernesto se suman a Mariana y Ese Pérez en la recta de peligro. Karina, Aldo, Yanet, Memo y Luis Chaparro no recibieron votos suficientes para quedar expuestos.

Antes de cerrar la transmisión, Montijo se dirigió a los nueve habitantes en riesgo: “Uno de ustedes inevitablemente abandonará la casa el próximo domingo. Jueguen, convivan, traten de ganar, traten de llegar al final y suerte a los nominados”.

La gala de eliminación se realizará este domingo. Uno de los nueve —Mariana, Cynthia, Yahir, Brianda, Moisés, Masad, Flor, Ernesto o Ese Pérez— dejará el reality.

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(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Así fueron distribuidos los puntos por cada uno de los famosos:

  • Ernesto Laguardia: 3 puntos a Flor, 2 puntos a Memo y 1 punto a Yanet.
  • Karina Torres: 3 puntos a Cynthia, 2 puntos a Ernesto y 1 punto a Brianda.
  • Ximena: 3 puntos a Gema, 2 puntos a Cynthia Klitbo y 1 punto a Ernesto Laguardia.
  • Luis: 3 puntos a Yahir y 1 punto a Moisés.
  • Arantza: 3 puntos a Masad, 2 puntos a Yanet y 1 punto a Ximena.
  • Yanet: 3 puntos a Karina, 2 puntos a Moisés y 1 punto a Ernesto Laguardia.
  • Ese Pérez: 3 puntos a Cynthia, 2 a Yahir y 1 punto a Masad.
  • Cynthia Klitbo: 3 puntos a Ese, 2 puntos Aldo y 1 punto a Karina.
  • Gema: 3 puntos a Brianda, 2 a Masad y un punto a Yahir.
  • Masad: 2 a Ese y un punto a Ernesto Laguardia.
  • Aldo Rendón: 3 puntos a Cynthia Klitbo, 2 puntos a Ernesto Laguardia y 1 punto a Moisés.
  • Yahir: 3 puntos a Ernesto, 2 puntos a Ese Pérez y 1 punto a Memo.
  • Flor Vigna: 3 puntos a Yanet, 2 puntos a Ernesto y 1 punto a Memo.
  • Moisés: 3 puntos a Brianda, 2 puntos a Flor Vigna y 1 punto a Aldo Rendón.
  • Memo: Su nominación quedó anulada.
  • Brianda: 3 puntos a Ernesto, 2 puntos a Yahir y 1 punto a Karina.

Nominados del 19 de agosto en “La Casa de los Famosos México 4″

La Casa de los Famosos México
(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El próximo domingo 23 de agosto se anunciará al cuarto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026, según los resultados de las votaciones de esta semana. Así quedaron los nominados.

  • Ese Pérez nominado con 10 puntos.
  • Ernesto Laguardia nominado con 16 puntos.
  • Cynthia Klitbo nominada con 12 puntos.
  • Masad nominado con 7 puntos.
  • Brianda nominada con 7 puntos.
  • Memo Schutz nominado con 9 puntos.
  • Yahir nominado con 10 puntos.
  • Mariana Ochoa nominada directamente por Gema.
  • Flor Vigna nominada con 7 puntos.
  • Moisés nominado con 7 puntos.

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